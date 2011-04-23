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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Пышный бисквит, который никогда не опадает:

Четверг, 12 Декабря 2024 г. 12:45 + в цитатник
Бисквит отлично подходит для приготовления бисквитных тортов: не сухой, очень нежный, лёгкий, буквально невесомый. 
Ингредиенты рассчитаны для бисквита диаметром 19 см, высотой 6,5 см и весом 490 г. 
 
Яйца — 4 шт. (225 — 240 г)
Соль — 1/4 ч. л.
Сахар — 120 г (6 ст. л. без верха)
Ванильный сахар — 15 г (3 ч. л.)
Молоко — 30 г или мл (2 ст. л.)
Растительное масло — 30 г (3 ст. л.)
Пшеничная мука — 120 г (6 ст. л. без верха)
Разрыхлитель для теста — 5 г (1 ч. л.)
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Все продукты комнатной температуры.
Заранее подготовьте форму для выпечки.
Бисквит выпекается в заранее разогретой духовке при температуре 170°C .
 
1. Соединим вместе: 120 г сахара и 15 г ванильного сахара (ванильный сахар можно добавлять по вкусу), 30 г растительного масла и 30 г (мл) молока, 120 г пшеничной муки и 5 г разрыхлителя для теста.
 
2. К 4 яйцам добавляем щепотку соли. Взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 3 минуты, яйца взобьются в лёгкую пену.
 
3. Далее, постепенно, добавляем сахар с ванильным сахаром, взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 6-8 минут, в зависимости насколько мощный у вас миксер. Яичная масса должна посветлеть, увеличиться в размере примерно в 3 раза, и на поверхности будет виден рисунок от венчиков.
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4. Просеивая, в два этапа, добавляем пшеничную муку и разрыхлитель для теста. Аккуратно перемешиваем круговыми движениями снизу вверх, до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса стала однородной, достаточно.
 
5. Добавляем немного теста к растительному маслу с молоком. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем столько теста, чтобы масса не была сильно жидкой или сильно густой.
 
6. Переливаем смесь в тесто. Перемешиваем аккуратно, круговыми движениями до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса стала однородной, достаточно. Масса должна оставаться воздушной.
 
7. Я выпекаю бисквит в разъёмной форме диаметром 19 см. Дно и бока формы закрываю пергаментной бумагой.
 
8. Медленно переливаем тесто в форму, даём возможность выйти большим пузырькам воздуха.
 
9. Вставляем в центр формы палочку до дна и не отрывая от дна рисуем палочкой спираль по часовой стрелке, чтобы выпустить большие пузыри воздуха.
 
10. Поднимаем форму на 10 сантиметров вверх, и роняем на стол. Так повторяем 2–3 раз. Тем самым выгоняем маленькие пузырьки воздуха.
 
11. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40 - 45 минут. Пока бисквит выпекается, духовку открывать нельзя. У меня бисквит выпекался 42 минуты.
 
12. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем в середину, так ка середина пропекается самой последней. Если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит бисквит готов.
 
13. Пару раз ударим формой об стол, и освобождаем бисквит от формы и пергаментной бумаги.
 
14. Перекладываем бисквит на решётку верхней стороной вниз и даём остыть до комнатной температуры.
 
15. Остывший бисквит заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
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https://dzen.ru/a/YpVUsgr7Nz2vKjx8

 

ГОТОВЬТЕ  С  УДОВОЛЬСТВИЕМ !!!

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Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Идеальный бисквит


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