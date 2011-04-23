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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Написано: 30703


Самый простой и вкусный творожный десерт:

Пятница, 18 Апреля 2025 г. 16:10 + в цитатник
Не останется ни кусочка. И готовится просто!
 
• Творог - 500 гр 
• сахар - 150 гр 
• желатин - 150 гр 
• фрукты/ ягоды - 500гр 
• молоко - 200 мл


 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В молоко отправить желатин для набухания.

Творог перетереть через сито,если берете творожную массу,то понятно перетирать не нужно. Соединить творог,сметану,ванильный сахар и сахарную пудру,перемешать до получения однородной массы.

Банан нарезать п/кольцами, ягоду произвольно.
 
Когда желатин набухнет(минут через 20), нагреть молоко с желатином на водяной бане, чтобы желатин растворился,но ни в коем случае не доводить до кипения.
 
Влить желатин в массу из творога(через сито), добавить фрукты и хорошо перемешать.
 
Вылить полученную смесь в форму(я использовала силиконовую для кексов) и поставить в холодильник до застывания, лучше на ночь.
 
Извлечь из формы. Перевернуть над блюдом.
Красивый вкусный десерт готов. Нарезаем на кусочки и пробуем! 
 
 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  ВКУСНЯШКОЙ !!!
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Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Десерт (конфеты, батончики, пудинг и т.д)
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Без ВЫПЕЧКИ
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Творим из ТВОРОГА


Процитировано 5 раз
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