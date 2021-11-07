💥Одну чайную ложку мёда развести в стакане сырой воды.

Получаем раствор мёда, который по составу идентичен плазме крови. Мёд в сырой воде формирует кластерные связи (структурирует ее). Это повышает её целебные свойства. Медовая вода усваивается организмом быстро и полностью.

Эффект медовой воды

💥Нормализуется пищеварение. Улучшается работа всех звеньев ЖКТ.

Повышается иммунитет. Проходят хронические насморки, бронхиты, разжижается и выходит слизь из легких (естественным путем – через кишечник).

💥Все виды паразитов в ЖКТ не любят желтый цвет. Если их облучать лучами жёлтого цвета, они перестают размножаться.

Перевариваются завалы в кишечнике, растворяются каловые массы. Происходит санация кишечника. Место локализации каловых камней находится в области талии. Поэтому первое время приема медовой воды отмечаются случаи увеличения объема талии. Но это не должно вас пугать. Объяснение простое: каловые камни набухли, стали мягкими и начинают выходить из организма.

💥Происходит чистка всего организма на клеточном уровне.

Повышается антибактериальный, противовирусный и противогрибковый эффект.

💥Нормализуется работа толстой кишки. Это хорошее средство для восстановления микрофлоры кишечника и устранения дисбактериоза.

Проходит энурез. Мёд гигроскопичен, собирает воду, поэтому почки и мочевой пузырь ночью разгружаются и отдыхают.

💥Медовую воду в лечебно-профилактических целях нужно пить утром натощак. Стакан медовой воды нужно выпить залпом. Это очень важно.

Сфинктер желудка сразу же откроется, и жидкость попадает в кишечник, после чего впитывается в кровь.

💥Медовой водой протирают лицо. Она питает кожу, делает ее мягкой, бархатистой и нежной. Это натуральная косметика. Самая древняя и самая современная одновременно.

💥Обнаружено, что смесь мёда и корицы излечивает большинство заболеваний. Древняя медицина использовала мед столетиями. Современные ученые также признают мёд в качестве очень эффективного средства для лечения всех видов заболеваний, причем без каких-либо осложнений. Современная наука говорит, что хотя мёд и сладкий, прием его в определенной дозе в качестве лекарства не приносит вреда диабетикам.

Канадский журнал “Еженедельник Мировых Новостей” от 17 января 1995 г. опубликовал перечень болезней, для лечения которых, по утверждению западных ученых, может быть использована смесь мёда и корицы.

💥ПРИМЕЧАНИЕ: Мёд должен быть НАТУРАЛЬНЫЙ, СЫРОЙ и НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ.

Если на этикетке сказано:

ЧИСТЫЙ (PURE) – это скорее всего пастеризованный. Лучше всего покупать только мёд, на этикетке которого написано:

СЫРОЙ (RAW) или НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ.

Разница в том, что пастеризация мёда нейтрализует в нем все ферменты.

Снижение веса (см. также Похудение):

Ежедневно утром за полчаса до завтрака на голодный желудок и на ночь перед сном, пить смесь мёда с корицей (пудрой), предварительно заваренной в чашке кипятка. Если принимать смесь регулярно, это снизит вес даже самого толстого Человека. Также регулярный прием этой смеси не позволяет жиру аккумулироваться.

💥Похудение:

Смесь готовится вечером перед сном.

1. 1 часть корицы на 2 части сырого мёда. 1/2 ч.л. корицы на 1 ч.л. мёда рекомендуется, хотя можно использовать большее или меньшее количество, сохраняя пропорцию 1:2 Так что, например: 1 ч.л. корицы на 2 ч.л. мёда

2. Вскипятить 1 чашку воды.

3. Залить корицу и накрыть на 1/2 часа, чтоб настоялась.

4. Добавить мёд, когда смесь остынет. Высокая температура разрушает ферменты и другие полезные свойства сырого мёда !!!

5. Пить 1/2 часть смеси прямо перед сном. Другую половину накрыть крышкой и поставить в холодильник.

6. Утром выпить оставшуюся половину из х-ка, не разогревать! пить только в охлажденном виде или комнатной температуры.

💥Не добавляйте ничего к этому рецепту. Ни лимон, ни уксус.

Нет необходимости пить смесь чаще. Она только действует на голодный желудок и особенно на ночь.

Это помогает почти всем. Объем талии уменьшается до уменьшения веса. Эта программа приводит к значительному уменьшению объёма талии… но достигнув определенного похудения, Ты уже не сможешь худеть дальше. Это происходит потому, что корица с мёдом производит очистительный эффект на пищеварительный тракт и уничтожает паразитов и другие грибки и бактерии, которые замедляют пищеварение… причиняя образование токсических отложений (понижает “рН” – щелочную реакцию крови).

💥Как только это все очищено, скорее всего Твоё похудение приостановится.

Другие побочные реакции от чистки могут появиться из-за выделения токсинов … Если это случится, уменьшите количество приема смеси или сделайте перерыв.

💥Болезни сердца:

Ежедневно ешьте на завтрак хлеб, намазанный вместо джема пастой из меда и пудры корицы. Это снижает уровень холестерина в артериях и спасает Человека от инфаркта. Даже те, у которых уже был инфаркт, могут уменьшить риск повторного инфаркта.

