10 самых популярных кофейных рецептов





Эспрессо, латте, ледяной фраппе, гляссе и многое другое. Кто сказал, что в кофейнях их делают лучше? Готовьте вкусные напитки дома по нашим рецептам.



Ароматный и бодрящий кофе является одним из самых популярных напитков на всем земном шаре. Кто-то не мыслит ни дня без чашечки эспрессо, а кто-то балует себя латте с сиропом по выходным. Неизменным остается одно: кофе.

Сегодня ассортимент большинства кофеен не ограничивается парой-тройкой позиций. Карамельный мокко, латте с шоколадом, ирландский кофе уже давно стали привычными, а их отсутствие в меню теперь считается моветоном.

Эти напитки можно запросто приготовить и дома. Предлагаем несколько интересных вариаций самых популярных кофейных напитков.







Эспрессо со специями



Эспрессо — это самый крепкий и бодрящий кофе, который только существует на планете. На его основе готовится большая часть других кофейных напитков. Поэтому обязательно стоит освоить технику приготовления классического эспрессо.



А если вы хотите сделать эспрессо еще более вкусным, то попробуйте добавить специи. Интересный вкус гарантирован.



Ингредиенты:



Молотый кофе — 7 г

Вода — 30 мл

Молотый мускатный орех — щепотка

Молотый анис — щепотка

Молотый имбирь — щепотка

Жидкий прозрачный мед — по вкусу



Способ приготовления:



Эспрессо можно приготовить как в кофемашине (для этого существует специальная программа), так и самостоятельно. Мелкие свежемолотые кофейные зерна засыпать в турку и залить 30 мл холодной воды. Варить на среднем огне до появления поднимающейся пены, но ни в коем случае не кипятить. Если вы решили приготовить кофе со специями, то за некоторое время до того как пена начнет подниматься, добавить специи и мед и хорошо перемешать. Продолжить варить эспрессо до поднимающейся пены. Разлить по кофейным чашкам и подавать.





Американо с мёдом



Из названия этого напитка следует, что он был очень популярен в Северной Америке. Сегодня американо пьют по всему миру. Он менее крепкий и концентрированный, чем эспрессо, но так же эффективно бодрит.



Ингредиенты:



Кофейные зерна — 7–9 г

Горячая вода — 15 мл

Жидкий мед — 1 ч. л.

Лимон — 1 долька

Сахар — щепотка

Яичный желток — 1 шт.



Способ приготовления:



Варим американо. Для этого следует приготовить классический эспрессо (как в первом рецепте). На 7-9 грамм кофейных зерен потребуется 30 миллилитров воды. После того как эспрессо будет готов, добавить в напиток еще 125 миллилитров горячей воды. Яичный желток необходимо растереть с сахаром, пока масса не побелеет. Добавить мед и еще раз хорошенько растереть. 2 чайные ложки яично-медового крема положить в чашку. Влить американо тонкой струйкой, постоянно помешивая. Добавить дольку лимона и подавать к столу.





Капучино "Бланко"



Капучино, пожалуй, является самым распространенным кофейным напитком. На вкус он достаточно нежный и мягкий и в какой-то степени нейтральный. Это значит, что нравится он практически всем за редким исключением.



Ингредиенты:



Натуральный кофе — 56 г

Молоко — 1/2 стакана

Ванильный стручок — 1 шт.

Сахар — 1 ч. л

Корица — по вкусу

Вода — 240 м



Способ приготовления:



Молоко подогреть в небольшой емкости. Через некоторое время всыпать ванильную крошку и, продолжая подогревать, довести молоко до кипения. Охладить и дать настояться в течение нескольких минут под крышкой. Засыпать сахар и снова прокипятить. Быстро остудить, а затем процедить и отделить остатки ванили. Взбить напиток блендером до образования сплошной крепкой пены. Приготовить эспрессо, как в первом рецепте. Разлить по бокалам наполовину. Добавить молочную пену до краев. Перед подачей украсить палочкой корицы.





