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ПАНИ ВАЛЕНТИНА
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10 самых популярных кофейных рецептов

Вторник, 31 Января 2023 г. 17:03 + в цитатник
10 самых популярных кофейных рецептов


Эспрессо, латте, ледяной фраппе, гляссе и многое другое. Кто сказал, что в кофейнях их делают лучше? Готовьте вкусные напитки дома по нашим рецептам.
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Ароматный и бодрящий кофе является одним из самых популярных напитков на всем земном шаре. Кто-то не мыслит ни дня без чашечки эспрессо, а кто-то балует себя латте с сиропом по выходным. Неизменным остается одно: кофе.
Сегодня ассортимент большинства кофеен не ограничивается парой-тройкой позиций. Карамельный мокко, латте с шоколадом, ирландский кофе уже давно стали привычными, а их отсутствие в меню теперь считается моветоном.
Эти напитки можно запросто приготовить и дома. Предлагаем несколько интересных вариаций самых популярных кофейных напитков.


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Эспрессо со специями

Эспрессо — это самый крепкий и бодрящий кофе, который только существует на планете. На его основе готовится большая часть других кофейных напитков. Поэтому обязательно стоит освоить технику приготовления классического эспрессо.

А если вы хотите сделать эспрессо еще более вкусным, то попробуйте добавить специи. Интересный вкус гарантирован.

Ингредиенты:

Молотый кофе — 7 г
Вода — 30 мл
Молотый мускатный орех — щепотка
Молотый анис — щепотка
Молотый имбирь — щепотка
Жидкий прозрачный мед — по вкусу

Способ приготовления:

Эспрессо можно приготовить как в кофемашине (для этого существует специальная программа), так и самостоятельно. Мелкие свежемолотые кофейные зерна засыпать в турку и залить 30 мл холодной воды. Варить на среднем огне до появления поднимающейся пены, но ни в коем случае не кипятить. Если вы решили приготовить кофе со специями, то за некоторое время до того как пена начнет подниматься, добавить специи и мед и хорошо перемешать. Продолжить варить эспрессо до поднимающейся пены. Разлить по кофейным чашкам и подавать.
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Американо с мёдом

Из названия этого напитка следует, что он был очень популярен в Северной Америке. Сегодня американо пьют по всему миру. Он менее крепкий и концентрированный, чем эспрессо, но так же эффективно бодрит.

Ингредиенты:

Кофейные зерна — 7–9 г
Горячая вода — 15 мл
Жидкий мед — 1 ч. л.
Лимон — 1 долька
Сахар — щепотка
Яичный желток — 1 шт.

Способ приготовления:

Варим американо. Для этого следует приготовить классический эспрессо (как в первом рецепте). На 7-9 грамм кофейных зерен потребуется 30 миллилитров воды. После того как эспрессо будет готов, добавить в напиток еще 125 миллилитров горячей воды. Яичный желток необходимо растереть с сахаром, пока масса не побелеет. Добавить мед и еще раз хорошенько растереть. 2 чайные ложки яично-медового крема положить в чашку. Влить американо тонкой струйкой, постоянно помешивая. Добавить дольку лимона и подавать к столу.
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Капучино "Бланко"

Капучино, пожалуй, является самым распространенным кофейным напитком. На вкус он достаточно нежный и мягкий и в какой-то степени нейтральный. Это значит, что нравится он практически всем за редким исключением.

Ингредиенты:

Натуральный кофе — 56 г
Молоко — 1/2 стакана
Ванильный стручок — 1 шт.
Сахар — 1 ч. л
Корица — по вкусу
Вода — 240 м

Способ приготовления:

Молоко подогреть в небольшой емкости. Через некоторое время всыпать ванильную крошку и, продолжая подогревать, довести молоко до кипения. Охладить и дать настояться в течение нескольких минут под крышкой. Засыпать сахар и снова прокипятить. Быстро остудить, а затем процедить и отделить остатки ванили. Взбить напиток блендером до образования сплошной крепкой пены. Приготовить эспрессо, как в первом рецепте. Разлить по бокалам наполовину. Добавить молочную пену до краев. Перед подачей украсить палочкой корицы.
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Латте с белым шоколадом

Латте с белым шоколадом — это рецепт, который придется по душе всем любителям сладкого. Вот такой простой способ подсластить себе жизнь. С белым шоколадом латте получается еще вкуснее и интереснее.

