4. Просеивая, в два этапа, добавляем пшеничную муку и разрыхлитель для теста. Аккуратно перемешиваем круговыми движениями снизу вверх, до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса стала однородной, достаточно.
5. Добавляем немного теста к растительному маслу с молоком. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем столько теста, чтобы масса не была сильно жидкой или сильно густой.
6. Переливаем смесь в тесто. Перемешиваем аккуратно, круговыми движениями до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса стала однородной, достаточно. Масса должна оставаться воздушной.
7. Я выпекаю бисквит в разъёмной форме диаметром 19 см. Дно и бока формы закрываю пергаментной бумагой.
8. Медленно переливаем тесто в форму, даём возможность выйти большим пузырькам воздуха.
9. Вставляем в центр формы палочку до дна и не отрывая от дна рисуем палочкой спираль по часовой стрелке, чтобы выпустить большие пузыри воздуха.
10. Поднимаем форму на 10 сантиметров вверх, и роняем на стол. Так повторяем 2–3 раз. Тем самым выгоняем маленькие пузырьки воздуха.
11. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40 - 45 минут. Пока бисквит выпекается, духовку открывать нельзя. У меня бисквит выпекался 42 минуты.
12. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем в середину, так ка середина пропекается самой последней. Если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит бисквит готов.
13. Пару раз ударим формой об стол, и освобождаем бисквит от формы и пергаментной бумаги.
14. Перекладываем бисквит на решётку верхней стороной вниз и даём остыть до комнатной температуры.
15. Остывший бисквит заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.