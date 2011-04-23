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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Написано: 30076


Сочный и очень вкусный Лимонный кекс:

Четверг, 21 Ноября 2024 г. 16:47 + в цитатник

Сочный и очень вкусный Лимонный кекс! - 999345699287

Очень нежный, мягкий, слегка влажный, умеренно сладкий кекс с лимонным вкусом и ароматом.
Рецепт простой и не займет много времени, а результат вас порадует!
СОВЕТ: Чтобы кекс получился воздушным, все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры!
 
Тесто:
Яйца - 3 шт.
Сахар -200 г
Масло растительное - 100 мл
Молоко - 100 мл
Мука пшеничная - 300 г
Разрыхлитель - 10 г
Ванильный сахар - 1 ч. л.
Соль - 1/4 ч. л.
Сок лимона - 1/2 лимона
Цедра одного лимона
 
Лимонная глазурь:
Сахарная пудра - 100 г
Сок лимона +/- 2 ст. л. (от 1/2 лимона)
 
Форма диаметром 23 см. с отверстием внутри.


 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Миксером взбить яйца, сахар, ванильный сахар, соль, до пышной, кремообразной массы.
-2
Затем добавить растительное масло (подсолнечное без запаха) и молоко.
-3
Добавить цедру от одного лимона и сок от половинки лимона. Хорошо все перемешать.
-4
Смешать муку и разрыхлитель.
-5
Добавляем мучную смесь и тщательно всё перемешиваем ложкой. Тесто однородное, по консистенции как густая сметана.
-6
Форму смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Выкладываем тесто в форму, разравниваем. Выпекать кекс в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов примерно 40-50 минут.
-7
Проверяем готовность кекса деревянной палочкой.
Оставляем кекс на 10 минут, затем достаем из формы и оставляем на решетке до полного остывания.
-8
 
Приготовим глазурь. Сахарную пудры смешиваем с соком лимона. Сок добавляйте по чуть-чуть, и перемешивайте, если густо добавляйте ещё, разводите до желаемой консистенции крема.
-9
Кекс украшаем лимонной глазурью.
-10
Лимонный кекс готов!
-11
 
Р.S: Добавлю от себя - можно кекс испечь с апельсиновым или мандариновым вкусом, добавив кусочки цитрусовых в тесто...
 
 
ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!
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Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Кексы, маффины, капкейки


Процитировано 18 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 21 Ноября 2024 г. 17:25 (ссылка)
БлагоДарю.
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