Ингредиенты:

Молотый кофе — 2,5 ст. л.
Вода — 320 мл
Молоко — 700 мл
Белый шоколад — 120 г

Способ приготовления:

Кофе насыпать во френч-пресс и залить горячей водой. Накрыть крышкой и оставить настаиваться на 3–4 минуты. Молоко налить в сотейник и поставить на средний огонь. Довести до кипения и добавить измельченный шоколад. Мешать в течение 2 минут, пока шоколад не растает. Затем взбить до образования густой пены и снять с огня. Разлить кофе по высоким бокалам. Ложкой добавить сверху пенку от молока и влить небольшое количество самого молока. Сразу подавать.
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Гляссе с яичным желтком и ванильным мороженым


Гляссе — это кофе с добавлением мороженого. Этот кофе по определению не может быть не вкусным. А если добавить в список ингредиентов яичный желток, то оторваться от гляссе станет практически невозможно.

Ингредиенты:

Молотый кофе — 3 ч. л.
Какао — 1/2 ч. л.
Яичный желток — 1 шт.
Сахар — 2 ч. л.
Ванильное мороженое — 50 г
Вода — 150 мл

Способ приготовления:

Кофе, какао и 1 чайную ложку сахара засыпать в турку. Залить 150 миллилитрами холодной воды и поставить на слабый огонь.Тем временем яичный желток хорошенько растереть с 1 чайной ложкой сахара. Когда кофе начнет кипеть, снять турку с огня и через полминуты поставить обратно на огонь. Повторить так 3 раза. После убрать кофе с плиты.Сваренный кофе аккуратно влить через ситечко в яично-сахарную смесь. Постоянно помешивать, чтобы желток не схватился. Перелить кофе в бокал. Сверху положить шарик ванильного мороженого. При желании посыпать корицей или какао. Сразу подавать.
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Карамельный маккиато

Карамельный маккиато представляет собой один из топовых и самых покупаемых напитков кофейной сети Starbucks. Попробуйте приготовить его в домашних условиях. Рецепт не такой уж и сложный и по силам даже новичкам, которые только встали на кофейный путь.

Ингредиенты:

Молоко — 3/4 стакана
Молотый кофе — 4 ст.л.
Вода — 1 стакан
Ванильный сироп — 20 г
Карамельный сироп -по вкусу

Способ приготовления:

Влить молоко в турку и довести почти до кипения (температура должна быть равна 70 градусам). Наполнить зернами кофе головку обычной гейзерной кофеварки, используя темпер. Закрепить его в нужном положении. Сверху добавить ванильный сироп. Влить нагретое молоко почти до конца и хорошо вспенить до образования пены. Разлить кофе по чашкам. Полить пену карамельным сиропом.
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Кофе с бренди по-венски

Кофе по-венски — это достаточно популярный напиток. Чтобы сделать его еще вкуснее, достаточно добавить не только взбитые сливки, но и шоколадный сироп, а также тертый миндаль.

Ингредиенты:

Темный шоколад — 120 г
Сливки — /4 стакана
Кофе крепкий — 3 стакана
Взбитые сливки — по вкусу
Шоколадный сироп — по вкусу
Тертый миндаль — по вкусу

Способ приготовления:

В миске смешать темный шоколад и сливки. Поставить на водяную баню. Растопить, перемешивая, до однородной массы. Добавить крепкий кофе (эспрессо или американо). Хорошо перемешать. Разлить по чашкам и украсить взбитыми сливками, шоколадным сиропом и тертым миндалем по вкусу.
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Ирландский кофе с шоколадом двух видов

Среди ингредиентов в этом рецепте присутствует виски. Так что ирландский кофе отлично подойдет для посиделок в компании друзей в выходные дни.

