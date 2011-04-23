Необыкновенно вкусная, простая и красивая новогодняя закуска в виде "Ёлочек": подложка - крекер, а начинка может быть разной...

ПРИГОТОВЛЕНИЕ "ЁЛОЧЕК":

1. Морковь почистить, помыть, отварить до полуготовности.

2. Яйца отварить вкрутую и остудить. Почистить от скорлупы. Натереть на мелкой терке.

3. Сыр натереть на мелкой терке.

4. Консервы открыть. Удалить жидкость. Рыбку размять вилкой.

5. Ветчину, огурцы нарезать мелкими кубиками.

6. Добавить майонез или творожный сыр (по рецепту НАЧИНКИ). Все ингредиенты тщательно перемешать.

Масса не должна быть жидкой, должно быть что-то типа теста. Нужно будет вылепить конусы.

7. Укроп мелко нарубить. Каждую «Ёлочку» обвалять в укропе.

8. Разложить на тарелке крекер. На каждый крекер ставим наши "Ёлочки".

9. Из моркови вырезаем звездочки, украшаем верх "Ёлочки". Можно использовать для украшения зерна граната.

Получается красиво и вкусно!

НАЧИНКИ "ЁЛОЧЕК"

---1---

Ветчина

Яйца

Сыр

Майонез

Укроп

Крекеры

Варёная морковь

Зёрна граната







---2---

Корнишоны - 5-6 шт

Тунец

Лук - 0,5 шт

Укроп

Творожный сыр

Варёная морковь

Крекеры







---3---

Куриная грудка -1 шт.

Солёные огурцы - 3 шт.

Варёные яйца - 2 шт.

Сыр - 80 гр.

Французская горчица - 1 ч.л.

Соль

Майонез - 4 ст.л.

Укроп

Крекеры

Гроздья граната







---4---

Варëное яйцо

Плавленный сыр

Зубчик чеснока

Майонез

Кукуруза

Зëрна граната

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