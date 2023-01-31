Эспрессо со специями
Эспрессо — это самый крепкий и бодрящий кофе, который только существует на планете. На его основе готовится большая часть других кофейных напитков. Поэтому обязательно стоит освоить технику приготовления классического эспрессо.
А если вы хотите сделать эспрессо еще более вкусным, то попробуйте добавить специи. Интересный вкус гарантирован.
Ингредиенты:
Молотый кофе — 7 г
Вода — 30 мл
Молотый мускатный орех — щепотка
Молотый анис — щепотка
Молотый имбирь — щепотка
Жидкий прозрачный мед — по вкусу
Способ приготовления:
Эспрессо можно приготовить как в кофемашине (для этого существует специальная программа), так и самостоятельно. Мелкие свежемолотые кофейные зерна засыпать в турку и залить 30 мл холодной воды. Варить на среднем огне до появления поднимающейся пены, но ни в коем случае не кипятить. Если вы решили приготовить кофе со специями, то за некоторое время до того как пена начнет подниматься, добавить специи и мед и хорошо перемешать. Продолжить варить эспрессо до поднимающейся пены. Разлить по кофейным чашкам и подавать.
Американо с мёдом
Из названия этого напитка следует, что он был очень популярен в Северной Америке. Сегодня американо пьют по всему миру. Он менее крепкий и концентрированный, чем эспрессо, но так же эффективно бодрит.
Ингредиенты:
Кофейные зерна — 7–9 г
Горячая вода — 15 мл
Жидкий мед — 1 ч. л.
Лимон — 1 долька
Сахар — щепотка
Яичный желток — 1 шт.
Способ приготовления:
Варим американо. Для этого следует приготовить классический эспрессо (как в первом рецепте). На 7-9 грамм кофейных зерен потребуется 30 миллилитров воды. После того как эспрессо будет готов, добавить в напиток еще 125 миллилитров горячей воды. Яичный желток необходимо растереть с сахаром, пока масса не побелеет. Добавить мед и еще раз хорошенько растереть. 2 чайные ложки яично-медового крема положить в чашку. Влить американо тонкой струйкой, постоянно помешивая. Добавить дольку лимона и подавать к столу.
Капучино "Бланко"
Капучино, пожалуй, является самым распространенным кофейным напитком. На вкус он достаточно нежный и мягкий и в какой-то степени нейтральный. Это значит, что нравится он практически всем за редким исключением.
Ингредиенты:
Натуральный кофе — 56 г
Молоко — 1/2 стакана
Ванильный стручок — 1 шт.
Сахар — 1 ч. л
Корица — по вкусу
Вода — 240 м
Способ приготовления:
Молоко подогреть в небольшой емкости. Через некоторое время всыпать ванильную крошку и, продолжая подогревать, довести молоко до кипения. Охладить и дать настояться в течение нескольких минут под крышкой. Засыпать сахар и снова прокипятить. Быстро остудить, а затем процедить и отделить остатки ванили. Взбить напиток блендером до образования сплошной крепкой пены. Приготовить эспрессо, как в первом рецепте. Разлить по бокалам наполовину. Добавить молочную пену до краев. Перед подачей украсить палочкой корицы.
Латте с белым шоколадом
Латте с белым шоколадом — это рецепт, который придется по душе всем любителям сладкого. Вот такой простой способ подсластить себе жизнь. С белым шоколадом латте получается еще вкуснее и интереснее.
Ингредиенты:
Молотый кофе — 2,5 ст. л.
Вода — 320 мл
Молоко — 700 мл
Белый шоколад — 120 г
Способ приготовления:
Кофе насыпать во френч-пресс и залить горячей водой. Накрыть крышкой и оставить настаиваться на 3–4 минуты. Молоко налить в сотейник и поставить на средний огонь. Довести до кипения и добавить измельченный шоколад. Мешать в течение 2 минут, пока шоколад не растает. Затем взбить до образования густой пены и снять с огня. Разлить кофе по высоким бокалам. Ложкой добавить сверху пенку от молока и влить небольшое количество самого молока. Сразу подавать.
Гляссе с яичным желтком и ванильным мороженым
Гляссе — это кофе с добавлением мороженого. Этот кофе по определению не может быть не вкусным. А если добавить в список ингредиентов яичный желток, то оторваться от гляссе станет практически невозможно.
Ингредиенты:
Молотый кофе — 3 ч. л.
Какао — 1/2 ч. л.
Яичный желток — 1 шт.
Сахар — 2 ч. л.
Ванильное мороженое — 50 г
Вода — 150 мл
Способ приготовления:
Кофе, какао и 1 чайную ложку сахара засыпать в турку. Залить 150 миллилитрами холодной воды и поставить на слабый огонь.Тем временем яичный желток хорошенько растереть с 1 чайной ложкой сахара. Когда кофе начнет кипеть, снять турку с огня и через полминуты поставить обратно на огонь. Повторить так 3 раза. После убрать кофе с плиты.Сваренный кофе аккуратно влить через ситечко в яично-сахарную смесь. Постоянно помешивать, чтобы желток не схватился. Перелить кофе в бокал. Сверху положить шарик ванильного мороженого. При желании посыпать корицей или какао. Сразу подавать.
