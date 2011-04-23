• Творог - 500 гр

• сахар - 150 гр

• желатин - 150 гр

• фрукты/ ягоды - 500гр

• молоко - 200 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В молоко отправить желатин для набухания.

Творог перетереть через сито,если берете творожную массу,то понятно перетирать не нужно. Соединить творог,сметану,ванильный сахар и сахарную пудру,перемешать до получения однородной массы.

Банан нарезать п/кольцами, ягоду произвольно.

Когда желатин набухнет(минут через 20), нагреть молоко с желатином на водяной бане, чтобы желатин растворился,но ни в коем случае не доводить до кипения.

Влить желатин в массу из творога(через сито), добавить фрукты и хорошо перемешать.

Вылить полученную смесь в форму(я использовала силиконовую для кексов) и поставить в холодильник до застывания, лучше на ночь.

Извлечь из формы. Перевернуть над блюдом.