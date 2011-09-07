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Morskaja - Marishka
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Такие Кабачки вы еще не пробовали! Быстро и Вкусно !

Пятница, 12 Ноября 2021 г. 15:55 + в цитатник
Кабачки, как Грибы по-корейски

Такие Кабачки, как Грибы по-корейски вы точно не готовили! До чего же они вкусные! Готовятся за считанные минуты, съедаются в миг! Минимум продуктов! Дешево , быстро и очень вкусно! АВТОРСКИЙ РЕЦЕПТ!

Ингредиенты :
кабачок - 1 шт.(~250-300гр.)
мука 1 ст.л.
паприка- 1 ч.л.
соевый соус - 1 ст.л.
горчица - 0,5 ч.л.
чеснок - 1-2 зубчика
соль 0,5 ч.л.
укроп полпучка.
специи по вкусу (у меня приправа для шашлыка, добавляйте специи, какие нравятся вам)
растительное масло для жарки
🔺️Если у вас концентрированный соевый соус, то соль можно не добавлять. Пожалуйста, пробуйте , ориентируйтесь на свой вкус.
Приятного аппетита!

Все обо всем.
Рубрики:  Кулинария
Кулинария/Видео
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Процитировано 28 раз
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