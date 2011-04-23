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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Печенье "Грибочки": сказка из детства от Наташи Шакинко

Среда, 15 Января 2025 г. 09:10 + в цитатник

Picture backgroundНОВИНКА!🍄ПЕЧЕНЬЕ "МУХОМОРЫ" На УДАЧУ! Символ БЛАГОПОЛУЧИЯ! Рождественская ВЫПЕЧКА Новый Год 2025

Чудесные грибочки! В детстве такая выпечка была настоящим праздником. Вкусные, красивые, просто сказочные грибочки. Сладкие, не сухие, сливочные, ванильные. Вкус просто великолепный! От таких грибочков в восторге не только взрослые, но и дети! Красота! Можно испечь и просто к чаепитию, можно и к празднику!

 

---1---
БОРОВИЧКИ

На ~ 16 грибочков(~770г):
Тесто:
- 1 яйцо
- 100г сливочного масла
- 90г сметаны
- 110г сахара
~ 340г муки
- 0.5 ч.л разрыхлителя
- по щепотке соли и ванилина
 
Для украшения:
- 150г шоколада
- мак
- 1 ч.л. растительного масла


 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 Замешиваем тесто: Смешиваем масло, сахар, соль и ванилин миксером.
Добавляем яйцо и сметану комнатной температуры.
Перемешиваем муку с разрыхлителем.
Постепенно всыпаем частями муку и замешиваем мягкое тесто.
 
• Разделаем тесто на кусочки: 15 г для ножки и 25 г для шляпки и формируем шарики из теста.
Заготовок получается для 16 грибочков побольше и одного маленького.
 
 Выпечка ножек и шляпок: Выпекаем их в духовке при 200 градусах 10-15 минут.
Охлаждаем заготовки после выпекания и делаем углубления в шляпках для ножек.
 
• В растопленный шоколад добавляем растительное масло.
Затем опускаем ножки в шоколад и мак.
Опускаем так же и шляпки в шоколад, затем устанавливаем грибочки в форму и охлаждаем их в холодильнике примерно 1 час.
 
 
---2---
МУХОМОРЫ
На 12 грибочков (вес ~450г):
- 1 яйцо
- 60г сахара
- 80г сметаны
- 110г сливочного масла
- 3 ч.л какао (8г)
- 1/3 ч.л разрыхлителя (2г)
~ 250г муки
- по щепотке соли и ванилина


 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

•  Замешиваем тесто: Смешиваем масло, сахар, соль и ванилин.
Добавляем яйцо и сметану.
Всыпаем частями муку, смешанную с разрыхлителем, перемешиваем тесто до мягкого состояния.
Затем отмеряем кусочки теста для шляпок и ножек и формируем их.
Следует охладить заготовки в холодильнике 40 минут.
 
• Выпекание: Выпечку ножек и шляпок следует производить в хорошо разогретой духовке при 200 градусах 10 минут (или при 180 градусах ~ 15-20 минут).
Затем заготовки грибочков следует охладить.
После остывания произвести вырезание углубления в теплых шляпках.
 
• Подготовка украшений: Используем очищенный миндаль для белых точек и растопленный белый шоколад для склеивания и покрытия.
 
• Приготовление украшения: Приготовим травку для ножки из шпината, сделаем крошку для  шляпок, ореховую пыль и подготовим мак.
 
•  Украшаем ножки мухоморов шоколадом и травкой.
 
• Подготовим глазурь для шляпок с использованием жирорастворимого красителя.
 
• Окрасим шляпки и посыпим их измельченными орехами.
 
• Раскладываем грибочки в миске и охлаждаем.
 
СОВЕТЫ:
- Размер грибочка уже испеченного примерно 8 см, вес 35-40г. Если Вам нужны грибочки поменьше, то разделите тесто на 7-8 шариков, получится соответственно 14-16 грибов меньшего размера.
- Ножку и шляпку при формировании хорошо соединяйте, можно место соединения промазать белком или водой.
Источник: 300.ya.ru
 
 
 
ПОРАДУЙТЕ  БЛИЗКИХ !!!
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Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Печенье, Пряники, Безе(Меренга), Коржики
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Красота ВЫПЕЧКИ


Процитировано 7 раз
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2025 г. 06:52 (ссылка)
Благодарю!
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