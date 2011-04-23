ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Миксером взбить яйца, сахар, ванильный сахар, соль, до пышной, кремообразной массы.
Затем добавить растительное масло (подсолнечное без запаха) и молоко.
Добавить цедру от одного лимона и сок от половинки лимона. Хорошо все перемешать.
Смешать муку и разрыхлитель.
Добавляем мучную смесь и тщательно всё перемешиваем ложкой. Тесто однородное, по консистенции как густая сметана.
Форму смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Выкладываем тесто в форму, разравниваем. Выпекать кекс в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов примерно 40-50 минут.
Проверяем готовность кекса деревянной палочкой.
Оставляем кекс на 10 минут, затем достаем из формы и оставляем на решетке до полного остывания.
Приготовим глазурь. Сахарную пудры смешиваем с соком лимона. Сок добавляйте по чуть-чуть, и перемешивайте, если густо добавляйте ещё, разводите до желаемой консистенции крема.
Кекс украшаем лимонной глазурью.
Лимонный кекс готов!
Р.S: Добавлю от себя - можно кекс испечь с апельсиновым или мандариновым вкусом, добавив кусочки цитрусовых в тесто...