Латте с белым шоколадом



Латте с белым шоколадом — это рецепт, который придется по душе всем любителям сладкого. Вот такой простой способ подсластить себе жизнь. С белым шоколадом латте получается еще вкуснее и интереснее.



Ингредиенты:



Молотый кофе — 2,5 ст. л.

Вода — 320 мл

Молоко — 700 мл

Белый шоколад — 120 г



Способ приготовления:



Кофе насыпать во френч-пресс и залить горячей водой. Накрыть крышкой и оставить настаиваться на 3–4 минуты. Молоко налить в сотейник и поставить на средний огонь. Довести до кипения и добавить измельченный шоколад. Мешать в течение 2 минут, пока шоколад не растает. Затем взбить до образования густой пены и снять с огня. Разлить кофе по высоким бокалам. Ложкой добавить сверху пенку от молока и влить небольшое количество самого молока. Сразу подавать.





Гляссе с яичным желтком и ванильным мороженым





Гляссе — это кофе с добавлением мороженого. Этот кофе по определению не может быть не вкусным. А если добавить в список ингредиентов яичный желток, то оторваться от гляссе станет практически невозможно.



Ингредиенты:



Молотый кофе — 3 ч. л.

Какао — 1/2 ч. л.

Яичный желток — 1 шт.

Сахар — 2 ч. л.

Ванильное мороженое — 50 г

Вода — 150 мл



Способ приготовления:



Кофе, какао и 1 чайную ложку сахара засыпать в турку. Залить 150 миллилитрами холодной воды и поставить на слабый огонь.Тем временем яичный желток хорошенько растереть с 1 чайной ложкой сахара. Когда кофе начнет кипеть, снять турку с огня и через полминуты поставить обратно на огонь. Повторить так 3 раза. После убрать кофе с плиты.Сваренный кофе аккуратно влить через ситечко в яично-сахарную смесь. Постоянно помешивать, чтобы желток не схватился. Перелить кофе в бокал. Сверху положить шарик ванильного мороженого. При желании посыпать корицей или какао. Сразу подавать.





Карамельный маккиато



Карамельный маккиато представляет собой один из топовых и самых покупаемых напитков кофейной сети Starbucks. Попробуйте приготовить его в домашних условиях. Рецепт не такой уж и сложный и по силам даже новичкам, которые только встали на кофейный путь.



Ингредиенты:



Молоко — 3/4 стакана

Молотый кофе — 4 ст.л.

Вода — 1 стакан

Ванильный сироп — 20 г

Карамельный сироп -по вкусу



Способ приготовления:



Влить молоко в турку и довести почти до кипения (температура должна быть равна 70 градусам). Наполнить зернами кофе головку обычной гейзерной кофеварки, используя темпер. Закрепить его в нужном положении. Сверху добавить ванильный сироп. Влить нагретое молоко почти до конца и хорошо вспенить до образования пены. Разлить кофе по чашкам. Полить пену карамельным сиропом.





Кофе с бренди по-венски



Кофе по-венски — это достаточно популярный напиток. Чтобы сделать его еще вкуснее, достаточно добавить не только взбитые сливки, но и шоколадный сироп, а также тертый миндаль.



Ингредиенты:



Темный шоколад — 120 г

Сливки — /4 стакана

Кофе крепкий — 3 стакана

Взбитые сливки — по вкусу

Шоколадный сироп — по вкусу

Тертый миндаль — по вкусу



Способ приготовления:



В миске смешать темный шоколад и сливки. Поставить на водяную баню. Растопить, перемешивая, до однородной массы. Добавить крепкий кофе (эспрессо или американо). Хорошо перемешать. Разлить по чашкам и украсить взбитыми сливками, шоколадным сиропом и тертым миндалем по вкусу.





Ирландский кофе с шоколадом двух видов



Среди ингредиентов в этом рецепте присутствует виски. Так что ирландский кофе отлично подойдет для посиделок в компании друзей в выходные дни.