Карамельный маккиато
Карамельный маккиато представляет собой один из топовых и самых покупаемых напитков кофейной сети Starbucks. Попробуйте приготовить его в домашних условиях. Рецепт не такой уж и сложный и по силам даже новичкам, которые только встали на кофейный путь.
Ингредиенты:
Молоко — 3/4 стакана
Молотый кофе — 4 ст.л.
Вода — 1 стакан
Ванильный сироп — 20 г
Карамельный сироп -по вкусу
Способ приготовления:
Влить молоко в турку и довести почти до кипения (температура должна быть равна 70 градусам). Наполнить зернами кофе головку обычной гейзерной кофеварки, используя темпер. Закрепить его в нужном положении. Сверху добавить ванильный сироп. Влить нагретое молоко почти до конца и хорошо вспенить до образования пены. Разлить кофе по чашкам. Полить пену карамельным сиропом.
Кофе с бренди по-венски
Кофе по-венски — это достаточно популярный напиток. Чтобы сделать его еще вкуснее, достаточно добавить не только взбитые сливки, но и шоколадный сироп, а также тертый миндаль.
Ингредиенты:
Темный шоколад — 120 г
Сливки — /4 стакана
Кофе крепкий — 3 стакана
Взбитые сливки — по вкусу
Шоколадный сироп — по вкусу
Тертый миндаль — по вкусу
Способ приготовления:
В миске смешать темный шоколад и сливки. Поставить на водяную баню. Растопить, перемешивая, до однородной массы. Добавить крепкий кофе (эспрессо или американо). Хорошо перемешать. Разлить по чашкам и украсить взбитыми сливками, шоколадным сиропом и тертым миндалем по вкусу.
Ирландский кофе с шоколадом двух видов
Среди ингредиентов в этом рецепте присутствует виски. Так что ирландский кофе отлично подойдет для посиделок в компании друзей в выходные дни.
Ингредиенты:
Для белого шоколада:
Белый шоколад — 90 г
Сливки 30-% — 25 г
Молоко — 125 мл
Виски — 10 мл
Для темного шоколада:
Темный шоколад — 70 г
Сливки 20-% — 25 мл
Молоко — 125 мл
Виски — 10 мл
Для пены:
Растворимый кофе — 5 г
Сливки 25–30% — 150 мл
Кофейные зернадля украшения
Какао-порошок — щепотка
Способ приготовления:
Белый шоколад разломать на куски. Залить молоком и сливками. Нагреть на слабом огне до полного растворения шоколада. Дать остыть, добавить виски и хорошо перемешать. Темный шоколад приготовить по той же схеме. Сливки взбить с кофе до образования густой пены. Разлить по бокалам сначала белый шоколад, затем молочный, а сверху выложить слой пены.Перед подачей посыпать какао-порошком и украсить кофейными зернами.
Мокко с ванилью
Мокко или мокаччино так же, как и классический латте, готовится из эспрессо и горячего молока. При этом мокко обладает более выраженным шоколадным вкусом. Добавьте к мокко ваниль и наслаждайтесь изысканным напитком.
Ингредиенты:
Сахар — 3 ст. л.
Какао-порошок — 3 ст. л.
Молотый кофе — 3 ч. л.
Вода — 1 стакан
Молоко — 3 стакана
Ваниль — 1/2 ч. л.
Взбитые сливки — по вкусу
Способ приготовления:
В турке разогреть сахар, какао-порошок и молотый кофе. Добавить воду и сварить кофе.Перелить кофе в небольшую кастрюльку. Постепенно влить молоко и продолжать нагревать на среднем огне до получения напитка однородной консистенции. Добавить ваниль и при желании украсить взбитыми сливками. Посыпать щепоткой какао-порошка.
Фраппе
Фраппе, или холодный кофе, является абсолютным хитом летнего сезона. Если раньше его готовили только в редких и избранных местах, сегодня фраппе можно встретить в меню практически каждой кофейни. А еще лучше готовить фраппе на своей кухне в жаркий летний день.
Ингредиенты:
Готовый черный крепкий кофе — 150 мл
Молоко — 150 мл
Сахар — 1,5 ст. л.
Лед — 350 мл
Ванильный сироп — 3 ст. л
Способ приготовления:
Влить в блендер холодный кофе на выбор (отлично подойдут американо или капучино, в зависимости от того, любите вы кофе покрепче или понежнее). Добавить молоко, сахар, сироп и лед. Взбить ингредиенты в течение 1 минуты. Перед подачей добавить еще льда.