Тесто получается очень удачное: воздушное, нежное, мягкое, идеально держит форму, не расплывается во время выпечки, с ним удобно работать и изделия совсем не черствеют!

Для формы диаметром 30 см:

Дрожжевое тесто:

Молоко – 300 мл;

сахар – 100 г;

дрожжи свежие – 20 г (сухие – 7 г);

соль – 0,5 ч.л.;

ванилин – щепотка;

яйца – 2 шт.;

растительное масло – 100 мл;

мука – 620-650 г.

Начинка:

Джем – 260 г.

Для прослойки:

Сливочное масло (растопленное) – 20 г;

сахар – 1 ст.л.

Для смазывания:

Желток – 1 шт.;

молоко – 1 ст.л.







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В миску выливаем 300 мл тёплого молока, добавляем 1 ст.л. сахара от общего указанного в рецепте количества – остальной пока ставим в сторону. И также кладём 20 г свежих дрожжей.

Если будете использовать сухие дрожжи, то берите их 7 г.

Перемешиваем, добавляем несколько ложек просеянной муки и доводим опару до консистенции жидкой сметаны. Накрываем пакетом и оставляем на 20-30 минут в тёплом месте.

В другую миску разбиваем два яйца, высыпаем оставшийся сахар, также добавляем щепотку ванилина, 0,5 ч.л. соли и 100 мл растительного масла без запаха. Но масло добавляем не всё сразу: на данном этапе вводим примерно 70 мл, а 30 мл оставляем – нам оно понадобится чуть позже. Все ингредиенты соединяем при помощи венчика.

Посмотрите, как опара к этому времени выросла. Она стала воздушной, с множеством мелких пузырьков на поверхности.

Осаживаем её, интенсивно перемешивая венчиком, и выливаем в яичную массу. Соединяем их вместе и начинаем частями добавлять просеянную муку.

ВНИМАНИЕ! У меня ушло 650 г муки с учётом той, которую я добавляла в опару. У вас муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Её количество зависит и от качества самой муки, и от размера яиц. Ориентируемся прежде всего на консистенцию теста.

После добавления всей муки оно должно остаться мягким, нежным и слегка липнущим к рукам.

Вот теперь добавляем оставшееся растительное масло и вымешиваем тесто ещё в течение 5 минут до гладкости и эластичности. Тесто получается очень приятное и совсем не липнущее к рукам.

Округляем его, кладём в смазанную маслом миску и накрываем пакетом и тонким полотенцем. Оставляем на подъём примерно на 1,5 часа.

За это время тесто увеличится как минимум в два раза, станет воздушным и волокнистым.

Обминаем его и перекладываем на рабочую поверхность. Делим на 14 одинаковых по размеру кусочков. Каждый кусочек теста у меня весит 86 г. Округляем тесто, подкатываем и оставляем на столе, накрыв пакетом на 15 минут. За это время в тесте расслабится клейковина, и его легче будет раскатывать.

Пирог можно готовить с разными начинками, сегодня у меня будет с джемом из чёрной смородины. При выпечке он не вытекает, потому что ГУСТОЙ!

Стол подпыляем мукой, кладём первый шарик теста, раскатываем его в небольшой круглый пласт. Серединка теста должна быть толще, чем края. На центр кладём 2 ч.л. джема

и собираем тесто в мешочек.

Хорошо защипываем по центру, переворачиваем швом вниз и придаём заготовке округлую форму. Таким образом делаем девять шариков. Кладём их в форму по кругу, а один шарик по центру. Накрываем пакетом и ставим на время форму в сторону.

Берём следующие четыре шарика и раскатываем их уже тонко, диаметром примерно 15 см. Первый пласт теста смазываем растопленным сливочным маслом, посыпаем сахаром, далее кладём второй пласт теста и снова смазываем маслом и посыпаем сахаром.

С третьим поступаем также, а четвёртый уже не прослаиваем маслом. У нас получается многослойная лепёшка, которую теперь раскатываем в пласт диаметром около 20 см. Разрезаем на восемь треугольников и в каждом делаем надрез по центру.

Берём одну заготовку, пропускаем узкий край в отверстие и выворачиваем его наружу. У нас получается что-то наподобие хвороста.

Кладём каждый хворост в форму между двумя шариками. Пирог уже выглядит красиво.

Но у нас ещё остался один неиспользованный шарик теста. Его мы раскатываем в маленький пласт и вырубкой вырезаем девять цветочков. Каждый цветочек кладём на шарик с начинкой. Вот теперь пирог готов. Накрываем его пакетом и тонким полотенцем и оставляем на расстойку на 15-20 минут.

Смазываем поверхность пирога смесью желтка и молока и каждый цветочек украшаем маком.

Отправляем пирог выпекаться в заранее нагретую до 180°С духовку на 30-35 минут. Режим верх-низ, без конвекции.

Через полчаса достаём пирог из духовки и даём остыть до тёплого состояния. Красивый, пышный, мягкий, да ещё и с начинкой – это настоящее наслаждение!

Тесто получается волокнистым, и это прекрасно видно на разломе.

Обязательно пеките пирог и пробуйте его с разными начинками: с творожной, яблочной, грушевой, летом очень вкусно получается со сливами или абрикосами.