Это вкуснее, чем сырники! Такая лёгкая, воздушная и невероятно вкусная, со структурой нежного суфле творожная запеканка. Утром с чашечкой ароматного кофе – это просто блаженство!

Творог - 600 г

ванильный сахар - 10 г

крахмал кукурузный - 30 г

яйца - 4 шт.

сметана - 250 г

соль - щепотка

сахар - 120 г

кокосовая стружка - 50 г







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В большой миске смешиваем 600 г творога, 10 г ванильного сахара, 30 г кукурузного крахмала, 4 желтка (а белки ставим на время в холодильник) и 250 г сметаны. Используем погружной блендер, чтобы получить кремообразную консистенцию.

Если нет блендера, то творог протрите через сито, а потом добавьте остальные ингредиенты.

Теперь белки достаём из холодильника, добавляем щепотку соли и 120 г сахара и взбиваем белки до устойчивых пиков.

Далее аккуратно подмешиваем взбитые белки в творожную массу. Добавляем белки частями, каждый раз перемешивая обе массы до однородности, при этом сохраняя воздушность.

Масса получается лёгкой и невесомой и теперь можно добавить любую начинку. Мне нравится кокос, поэтому я добавляю 50 г кокосовой стружки и перемешиваю.

Можно положить изюм, курагу, цукаты, замороженные или свежие ягоды, бананы – с любой начинкой получается очень вкусно.

Форму диаметром на 20 см простилаем бумагой – и дно, и бока. Чтобы на бортиках бумага не съезжала в стороны – я приклеиваю её на сливочное масло.

Бортики из бумаги делаем чуть выше формы, потому что запеканка очень хорошо поднимется во время выпечки.

Выкладываем творожную массу в форму и разравниваем лопаткой. По желанию можно украсит миндальными лепестками.

Выпекаем творожную запеканку в заранее нагретой до 170 градусов духовке около часа.

ВНИМАНИЕ! Во время выпечки духовку не открываем!

Запеканка хорошо поднимется. Достаём её из духовки и даём остыть при комнатной температуре.

После остывания запеканка немного осядет и это нормально. Снимаем боковую панель формы, бумагу и можно подавать!

Сегодня я запеканку просто посыпаю сахарной пудрой, но летом на центр выкладываю много разных свежих ягод.

Суфлейная запеканка вкусная, как в тёплом виде, так и после холодильника. А рядом с кусочком творожной запеканки можно положить ещё ложечку густой сметаны.

Пробуйте, уверена, что теперь обычную запеканку вы готовить не будете!

https://dzen.ru/a/ZaD3Ka4y13-bDlJE

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