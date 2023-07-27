|Вам потребуется:
Мука - 700 гр.,
Масло сливочное - 250 гр.,
Кефир - 500 мл.,
Сода чайная - 1 ч.л.,
Соль - 1 ч.л.
Начинка:
Говядина (мякоть) - 0,5 кг.,
Картофель (средний) - 7 шт.,
Лук репчатый - 3 шт.,
Соль, перец черный молотый - по вкусу
Для бульона:
Вода - 300 мл.,
Масло сливочное - 50 гр.
Соль - 1/3 ч.л.
Для смазывания пирогов - 1 яйцо.
Как готовить:
1. В чашку всыпать 700 гр. муки. Натереть(туда же) на тёрке холодное сливочное масло. Масло перетереть с мукой до состояния крошки. Посолить.
В кефире размешать 1 ч.л. соды, чтобы кефир закипел и зашипел, и вылить его в чашку с мукой. Замесить тесто. Тесто должно быть не липким и мягким, как "мочка уха".
Готовое тесто положить в пищевой пакет и оставить отдыхать минут на двадцать.
2. Пока "отдыхает" тесто, займёмся начинкой.
Говядину и картофель нарезать кубиками, стороной в 1 см.
Репчатый лук мелко нарубить.
Смешать мясо, картофель, репчатый лук, посолить и поперчить по вкусу. Начинка готова.
3. Начинаем лепить пироги.
Размять руками ещё раз тесто и разделить на две одинаковые части. Одну часть убрать в пакет (для того, чтобы тесто не заветрилось, пока будем работать с первой частью)
Первую часть теста разделить на 9 одинаковых кусочков, скатав их в клубочки.
Кусочек теста раскатать в круглую лепёшку, размером с блюдце.
На середину теста положить начинку, края теста поднимаем к верху и защипываем по кругу, оставляя в середине дырочку она нам нужна для того, чтобы заливать туда бульон.
Тоже самое проделываем со второй частью теста.
4. Пироги выкладываем на противень застеленный бумагой для выпечки, смазываем взбитым яйцом и ставим в нагретую духовку до 180 гр. на 20 минут.
Затем, вынуть из духовки, влить в дырочку каждого пирога по 1-1,5 ст.л. бульона, поставить обратно в духовку и запекать ещё 40 минут.
5. Для бульона: в сотейник влить 300 мл. воды, добавить 50 гр. сливочного масла, соль, довести до кипения, проварить 1-2 минуты и снять с огня. (если есть в наличии куриный или говяжий бульон, можно использовать его)
Вак-балиш подаём горячими, как самостоятельное блюдо, можно к нему подать куриный бульон, а можно просто со сладким чаем. Хорошо брать с собой на работу на обед, и детям в школу давать для перекуса. Необыкновенно вкусно, приятного аппетита!))
Хранить в холодильнике в закрытой чашке, спокойно пролежат 3-4 дня, перед едой можно разогреть в микроволновке, а можно и в холодном виде съесть - тоже вкусно!)
P.S. Тесто делим сразу на 2 части (по 9 кусочков в каждой), и начинку зрительно тоже делю на 2 одинаковые части, и каждую часть равномерно раскладываю на 9 пирогов, таким образом получается в каждом пироге одинаковое кол-во начинки, и никаких остатков.
И помещается всё сразу на два противня, которые выпекаю вместе.
geniavegas