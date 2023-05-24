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наталья ландыш
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МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ😋

Среда, 24 Мая 2023 г. 18:42 + в цитатник
МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ😋
Готовьте сразу побольше!
Ну очень вкусно из самых доступных продуктов!
Для приготовления понадобится:
Сладкие помидоры - 500 гр.
Красный лук - 0,5 шт.
Пучок небольшой свежего укропа
Чеснок - 2 зубчика
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Итальянские Травы - 1 ч.л.
Чёрный свежемолотый перец - 0,5 ч.л.
Оливковое масло - 3 ст.л.
Уксус 9% - 1,5 ст.л.
Произвольно нарезаем сладкие помидоры и маринуем 5-6 часов в холодильнике!
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Процитировано 4 раз
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Mjja   обратиться по имени Среда, 24 Мая 2023 г. 21:51 (ссылка)
БлагоДарю.
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Ramata   обратиться по имени Четверг, 25 Мая 2023 г. 13:25 (ссылка)
Спасибо Наташа за рецепт
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