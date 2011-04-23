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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Написано: 30703


Неожиданно вкусный маринад для мяса от "Вкусная минутка":

Пятница, 18 Апреля 2025 г. 16:24 + в цитатник

-7

Хватает такого маринада примерно на 3-3,5 килограмма мяса. Заранее мясо не мариную. Много времени для маринования в таком маринаде не нужно.
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Беру 4 крупные луковицы и нарезаю на кусочки.
Измельчаю лук в блендере (или в измельчителе любом), чтобы получилась кашица.
-1-2
Даже те, кто не любит лук (такие у нас тоже есть), от мяса в этом маринаде не отказываются!
 
Второй ингредиент - помидоры. Их нужно 400-500 г. Сейчас ещё нет свежих, поэтому я взяла свою заготовку - помидоры в собственном соку. Пол-литровая баночка - как раз идеально! Помидоры также измельчаю в пюре. Пробовала готовить с томатной пастой - не то! Нужны именно помидоры!
-2
Теперь соль. Тут по вкусу. Я добавляю столовую ложку. И чёрный перец обязательно! Перемешиваю. 
-3
Нарезаю мясо на удобные кусочки (у меня сегодня баранина).
-6
Выкладываю в миску с маринадом. Перемешиваю, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт маринадом. Оставляю так на столе минут на 20. Этого достаточно!
Мясо успевает промариноваться. И получается невероятно вкусным! Но можно мариновать в холодильнике 2-3 часа.
-7
Нанизываю кусочки мяса на шампуры. 
-8
Остается только пожарить!
-8-3
Попробуйте - это очень вкусно! Это очень нежно, сочно и ароматно!
-9-4

https://dzen.ru/a/Z_6oO_ZbJhA4xTC7

 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Мясо и фарш
= К У Л И Н А Р И Я =/Для ПИКНИКА
= К У Л И Н А Р И Я =/Соусы, Маринады, Заправки, Подливы


Процитировано 6 раз
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