Ингредиенты:



Для белого шоколада:



Белый шоколад — 90 г

Сливки 30-% — 25 г

Молоко — 125 мл

Виски — 10 мл

Для темного шоколада:

Темный шоколад — 70 г

Сливки 20-% — 25 мл

Молоко — 125 мл

Виски — 10 мл

Для пены:

Растворимый кофе — 5 г

Сливки 25–30% — 150 мл

Кофейные зернадля украшения

Какао-порошок — щепотка



Способ приготовления:



Белый шоколад разломать на куски. Залить молоком и сливками. Нагреть на слабом огне до полного растворения шоколада. Дать остыть, добавить виски и хорошо перемешать. Темный шоколад приготовить по той же схеме. Сливки взбить с кофе до образования густой пены. Разлить по бокалам сначала белый шоколад, затем молочный, а сверху выложить слой пены.Перед подачей посыпать какао-порошком и украсить кофейными зернами.





Мокко с ванилью



Мокко или мокаччино так же, как и классический латте, готовится из эспрессо и горячего молока. При этом мокко обладает более выраженным шоколадным вкусом. Добавьте к мокко ваниль и наслаждайтесь изысканным напитком.



Ингредиенты:



Сахар — 3 ст. л.

Какао-порошок — 3 ст. л.

Молотый кофе — 3 ч. л.

Вода — 1 стакан

Молоко — 3 стакана

Ваниль — 1/2 ч. л.

Взбитые сливки — по вкусу



Способ приготовления:



В турке разогреть сахар, какао-порошок и молотый кофе. Добавить воду и сварить кофе.Перелить кофе в небольшую кастрюльку. Постепенно влить молоко и продолжать нагревать на среднем огне до получения напитка однородной консистенции. Добавить ваниль и при желании украсить взбитыми сливками. Посыпать щепоткой какао-порошка.





Фраппе



Фраппе, или холодный кофе, является абсолютным хитом летнего сезона. Если раньше его готовили только в редких и избранных местах, сегодня фраппе можно встретить в меню практически каждой кофейни. А еще лучше готовить фраппе на своей кухне в жаркий летний день.



Ингредиенты:



Готовый черный крепкий кофе — 150 мл

Молоко — 150 мл

Сахар — 1,5 ст. л.

Лед — 350 мл

Ванильный сироп — 3 ст. л



Способ приготовления:



Влить в блендер холодный кофе на выбор (отлично подойдут американо или капучино, в зависимости от того, любите вы кофе покрепче или понежнее). Добавить молоко, сахар, сироп и лед. Взбить ингредиенты в течение 1 минуты. Перед подачей добавить еще льда.