Ингредиенты:

Для белого шоколада:

Белый шоколад — 90 г
Сливки 30-% — 25 г
Молоко — 125 мл
Виски — 10 мл
Для темного шоколада:
Темный шоколад — 70 г
Сливки 20-% — 25 мл
Молоко — 125 мл
Виски — 10 мл
Для пены:
Растворимый кофе — 5 г
Сливки 25–30% — 150 мл
Кофейные зернадля украшения
Какао-порошок — щепотка

Способ приготовления:

Белый шоколад разломать на куски. Залить молоком и сливками. Нагреть на слабом огне до полного растворения шоколада. Дать остыть, добавить виски и хорошо перемешать. Темный шоколад приготовить по той же схеме. Сливки взбить с кофе до образования густой пены. Разлить по бокалам сначала белый шоколад, затем молочный, а сверху выложить слой пены.Перед подачей посыпать какао-порошком и украсить кофейными зернами.
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Мокко с ванилью

Мокко или мокаччино так же, как и классический латте, готовится из эспрессо и горячего молока. При этом мокко обладает более выраженным шоколадным вкусом. Добавьте к мокко ваниль и наслаждайтесь изысканным напитком.

Ингредиенты:

Сахар — 3 ст. л.
Какао-порошок — 3 ст. л.
Молотый кофе — 3 ч. л.
Вода — 1 стакан
Молоко — 3 стакана
Ваниль — 1/2 ч. л.
Взбитые сливки — по вкусу

Способ приготовления:

В турке разогреть сахар, какао-порошок и молотый кофе. Добавить воду и сварить кофе.Перелить кофе в небольшую кастрюльку. Постепенно влить молоко и продолжать нагревать на среднем огне до получения напитка однородной консистенции. Добавить ваниль и при желании украсить взбитыми сливками. Посыпать щепоткой какао-порошка.
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Фраппе

Фраппе, или холодный кофе, является абсолютным хитом летнего сезона. Если раньше его готовили только в редких и избранных местах, сегодня фраппе можно встретить в меню практически каждой кофейни. А еще лучше готовить фраппе на своей кухне в жаркий летний день.

Ингредиенты:

Готовый черный крепкий кофе — 150 мл
Молоко — 150 мл
Сахар — 1,5 ст. л.
Лед — 350 мл
Ванильный сироп — 3 ст. л

Способ приготовления:

Влить в блендер холодный кофе на выбор (отлично подойдут американо или капучино, в зависимости от того, любите вы кофе покрепче или понежнее). Добавить молоко, сахар, сироп и лед. Взбить ингредиенты в течение 1 минуты. Перед подачей добавить еще льда.
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Серия сообщений "какао,шоколад,кофе,":
Часть 1 - Разузнаем все про шоколад: о его пользе и необычных свойствах.
Часть 2 - Австрийский шоколад
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Часть 25 - Шоколад: сладкое лакомство и средство по уходу
Часть 26 - Рецепты напитков с какао. Вкусные, ароматные и уютные .
Часть 27 - 10 самых популярных кофейных рецептов

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Процитировано 12 раз
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Agnieszka75   обратиться по имени Вторник, 31 Января 2023 г. 17:46 (ссылка)
Вкуснота и красота! Но сколько круговерти вокруг турки... Всё хочу попробовать сварить... Спасибо за подборку в одном месте!
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Вторник, 31 Января 2023 г. 17:47ссылка
ПАНИ_ВАЛЕНТИНА
Благодарю! У меня дочка варилa и сказала возни много,купила кофеварку и довольна !
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Вторник, 31 Января 2023 г. 17:59ссылка
Agnieszka75
Кофеварка есть, сын себе готовит просто кофе только в ней, но все остальные-то ингредиенты-добавки в рецептах...замучаешься греть-варить-добавлять-снова греть... И за раз чашку выпить... Но как-нибудь займусь.
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