Регулярное употребление мёда с корицей улучшает дыхание и укрепляет мышцу сердца. В некоторых домах престарелых Америки и Канады, регулярный прием смеси мёда и корицы пациентами, заметно улучшил состояния их, подвергшихся возрастным изменениям, вен и артерий.

💥Слабость:

Недавние исследования показали, что содержание сахара в мёде скорее полезно, чем вредно для поддержания сил. У пожилых людей, принимающих мёд и корицу в равных пропорциях, улучшается концентрация внимания и подвижность.

Доктор Милтон, который проводил исследования, говорит, что ежедневный прием пол-столовой ложки мёда с добавлением корицы в стакане воды, после с утра натощак и после полудня, примерно в 15: 00, когда жизненные функции организма начинают снижаться, повышает жизненные функции в течение нескольких недель.

💥Артрит:

Страдающие артритом могут ежедневно, утром и вечером, принимать 1 чашку теплой воды с 2 ложками мёда и 1 маленькой ч.л. корицы.

Регулярный прием вылечивает даже хронический артрит.

В недавних исследованиях руководимых Копенгагенским

Университетом, установлено, что когда доктора назначали своим пациентам смесь

1 ст.л. мёда и 1/2 ч.л. корицы перед завтраком, через неделю у 73 пациентов из

200 полностью прошла боль, а в течение месяца большинство пациентов, которые

не могли ходить или передвигаться из-за артрита, смогли ходить, не ощущая боли.

💥Холестерин:

2 стол. ложки мёда и 3 ч.л. корицы, смешанные с 2 стаканами теплой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение 2-х часов.

Как и для страдающих артритом, прием смеси 3 раза в день приводит в норму холестерин даже у хронических больных. В том же журнале упомянуто, что люди, ежедневно принимающие с пищей мёд в чистом виде, также меньше жалуются на холестерин.

💥Иммунитет:

Ежедневный прием мёда и корицы укрепляет защитные функции организма и защищает от бактерий и вирусов. Ученые обнаружили, что мёд содержит множество различных витаминов и железо. Постоянный прием мёда усиливает способность белых кровяных шариков сражаться с бактериальными и вирусными заболеваниями.

💥Воспаление мочевого пузыря:

Принимать 2 стол. ложки корицы и 1 ч. ложку мёда, размешанные в стакане слегка теплой воды. Это убивает микробов в мочевом пузыре.

💥Выпадение волос:

При выпадении волос или облысении можно смазывать корни волос пастой из смеси разогретого оливкового масла, 1 ст. ложки мёда, 1 ч. ложки корицы перед мытьем головы на 15 мин. Затем промыть волосы слегка теплой водой. Даже 5 мин. достаточно, чтобы был заметен эффект.

💥Кожные инфекции:

Смесь мёда и корицы (в равных количествах), нанесенная на пораженные части кожи излечивает экзему, грибок и все другие виды кожных инфекций.

💥Прыщи:

Паста из 3 ст. ложки мёда и 1 чайной ложки корицы. Смазывать прыщи перед сном и смывать следующим утром теплой водой. За 2 недели прыщи исчезнут полностью.

💥Укусы насекомых:

Смесь 1 части мёда на 2 части теплой воды с добавлением маленькой ч.л. корицы медленно втирать в зудящую часть тела. Замечено, что боль уменьшается через 1-2 минуты.

💥Несварение желудка:

Пудра корицы посыпанная на 2 ст.л. мёда, принимаемая перед едой, снижает кислотность и помогает переваривать самую тяжелую пищу.

💥Расстройство желудка:

Мёд с корицей снимает боль в желудке, а также залечивает язвы.

💥Газы:

Согласно исследованиям в Индии и Японии, выявлено, что мёд с корицей уменьшает вздутие желудка.

💥Зубная боль:

Смесь 1 часть корицы и 5 частей мёда наложить на больной зуб. Можно делать 3 раза в день, пока боль не пройдет.

💥Запах изо рта:

Жители Южной Америки первым делом с утра полощут горло горячим раствором мёда с корицей, чтоб сохранить приятный запах во рту на целый день. Но лучше перед этим провести чистку кишечника.

💥Потеря слуха:

Ежедневно утром и вечером принимать мёд и корицу в равных пропорциях.

💥Простуда:

Страдающие от простуд должны принимать 1 ст.л. теплого мёда с 1/4 ч.л. корицы 3 раза в день. Вылечивает почти любой хронический кашель, простуду и освобождает носовые проходы.

💥Грипп:

Испанский ученый доказал, что мёд содержит натуральный элемент, который убивает бактерии гриппа и спасает Человека от заболевания.

Рак:

Недавние исследования в Японии и Австралии выявили, что рак желудка и костей может быть успешно вылечен. Пациенты с такого рода опухолями должны принимать ежедневно 1 ст. ложку мёда с 1 ч. ложкой корицы в течение месяца 3 раза в день.

💥Долгожительство:

Чай с мёдом и корицей, принимаемый регулярно, задерживает наступление старости.