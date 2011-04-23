ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Все продукты комнатной температуры.

Заранее подготовьте форму для выпечки.

Бисквит выпекается в заранее разогретой духовке при температуре 170°C .

1. Соединим вместе: 120 г сахара и 15 г ванильного сахара (ванильный сахар можно добавлять по вкусу), 30 г растительного масла и 30 г (мл) молока, 120 г пшеничной муки и 5 г разрыхлителя для теста.

2. К 4 яйцам добавляем щепотку соли. Взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 3 минуты, яйца взобьются в лёгкую пену.

3. Далее, постепенно, добавляем сахар с ванильным сахаром, взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 6-8 минут, в зависимости насколько мощный у вас миксер. Яичная масса должна посветлеть, увеличиться в размере примерно в 3 раза, и на поверхности будет виден рисунок от венчиков.