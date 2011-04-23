Тесто, из которого сделан этот пирог по структуре песочное, но замешивается на дрожжах — быстро и просто. Простая и доступная начинка — лимон с сахаром. А в результате получается очень красивое, вкусное и витаминное сопровождение к чаю.
Количество теста рассчитано для противня размером 27 Х 37 см.
Внимание! Не советую «растягивать» тесто на противень большего размера, т.к. пирог получится тонкий и высохнет в духовке. Можно также использовать круглую форму диаметром 24-26 см.
Для теста:
Сливочное масло 200 гр
пшеничная мука в/с 3 стакана (объём стакана 200 мл)
вода 125 мл (3/4 стакана)
сухие дрожжи 1 ст.л.
сахар 1 ч.л.
соль щепотка
мука для подсыпки при замесе теста
Начинка:
Лимон 1 шт
сахар 1 стакан (объём стакана 200 мл)
Сахарная пудра — посыпать готовый пирог
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подогрейте воду (125 мл), чтобы была приятно тёплая. Растворите в ней сахар (1 ч.л.) и добавьте сухие дрожжи.
Перемешайте и оставьте дрожжи оживать.
В таком виде они будут ждать своей очереди, а Вы займитесь приготовлением теста.
В просеянную муку положите кусочки мягкого масла и щепотку соли.
Руками перетрите масло с мукой так, чтобы образовалась крошка.
Тем временем дрожжи ожили и вспенились. На это обычно уходит не более 10-15 минут.
Сделайте в масляно-мучной крошке лунку и вылейте в неё дрожжи.
Аккуратно, подсыпая муку с маслом с краёв к середине, замесите тесто. Если нужно, подсыпьте ещё муки.
Долго месить не надо, песочное тесто любит быстрый замес. Как только масса станет однородной, сформируйте из неё шар.
Положите тесто в миску, накройте пищевой плёнкой и оставьте для подъёма на 30-40 минут. Не забудьте сделать в плёнке отверстия ножом, чтобы тесто дышало. Если плёнки нет, накройте миску полотенцем.
Совет: Это тесто хорошо подходит в холодильнике, можно оставить на ночь. Также лучше убирать в холодильник летом, когда в помещении очень жарко.
Пока дрожжи выполняют свою невидимую работу — рыхлят тесто, займитесь начинкой.
Положите лимон в кастрюлю, залейте кипятком и варите 1 минуту. Это нужно для того, чтобы удалить горечь из кожуры.
Обдайте лимон холодной водой, разрежьте на дольки, обязательно выньте косточки (они тоже дают горечь) и пропустите через мясорубку. Можно порезать лимон на более мелкие кусочки и измельчить с помощью блендера.
Добавьте к лимону сахар и перемешайте — начинка готова.
Совет: Лучше соединить лимон с сахаром непосредственно перед тем, как выложить начинку на тесто, чтобы сахар не успел растаять и начинка была более плотная.
Тесто подошло, увеличилось в объёме в два раза и готово к разделке.
Выложите тесто на доску, посыпанную мукой, обомните и разделите на две части: одну часть — она пойдёт вниз пирога, сделайте чуть больше, раскатайте и, с помощью скалки, перенесите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Совет: Летом или, если в помещении жарко, перед разделкой уберите тесто в холодильник на 20-30 минут.
Вот такой нижний слой должен получиться — руками, надавливая пальцами, сделайте небольшие бортики.
Ложкой выложите начинку на тесто и распределите равномерно по всей поверхности. Предварительно можно посыпать тесто крахмалом (1 ст.л.) через ситечко.
Раскатайте оставшееся тесто и с помощью скалки накройте пирог сверху.
Скрепите края пирога.
Ножницами или ножом сделайте небольшие надрезы по всей поверхности пирога. Через них будет выходить пар.
Выпекайте пирог в разогретой духовке t=180°C 30 минут. Пирог не будет сильно румяным, в этом особенность теста с маленьким содержанием сахара.
Остывший лимонник разрежьте на ромбы и посыпьте сахарной пудрой.
Вот таким получается Лимонник в круглой форме.
Тесто получилось очень рассыпчатым и в то же время нежным. Начинка приобрела однородную консистенцию — напоминает лимонное желе.
https://maminapechka.ru/2014-limonnik
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