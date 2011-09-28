Баклажаны - 1 кгЧеснок - 1 головка крупнаяСоль - 1 ст.л.Уксус 9% - 1 ст.л.Масло растительное - 1 ст.л.Вода - 100 млБаклажаны вымыть, порезать на кружки 0,5 см толщиной.Противень застелить бумагой, смазать, выложить баклажаны (кружки тоже смазать).Отправить в разогретую до 200* духовку на 20-30 минут.Как только зарумянятся, вынуть.Соус:Чеснок измельчить, добавить соль, уксус, масло растительное, воду.Всё перемешать.Соединить соус и баклажаны, перемешать аккуратно.Разложить в стерилизованные банки и поставить стерилизовать на 10-15 минут.Закатать, перевернуть, укутать.Выход с 1 кг - 2 баночки по 430 гБез стерилизации маринад:Уксус9% - 20 ч.л.Соль - 20 ч.л.Сахар - 150 гЧеснок - 150 гПетрушка - пучокПерец горький (или болгарский красный штук 5,т.к. острое не всем можно)Перемешать все и вылить в обжаренные баклажаны.Закрутить.Хранятся прекрасно в квартире при любой температуре.Жареные баклажаны с чесноком.На 5 банок по 0,5 литра:Баклажаны — 2,5 кгЧеснок — 250 гОстрый молотый перец — 0,5 ч. л.Сахар — 2 ч.л.Соль — 1 ст.л.Уксус — 5 ст.л.Чеснок пропустить через пресс или измельчить другим способом, добавить соль, сахар перец, и уксус, оставить.Баклажаны помыть, нарезать толстыми кольцами, обжарить на растительном масле, выложить слоями в банку, перекладывая чесноком.Стерилизовать банки 0,5 литра 15 минут.Закатать, перевернуть, укутать, оставить до полного остывания.3 кг баклажанов4 головки чеснока2 стручка острого перца400-500 мл растительного масла2 ч. ложки сахара125 мл столового уксуса 9%125 мл кипяченой водывыход - 4 банки по 0,5 лБаклажаны - 1,5 кгЧеснок - 3 средние головкиЗелень петрушки и укропаУксус 9% - 60 млСоль - 2 ч.л.Сахар - 1,5 ч.лМасло растительное для жарки