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Самый простой и вкусный творожный десерт:
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В молоко отправить желатин для набухания.
Творог перетереть через сито,если берете творожную массу,то понятно перетирать не нужно. Соединить творог,сметану,ванильный сахар и сахарную пудру,перемешать до получения однородной массы.
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|= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Десерт (конфеты, батончики, пудинг и т.д)
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