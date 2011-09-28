Баклажаны вымыть, порезать на кружки 0,5 см толщиной.
Противень застелить бумагой, смазать, выложить баклажаны (кружки тоже смазать).
Отправить в разогретую до 200* духовку на 20-30 минут.
Как только зарумянятся, вынуть.
Соус:
Чеснок измельчить, добавить соль, уксус, масло растительное, воду.
Всё перемешать.
Соединить соус и баклажаны, перемешать аккуратно.
Разложить в стерилизованные банки и поставить стерилизовать на 10-15 минут.
Закатать, перевернуть, укутать.
Выход с 1 кг - 2 баночки по 430 г
Без стерилизации маринад:
Уксус9% - 20 ч.л.
Соль - 20 ч.л.
Сахар - 150 г
Чеснок - 150 г
Петрушка - пучок
Перец горький (или болгарский красный штук 5,т.к. острое не всем можно)
Перемешать все и вылить в обжаренные баклажаны.
Закрутить.
Хранятся прекрасно в квартире при любой температуре.
Жареные баклажаны с чесноком.
На 5 банок по 0,5 литра:
Баклажаны — 2,5 кг
Чеснок — 250 г
Острый молотый перец — 0,5 ч. л.
Сахар — 2 ч.л.
Соль — 1 ст.л.
Уксус — 5 ст.л.
Чеснок пропустить через пресс или измельчить другим способом, добавить соль, сахар перец, и уксус, оставить.
Баклажаны помыть, нарезать толстыми кольцами, обжарить на растительном масле, выложить слоями в банку, перекладывая чесноком.
Стерилизовать банки 0,5 литра 15 минут.
Закатать, перевернуть, укутать, оставить до полного остывания.
3 кг баклажанов
4 головки чеснока
2 стручка острого перца
400-500 мл растительного масла
2 ч. ложки сахара
125 мл столового уксуса 9%
125 мл кипяченой воды
выход - 4 банки по 0,5 л
Баклажаны - 1,5 кг
Чеснок - 3 средние головки
Зелень петрушки и укропа
Уксус 9% - 60 мл
Соль - 2 ч.л.
Сахар - 1,5 ч.л
Масло растительное для жарки