Эспрессо — это самый крепкий и бодрящий кофе, который только существует на планете. На его основе готовится большая часть других кофейных напитков. Поэтому обязательно стоит освоить технику приготовления классического эспрессо.А если вы хотите сделать эспрессо еще более вкусным, то попробуйте добавить специи. Интересный вкус гарантирован.Ингредиенты:Молотый кофе — 7 гВода — 30 млМолотый мускатный орех — щепоткаМолотый анис — щепоткаМолотый имбирь — щепоткаЖидкий прозрачный мед — по вкусуСпособ приготовления:Эспрессо можно приготовить как в кофемашине (для этого существует специальная программа), так и самостоятельно. Мелкие свежемолотые кофейные зерна засыпать в турку и залить 30 мл холодной воды. Варить на среднем огне до появления поднимающейся пены, но ни в коем случае не кипятить. Если вы решили приготовить кофе со специями, то за некоторое время до того как пена начнет подниматься, добавить специи и мед и хорошо перемешать. Продолжить варить эспрессо до поднимающейся пены. Разлить по кофейным чашкам и подавать.Из названия этого напитка следует, что он был очень популярен в Северной Америке. Сегодня американо пьют по всему миру. Он менее крепкий и концентрированный, чем эспрессо, но так же эффективно бодрит.Ингредиенты:Кофейные зерна — 7–9 гГорячая вода — 15 млЖидкий мед — 1 ч. л.Лимон — 1 долькаСахар — щепоткаЯичный желток — 1 шт.Способ приготовления:Варим американо. Для этого следует приготовить классический эспрессо (как в первом рецепте). На 7-9 грамм кофейных зерен потребуется 30 миллилитров воды. После того как эспрессо будет готов, добавить в напиток еще 125 миллилитров горячей воды. Яичный желток необходимо растереть с сахаром, пока масса не побелеет. Добавить мед и еще раз хорошенько растереть. 2 чайные ложки яично-медового крема положить в чашку. Влить американо тонкой струйкой, постоянно помешивая. Добавить дольку лимона и подавать к столу.Капучино, пожалуй, является самым распространенным кофейным напитком. На вкус он достаточно нежный и мягкий и в какой-то степени нейтральный. Это значит, что нравится он практически всем за редким исключением.Ингредиенты:Натуральный кофе — 56 гМолоко — 1/2 стаканаВанильный стручок — 1 шт.Сахар — 1 ч. лКорица — по вкусуВода — 240 мСпособ приготовления:Молоко подогреть в небольшой емкости. Через некоторое время всыпать ванильную крошку и, продолжая подогревать, довести молоко до кипения. Охладить и дать настояться в течение нескольких минут под крышкой. Засыпать сахар и снова прокипятить. Быстро остудить, а затем процедить и отделить остатки ванили. Взбить напиток блендером до образования сплошной крепкой пены. Приготовить эспрессо, как в первом рецепте. Разлить по бокалам наполовину. Добавить молочную пену до краев. Перед подачей украсить палочкой корицы.Латте с белым шоколадом — это рецепт, который придется по душе всем любителям сладкого. Вот такой простой способ подсластить себе жизнь. С белым шоколадом латте получается еще вкуснее и интереснее.Ингредиенты:Молотый кофе — 2,5 ст. л.Вода — 320 млМолоко — 700 млБелый шоколад — 120 гСпособ приготовления:Кофе насыпать во френч-пресс и залить горячей водой. Накрыть крышкой и оставить настаиваться на 3–4 минуты. Молоко налить в сотейник и поставить на средний огонь. Довести до кипения и добавить измельченный шоколад. Мешать в течение 2 минут, пока шоколад не растает. Затем взбить до образования густой пены и снять с огня. Разлить кофе по высоким бокалам. Ложкой добавить сверху пенку от молока и влить небольшое количество самого молока. Сразу подавать.Гляссе — это кофе с добавлением мороженого. Этот кофе по определению не может быть не вкусным. А если добавить в список ингредиентов яичный желток, то оторваться от гляссе станет практически невозможно.Ингредиенты:Молотый кофе — 3 ч. л.Какао — 1/2 ч. л.Яичный желток — 1 шт.Сахар — 2 ч. л.Ванильное мороженое — 50 гВода — 150 млСпособ приготовления:Кофе, какао и 1 чайную ложку сахара засыпать в турку. Залить 150 миллилитрами холодной воды и поставить на слабый огонь.