

Мука - 700 гр.,

Масло сливочное - 250 гр.,

Кефир - 500 мл.,

Сода чайная - 1 ч.л.,

Соль - 1 ч.л.

Начинка:

Говядина (мякоть) - 0,5 кг.,

Картофель (средний) - 7 шт.,

Лук репчатый - 3 шт.,

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Для бульона:

Вода - 300 мл.,

Масло сливочное - 50 гр.

Соль - 1/3 ч.л.

Для смазывания пирогов - 1 яйцо.



Как готовить:



1. В чашку всыпать 700 гр. муки. Натереть(туда же) на тёрке холодное сливочное масло. Масло перетереть с мукой до состояния крошки. Посолить.

В кефире размешать 1 ч.л. соды, чтобы кефир закипел и зашипел, и вылить его в чашку с мукой. Замесить тесто. Тесто должно быть не липким и мягким, как "мочка уха".

Готовое тесто положить в пищевой пакет и оставить отдыхать минут на двадцать.



2. Пока "отдыхает" тесто, займёмся начинкой.

Говядину и картофель нарезать кубиками, стороной в 1 см.

Репчатый лук мелко нарубить.

Смешать мясо, картофель, репчатый лук, посолить и поперчить по вкусу. Начинка готова.



3. Начинаем лепить пироги.

Размять руками ещё раз тесто и разделить на две одинаковые части. Одну часть убрать в пакет (для того, чтобы тесто не заветрилось, пока будем работать с первой частью)

Первую часть теста разделить на 9 одинаковых кусочков, скатав их в клубочки.

Кусочек теста раскатать в круглую лепёшку, размером с блюдце.

На середину теста положить начинку, края теста поднимаем к верху и защипываем по кругу, оставляя в середине дырочку она нам нужна для того, чтобы заливать туда бульон.

Тоже самое проделываем со второй частью теста.



4. Пироги выкладываем на противень застеленный бумагой для выпечки, смазываем взбитым яйцом и ставим в нагретую духовку до 180 гр. на 20 минут.

Затем, вынуть из духовки, влить в дырочку каждого пирога по 1-1,5 ст.л. бульона, поставить обратно в духовку и запекать ещё 40 минут.



5. Для бульона: в сотейник влить 300 мл. воды, добавить 50 гр. сливочного масла, соль, довести до кипения, проварить 1-2 минуты и снять с огня. (если есть в наличии куриный или говяжий бульон, можно использовать его)



Вак-балиш подаём горячими, как самостоятельное блюдо, можно к нему подать куриный бульон, а можно просто со сладким чаем. Хорошо брать с собой на работу на обед, и детям в школу давать для перекуса. Необыкновенно вкусно, приятного аппетита!))

Хранить в холодильнике в закрытой чашке, спокойно пролежат 3-4 дня, перед едой можно разогреть в микроволновке, а можно и в холодном виде съесть - тоже вкусно!)



P.S. Тесто делим сразу на 2 части (по 9 кусочков в каждой), и начинку зрительно тоже делю на 2 одинаковые части, и каждую часть равномерно раскладываю на 9 пирогов, таким образом получается в каждом пироге одинаковое кол-во начинки, и никаких остатков.

И помещается всё сразу на два противня, которые выпекаю вместе.



geniavegas Вам потребуется:Мука - 700 гр.,Масло сливочное - 250 гр.,Кефир - 500 мл.,Сода чайная - 1 ч.л.,Соль - 1 ч.л.Начинка:Говядина (мякоть) - 0,5 кг.,Картофель (средний) - 7 шт.,Лук репчатый - 3 шт.,Соль, перец черный молотый - по вкусуДля бульона:Вода - 300 мл.,Масло сливочное - 50 гр.Соль - 1/3 ч.л.Для смазывания пирогов - 1 яйцо.Как готовить:1. В чашку всыпать 700 гр. муки. Натереть(туда же) на тёрке холодное сливочное масло. Масло перетереть с мукой до состояния крошки. Посолить.В кефире размешать 1 ч.л. соды, чтобы кефир закипел и зашипел, и вылить его в чашку с мукой. Замесить тесто. Тесто должно быть не липким и мягким, как "мочка уха".Готовое тесто положить в пищевой пакет и оставить отдыхать минут на двадцать.2. Пока "отдыхает" тесто, займёмся начинкой.Говядину и картофель нарезать кубиками, стороной в 1 см.Репчатый лук мелко нарубить.Смешать мясо, картофель, репчатый лук, посолить и поперчить по вкусу. Начинка готова.3. Начинаем лепить пироги.Размять руками ещё раз тесто и разделить на две одинаковые части. Одну часть убрать в пакет (для того, чтобы тесто не заветрилось, пока будем работать с первой частью)Первую часть теста разделить на 9 одинаковых кусочков, скатав их в клубочки.Кусочек теста раскатать в круглую лепёшку, размером с блюдце.На середину теста положить начинку, края теста поднимаем к верху и защипываем по кругу, оставляя в середине дырочку она нам нужна для того, чтобы заливать туда бульон.Тоже самое проделываем со второй частью теста.4. Пироги выкладываем на противень застеленный бумагой для выпечки, смазываем взбитым яйцом и ставим в нагретую духовку до 180 гр. на 20 минут.Затем, вынуть из духовки, влить в дырочку каждого пирога по 1-1,5 ст.л. бульона, поставить обратно в духовку и запекать ещё 40 минут.5. Для бульона: в сотейник влить 300 мл. воды, добавить 50 гр. сливочного масла, соль, довести до кипения, проварить 1-2 минуты и снять с огня. (если есть в наличии куриный или говяжий бульон, можно использовать его)Вак-балиш подаём горячими, как самостоятельное блюдо, можно к нему подать куриный бульон, а можно просто со сладким чаем. Хорошо брать с собой на работу на обед, и детям в школу давать для перекуса. Необыкновенно вкусно, приятного аппетита!))Хранить в холодильнике в закрытой чашке, спокойно пролежат 3-4 дня, перед едой можно разогреть в микроволновке, а можно и в холодном виде съесть - тоже вкусно!)P.S. Тесто делим сразу на 2 части (по 9 кусочков в каждой), и начинку зрительно тоже делю на 2 одинаковые части, и каждую часть равномерно раскладываю на 9 пирогов, таким образом получается в каждом пироге одинаковое кол-во начинки, и никаких остатков.И помещается всё сразу на два противня, которые выпекаю вместе.