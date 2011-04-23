Тесто, из которого сделан этот пирог по структуре песочное, но замешивается на дрожжах — быстро и просто. Простая и доступная начинка — лимон с сахаром. А в результате получается очень красивое, вкусное и витаминное сопровождение к чаю.

Количество теста рассчитано для противня размером 27 Х 37 см.

Внимание! Не советую «растягивать» тесто на противень большего размера, т.к. пирог получится тонкий и высохнет в духовке. Можно также использовать круглую форму диаметром 24-26 см.

Для теста:

Сливочное масло 200 гр

пшеничная мука в/с 3 стакана (объём стакана 200 мл)

вода 125 мл (3/4 стакана)

сухие дрожжи 1 ст.л.

сахар 1 ч.л.

соль щепотка

мука для подсыпки при замесе теста

Начинка:

Лимон 1 шт

сахар 1 стакан (объём стакана 200 мл)

Сахарная пудра — посыпать готовый пирог

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подогрейте воду (125 мл), чтобы была приятно тёплая. Растворите в ней сахар (1 ч.л.) и добавьте сухие дрожжи.

Перемешайте и оставьте дрожжи оживать.

В таком виде они будут ждать своей очереди, а Вы займитесь приготовлением теста.

В просеянную муку положите кусочки мягкого масла и щепотку соли.

Руками перетрите масло с мукой так, чтобы образовалась крошка.

Тем временем дрожжи ожили и вспенились. На это обычно уходит не более 10-15 минут.

Сделайте в масляно-мучной крошке лунку и вылейте в неё дрожжи.

Аккуратно, подсыпая муку с маслом с краёв к середине, замесите тесто. Если нужно, подсыпьте ещё муки.

Долго месить не надо, песочное тесто любит быстрый замес. Как только масса станет однородной, сформируйте из неё шар.

Положите тесто в миску, накройте пищевой плёнкой и оставьте для подъёма на 30-40 минут. Не забудьте сделать в плёнке отверстия ножом, чтобы тесто дышало. Если плёнки нет, накройте миску полотенцем.

Совет: Это тесто хорошо подходит в холодильнике, можно оставить на ночь. Также лучше убирать в холодильник летом, когда в помещении очень жарко.

Пока дрожжи выполняют свою невидимую работу — рыхлят тесто, займитесь начинкой.

Положите лимон в кастрюлю, залейте кипятком и варите 1 минуту. Это нужно для того, чтобы удалить горечь из кожуры.

Обдайте лимон холодной водой, разрежьте на дольки, обязательно выньте косточки (они тоже дают горечь) и пропустите через мясорубку. Можно порезать лимон на более мелкие кусочки и измельчить с помощью блендера.

Добавьте к лимону сахар и перемешайте — начинка готова.

Совет: Лучше соединить лимон с сахаром непосредственно перед тем, как выложить начинку на тесто, чтобы сахар не успел растаять и начинка была более плотная.

Тесто подошло, увеличилось в объёме в два раза и готово к разделке.

Выложите тесто на доску, посыпанную мукой, обомните и разделите на две части: одну часть — она пойдёт вниз пирога, сделайте чуть больше, раскатайте и, с помощью скалки, перенесите на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Совет: Летом или, если в помещении жарко, перед разделкой уберите тесто в холодильник на 20-30 минут.

Вот такой нижний слой должен получиться — руками, надавливая пальцами, сделайте небольшие бортики.

Ложкой выложите начинку на тесто и распределите равномерно по всей поверхности. Предварительно можно посыпать тесто крахмалом (1 ст.л.) через ситечко.

Раскатайте оставшееся тесто и с помощью скалки накройте пирог сверху.

Скрепите края пирога.

Ножницами или ножом сделайте небольшие надрезы по всей поверхности пирога. Через них будет выходить пар.

Выпекайте пирог в разогретой духовке t=180°C 30 минут. Пирог не будет сильно румяным, в этом особенность теста с маленьким содержанием сахара.

Остывший лимонник разрежьте на ромбы и посыпьте сахарной пудрой.

Вот таким получается Лимонник в круглой форме.

Тесто получилось очень рассыпчатым и в то же время нежным. Начинка приобрела однородную консистенцию — напоминает лимонное желе.

https://maminapechka.ru/2014-limonnik

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