Тем временем яичный желток хорошенько растереть с 1 чайной ложкой сахара. Когда кофе начнет кипеть, снять турку с огня и через полминуты поставить обратно на огонь. Повторить так 3 раза. После убрать кофе с плиты.Сваренный кофе аккуратно влить через ситечко в яично-сахарную смесь. Постоянно помешивать, чтобы желток не схватился. Перелить кофе в бокал. Сверху положить шарик ванильного мороженого. При желании посыпать корицей или какао. Сразу подавать.Карамельный маккиато представляет собой один из топовых и самых покупаемых напитков кофейной сети Starbucks. Попробуйте приготовить его в домашних условиях. Рецепт не такой уж и сложный и по силам даже новичкам, которые только встали на кофейный путь.Ингредиенты:Молоко — 3/4 стаканаМолотый кофе — 4 ст.л.Вода — 1 стаканВанильный сироп — 20 гКарамельный сироп -по вкусуСпособ приготовления:Влить молоко в турку и довести почти до кипения (температура должна быть равна 70 градусам). Наполнить зернами кофе головку обычной гейзерной кофеварки, используя темпер. Закрепить его в нужном положении. Сверху добавить ванильный сироп. Влить нагретое молоко почти до конца и хорошо вспенить до образования пены. Разлить кофе по чашкам. Полить пену карамельным сиропом.Кофе по-венски — это достаточно популярный напиток. Чтобы сделать его еще вкуснее, достаточно добавить не только взбитые сливки, но и шоколадный сироп, а также тертый миндаль.Ингредиенты:Темный шоколад — 120 гСливки — /4 стаканаКофе крепкий — 3 стаканаВзбитые сливки — по вкусуШоколадный сироп — по вкусуТертый миндаль — по вкусуСпособ приготовления:В миске смешать темный шоколад и сливки. Поставить на водяную баню. Растопить, перемешивая, до однородной массы. Добавить крепкий кофе (эспрессо или американо). Хорошо перемешать. Разлить по чашкам и украсить взбитыми сливками, шоколадным сиропом и тертым миндалем по вкусу.Среди ингредиентов в этом рецепте присутствует виски. Так что ирландский кофе отлично подойдет для посиделок в компании друзей в выходные дни.Ингредиенты:Для белого шоколада:Белый шоколад — 90 гСливки 30-% — 25 гМолоко — 125 млВиски — 10 млДля темного шоколада:Темный шоколад — 70 гСливки 20-% — 25 млМолоко — 125 млВиски — 10 млДля пены:Растворимый кофе — 5 гСливки 25–30% — 150 млКофейные зернадля украшенияКакао-порошок — щепоткаСпособ приготовления:Белый шоколад разломать на куски. Залить молоком и сливками. Нагреть на слабом огне до полного растворения шоколада. Дать остыть, добавить виски и хорошо перемешать. Темный шоколад приготовить по той же схеме. Сливки взбить с кофе до образования густой пены. Разлить по бокалам сначала белый шоколад, затем молочный, а сверху выложить слой пены.Перед подачей посыпать какао-порошком и украсить кофейными зернами.Мокко или мокаччино так же, как и классический латте, готовится из эспрессо и горячего молока. При этом мокко обладает более выраженным шоколадным вкусом. Добавьте к мокко ваниль и наслаждайтесь изысканным напитком.Ингредиенты:Сахар — 3 ст. л.Какао-порошок — 3 ст. л.Молотый кофе — 3 ч. л.Вода — 1 стаканМолоко — 3 стаканаВаниль — 1/2 ч. л.Взбитые сливки — по вкусуСпособ приготовления:В турке разогреть сахар, какао-порошок и молотый кофе. Добавить воду и сварить кофе.Перелить кофе в небольшую кастрюльку. Постепенно влить молоко и продолжать нагревать на среднем огне до получения напитка однородной консистенции. Добавить ваниль и при желании украсить взбитыми сливками. Посыпать щепоткой какао-порошка.Фраппе, или холодный кофе, является абсолютным хитом летнего сезона. Если раньше его готовили только в редких и избранных местах, сегодня фраппе можно встретить в меню практически каждой кофейни. А еще лучше готовить фраппе на своей кухне в жаркий летний день.Ингредиенты:Готовый черный крепкий кофе — 150 млМолоко — 150 млСахар — 1,5 ст. л.Лед — 350 млВанильный сироп — 3 ст. лСпособ приготовления:Влить в блендер холодный кофе на выбор (отлично подойдут американо или капучино, в зависимости от того, любите вы кофе покрепче или понежнее). Добавить молоко, сахар, сироп и лед. Взбить ингредиенты в течение 1 минуты. Перед подачей добавить еще льда.