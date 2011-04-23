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Любаша Бодя
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Невероятно быстро и вкусно: 3 блюда с одним соусом!!!

Вторник, 14 Января 2025 г. 10:36 + в цитатник

Такой соус готовится за считанные минуты и дает просто замечательный вкус и мясу, и рыбе. Его еще можно готовить отдельно и подавать к запеченным, жареным блюдам и к шашлыку. У соуса одни плюсы: отличный вкус, готовится быстро и состоит из небольшого количества овощей. Овощи можно сочетать разные. Покажу, как готовлю в нем рыбу, курицу и котлеты.
 
Овощной соус
Для соуса в чашу блендера выкладываем нарезанные помидоры (250 г).
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Нарезанные сладкий перец (1/2 шт., 150 г) и чеснок (2-3 зубчика).
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Добавляем нарезанный репчатый лук (1 шт., 100 г). Солим и перчим.
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Быстро измельчаем и получаем ароматный соус, цвет у него пока не яркий.
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---1---
Рыба в овощном соусе
Минтай (950 г) размораживаем, удаляем внутренности, плавники, каждую тушку делим на несколько кусков. Посыпаем со всех сторон солью, перцем и отправляем в горячее растительное масло (3 ст. л.) в сковороду. Жарим рыбу с 2 сторон на сильном огне до румяной корочки (сковороду крышкой не закрываем). Рыба может быть любая.
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Обжаренный минтай заливаем измельченными овощами. Накрываем сковороду крышкой и тушим на слабом огне 20 минут.
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Мелко измельченные овощи готовятся быстро и из них образуется вкуснейший соус. Минтай за счет овощей становится очень сочным, нежным и вкусным. Аромат потрясающий. Рыбу с овощами посыпаем петрушкой и подаем на стол с любимым гарниром.
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Курица в овощном соусе
Для приготовления беру куриные бедра (5 шт., общий вес 1 кг), можно готовить любые части курицы. Курицу посыпаем смесью перцев (даст остроту и приятный вкус). Специи берем любые по вкусу. Обжариваем бедра с 2 сторон до румяной корочки на растительном масле (2 ст. л.) в жаровне или высокой сковороде (когда переворачиваем на другую сторону, солим). Размещаем кожей вверх.
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Заливаем куриные бедра овощным соусом, добавляем лавровый лист (еще добавила смесь перцев). Накрываем крышкой и тушим на слабом огне 45-50 минут. Бедра периодически поливаем соусом со дна. Измельченные овощи превращаются в очень вкусный и ароматный соус.
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Готовую курицу перекладываем на тарелку с любимым гарниром (мне очень нравится отварной картофель или пюре из него), поливаем все соусом, посыпаем зеленью и подаем на стол. Бедра получаются очень нежными, сочными и вкусными.
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Котлеты в овощном соусе
Фарш (400 г, у меня из свинины и говядины) дополняем солью, молотым перцем, измельченным на крупной терке луком (100 г) и размоченным в воде хлебом (90 г, у меня ржано-пшеничный). Формуем 5 котлет и быстро обжариваем в масле на сильном огне.
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Выливаем соус на обжаренные котлеты и равномерно распределяем. Накрываем крышкой и тушим на слабом огне 25 минут.
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Вот такая красота получается. Так можно еще готовить тефтели. Соус становится густым, ярким, у него прекрасный вкус.
Котлеты дополняем зеленью и подаем с любимым гарниром. Котлеты получаются красивыми, очень сочными, нежными, ароматными и вкусными. Это замечательный соус!

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https://dzen.ru/a/ZsrtTkmkBjqH5TcN

 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!

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Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Золотая рыбка
= К У Л И Н А Р И Я =/Курочка-ряба
= К У Л И Н А Р И Я =/Мясо и фарш
= К У Л И Н А Р И Я =/Соусы, Маринады, Заправки, Подливы
= К У Л И Н А Р И Я =/Быстрый и Вкусный ОБЕД или УЖИН


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