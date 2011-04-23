Хватает такого маринада примерно на 3-3,5 килограмма мяса. Заранее мясо не мариную. Много времени для маринования в таком маринаде не нужно.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Беру 4 крупные луковицы и нарезаю на кусочки.

Измельчаю лук в блендере (или в измельчителе любом), чтобы получилась кашица.

Даже те, кто не любит лук (такие у нас тоже есть), от мяса в этом маринаде не отказываются!

Второй ингредиент - помидоры. Их нужно 400-500 г. Сейчас ещё нет свежих, поэтому я взяла свою заготовку - помидоры в собственном соку. Пол-литровая баночка - как раз идеально! Помидоры также измельчаю в пюре. Пробовала готовить с томатной пастой - не то! Нужны именно помидоры!

Теперь соль. Тут по вкусу. Я добавляю столовую ложку. И чёрный перец обязательно! Перемешиваю.

Нарезаю мясо на удобные кусочки (у меня сегодня баранина). Выкладываю в миску с маринадом. Перемешиваю, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт маринадом. Оставляю так на столе минут на 20. Этого достаточно!

Мясо успевает промариноваться. И получается невероятно вкусным! Но можно мариновать в холодильнике 2-3 часа. Нанизываю кусочки мяса на шампуры. Остается только пожарить! Попробуйте - это очень вкусно! Это очень нежно, сочно и ароматно!

https://dzen.ru/a/Z_6oO_ZbJhA4xTC7

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