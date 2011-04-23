Пятница, 18 Апреля 2025 г. 16:24
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Неожиданно вкусный маринад для мяса от "Вкусная минутка":
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Хватает такого маринада примерно на 3-3,5 килограмма мяса. Заранее мясо не мариную. Много времени для маринования в таком маринаде не нужно.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Беру 4 крупные луковицы и нарезаю на кусочки.
Измельчаю лук в блендере (или в измельчителе любом), чтобы получилась кашица.
Даже те, кто не любит лук (такие у нас тоже есть), от мяса в этом маринаде не отказываются!
Второй ингредиент - помидоры. Их нужно 400-500 г. Сейчас ещё нет свежих, поэтому я взяла свою заготовку - помидоры в собственном соку. Пол-литровая баночка - как раз идеально! Помидоры также измельчаю в пюре. Пробовала готовить с томатной пастой - не то! Нужны именно помидоры!
Теперь соль. Тут по вкусу. Я добавляю столовую ложку. И чёрный перец обязательно! Перемешиваю.
Нарезаю мясо на удобные кусочки (у меня сегодня баранина).
Выкладываю в миску с маринадом. Перемешиваю, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт маринадом. Оставляю так на столе минут на 20. Этого достаточно!
Мясо успевает промариноваться. И получается невероятно вкусным! Но можно мариновать в холодильнике 2-3 часа.
Нанизываю кусочки мяса на шампуры.
Остается только пожарить!
Попробуйте - это очень вкусно! Это очень нежно, сочно и ароматно!
https://dzen.ru/a/Z_6oO_ZbJhA4xTC7
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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