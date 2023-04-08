

ИНГРЕДИЕНТЫ:

На килограмм рыбы (любой, хоть путассу):

Филе рыбы мелко порезать или порвать руками (в этом основной секрет рецепта)

2-3 яйца

2 больших луковицы (мелко порезать!)

Соль, перец по вкусу

По 4 столовые ложки майонеза и муки.



Кстати, сколько бы вы не взяли рыбы, остальные ингредиенты остаются в том же количестве.

Когда использую путассу, беру 1 кг, там образуется много отходов. И рыбной мякоти, особенно когда филе порежется, получается на вид «жалкая горстка». Пусть вас это не смущает, на выходе вы всё равно получите не менее 20 полноценных котлет, у меня 21 шт. — 3 сковороды по 7 штук.

Если беру пикшу или минтай, получается ещё больше. Так что этот рецепт очень бюджетный.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:



Подготовить рыбу — освободить её от костей и плавников, от кожи не обязательно, если рыба не очень крупная.



Филе нарезать некрупными кубиками или порвать руками.

Можно и через мясорубку пропустить или блендером измельчить, но тогда уйдёт основной «секрет» вкуса этих котлет.



Соединить все ингредиенты.

Всё перемешать.

Выкладывать ложкой на сковороду в хорошо разогретое растительное масло (с маслом не жадничать) и жарить с двух сторон, как оладьи до красивого золотистого цвета. Газ — чуть больше среднего.



Эти котлетки из путассу, а котлетки из минтая уже потолще и лепить их можно руками, а можно и ложкой накладывать, как и предыдущие.



Приятного аппетита!





geniavegas Эти котлеты можно готовить из ЛЮБОЙ рыбы, совсем не обязательно покупать дорогую, из путассу, например получаются не менее вкусные, чем из любой другой дорогой.ИНГРЕДИЕНТЫ:На килограмм рыбы (любой, хоть путассу):Филе рыбы мелко порезать или порвать руками (в этом основной секрет рецепта)2-3 яйца2 больших луковицы (мелко порезать!)Соль, перец по вкусуПо 4 столовые ложки майонеза и муки.Кстати, сколько бы вы не взяли рыбы, остальные ингредиенты остаются в том же количестве.Когда использую путассу, беру 1 кг, там образуется много отходов. И рыбной мякоти, особенно когда филе порежется, получается на вид «жалкая горстка». Пусть вас это не смущает, на выходе вы всё равно получите не менее 20 полноценных котлет, у меня 21 шт. — 3 сковороды по 7 штук.Если беру пикшу или минтай, получается ещё больше. Так что этот рецепт очень бюджетный.ПРИГОТОВЛЕНИЕ:Подготовить рыбу — освободить её от костей и плавников, от кожи не обязательно, если рыба не очень крупная.Филе нарезать некрупными кубиками или порвать руками.Можно и через мясорубку пропустить или блендером измельчить, но тогда уйдёт основной «секрет» вкуса этих котлет.Соединить все ингредиенты.Всё перемешать.Выкладывать ложкой на сковороду в хорошо разогретое растительное масло (с маслом не жадничать) и жарить с двух сторон, как оладьи до красивого золотистого цвета. Газ — чуть больше среднего.Эти котлетки из путассу, а котлетки из минтая уже потолще и лепить их можно руками, а можно и ложкой накладывать, как и предыдущие.Приятного аппетита!