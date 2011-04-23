Чудесные грибочки! В детстве такая выпечка была настоящим праздником. Вкусные, красивые, просто сказочные грибочки. Сладкие, не сухие, сливочные, ванильные. Вкус просто великолепный! От таких грибочков в восторге не только взрослые, но и дети! Красота! Можно испечь и просто к чаепитию, можно и к празднику!

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БОРОВИЧКИ

На ~ 16 грибочков(~770г):

Тесто:

- 1 яйцо

- 100г сливочного масла

- 90г сметаны

- 110г сахара

~ 340г муки

- 0.5 ч.л разрыхлителя

- по щепотке соли и ванилина

Для украшения:

- 150г шоколада

- мак

- 1 ч.л. растительного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

• Замешиваем тесто: Смешиваем масло, сахар, соль и ванилин миксером.

Добавляем яйцо и сметану комнатной температуры.

Перемешиваем м уку с разрыхлителем.

Постепенно всыпаем частями муку и замешиваем мягкое тесто.

• Разделаем тесто на кусочки: 15 г для ножки и 25 г для шляпки и ф ормируем шарики из теста.

Заготовок получается для 16 грибочков побольше и одного маленького.

• Выпечка ножек и шляпок: Выпекаем их в духовке при 200 градусах 10-15 минут.

Охлаждаем заготовки после выпекания и д елаем углубления в шляпках для ножек.

• В растопленный шоколад добавляем растительное масло.

Затем опускаем ножки в шоколад и мак.