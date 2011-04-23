ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
• Замешиваем тесто: Смешиваем масло, сахар, соль и ванилин.
Добавляем яйцо и сметану.
Всыпаем частями муку, смешанную с разрыхлителем, перемешиваем тесто до мягкого состояния.
Затем отмеряем кусочки теста для шляпок и ножек и формируем их.
Следует охладить заготовки в холодильнике 40 минут.
• Выпекание: Выпечку ножек и шляпок следует производить в хорошо разогретой духовке при 200 градусах 10 минут (или при 180 градусах ~ 15-20 минут).
Затем заготовки грибочков следует охладить.
После остывания произвести вырезание углубления в теплых шляпках.
• Подготовка украшений: Используем очищенный миндаль для белых точек и растопленный белый шоколад для склеивания и покрытия.
• Приготовление украшения: Приготовим травку для ножки из шпината, сделаем крошку для шляпок, ореховую пыль и подготовим мак.
• Украшаем ножки мухоморов шоколадом и травкой.
• Подготовим глазурь для шляпок с использованием жирорастворимого красителя.
• Окрасим шляпки и посыпим их измельченными орехами.
• Раскладываем грибочки в миске и охлаждаем.
СОВЕТЫ:
- Размер грибочка уже испеченного примерно 8 см, вес 35-40г. Если Вам нужны грибочки поменьше, то разделите тесто на 7-8 шариков, получится соответственно 14-16 грибов меньшего размера.
- Ножку и шляпку при формировании хорошо соединяйте, можно место соединения промазать белком или водой.
Источник: 300.ya.ru