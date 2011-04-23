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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Пирог "Лимонник":

Воскресенье, 12 Января 2025 г. 10:36 + в цитатник

лимонник

Тесто, из которого сделан этот пирог по структуре песочное, но замешивается на дрожжах — быстро и просто. Простая и доступная начинка — лимон с сахаром. А в результате получается очень красивое, вкусное и витаминное сопровождение к чаю.

Количество теста рассчитано для противня размером  27 Х 37 см.

Внимание! Не советую «растягивать» тесто на противень большего размера, т.к. пирог получится тонкий и высохнет в духовке. Можно также использовать круглую форму диаметром 24-26 см.

 

Для теста:
Сливочное масло  200 гр
пшеничная мука в/с   3 стакана (объём стакана 200 мл)
вода 125 мл (3/4 стакана)
сухие дрожжи  1 ст.л.
сахар  1 ч.л.
соль щепотка
мука для подсыпки при замесе теста
 
Начинка:
Лимон  1 шт
сахар 1 стакан  (объём стакана 200 мл)

Сахарная пудра — посыпать готовый пирог

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подогрейте воду (125 мл), чтобы была приятно тёплая. Растворите в ней сахар (1 ч.л.) и добавьте сухие дрожжи.
тесто для пирога
Перемешайте и оставьте дрожжи оживать.
дрожжи
В таком виде они будут ждать своей очереди, а Вы займитесь приготовлением теста.
В просеянную муку положите кусочки мягкого масла и щепотку соли.
Лимонник
Руками перетрите масло с мукой так, чтобы образовалась крошка.
Лимонник
 
Тем временем дрожжи ожили и вспенились. На это обычно уходит не более 10-15 минут.
дрожжи
Сделайте в масляно-мучной крошке лунку и вылейте в неё дрожжи.
Лимонник
Аккуратно, подсыпая муку с маслом с краёв к середине, замесите тесто.  Если нужно, подсыпьте ещё муки.
тесто для пирога
Долго месить не надо, песочное тесто любит быстрый замес. Как только масса станет однородной, сформируйте из неё шар.
тесто для пирога
Положите тесто в миску, накройте пищевой плёнкой и оставьте для подъёма на 30-40 минут.  Не забудьте сделать в плёнке отверстия ножом, чтобы тесто дышало. Если плёнки нет, накройте миску полотенцем.
Совет: Это тесто хорошо подходит в холодильнике, можно оставить на ночь. Также лучше убирать в холодильник летом, когда в помещении очень жарко.
тесто для пирога
 
Пока дрожжи выполняют свою невидимую работу — рыхлят тесто, займитесь начинкой.
Положите лимон в кастрюлю, залейте кипятком и варите 1 минуту.  Это нужно для того, чтобы удалить горечь из кожуры.
лимон
Обдайте лимон холодной водой, разрежьте на дольки, обязательно выньте косточки (они тоже дают горечь) и пропустите через мясорубку. Можно порезать лимон на более мелкие кусочки и измельчить с помощью блендера.
лимон
Добавьте к лимону сахар и перемешайте — начинка готова.
Совет: Лучше соединить лимон с сахаром непосредственно перед тем, как выложить начинку на тесто, чтобы сахар не успел растаять и начинка была более плотная.
начинка
 
Тесто подошло, увеличилось в объёме в два раза и готово к разделке.
тесто для пирога
Выложите тесто на доску, посыпанную мукой, обомните и разделите на две части: одну часть — она пойдёт вниз пирога, сделайте чуть больше, раскатайте и, с помощью скалки, перенесите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Совет: Летом или, если в помещении жарко, перед разделкой уберите тесто в холодильник на 20-30 минут.
тесто для пирога
Вот такой нижний слой должен получиться — руками, надавливая пальцами, сделайте небольшие бортики.
тесто для пирога
Ложкой выложите начинку на тесто и распределите равномерно по всей поверхности. Предварительно можно посыпать тесто крахмалом (1 ст.л.) через ситечко.
лимонник
Раскатайте оставшееся тесто и с помощью скалки накройте пирог сверху.
слоёное тесто
Скрепите края пирога.
пирог
Ножницами или ножом сделайте небольшие надрезы по всей поверхности пирога. Через них будет выходить пар.
лимонник
Выпекайте пирог в разогретой духовке t=180°C 30 минут. Пирог не будет сильно румяным, в этом особенность теста с маленьким содержанием сахара.
лимонник
Остывший лимонник разрежьте на ромбы и посыпьте сахарной пудрой.
лимонник
 
Вот таким получается Лимонник в круглой форме.
Лимонник
Тесто получилось очень рассыпчатым и в то же время нежным. Начинка приобрела однородную консистенцию — напоминает лимонное желе.
Лимонник

https://maminapechka.ru/2014-limonnik

 

ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!

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Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Шарлотки, Пироги с фруктами, орехами и ягодами


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