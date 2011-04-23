Тесто:

Яйца - 3 шт.

Сахар -200 г

Масло растительное - 100 мл

Молоко - 100 мл

Мука пшеничная - 300 г

Разрыхлитель - 10 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Соль - 1/4 ч. л.

Сок лимона - 1/2 лимона

Цедра одного лимона

Лимонная глазурь:

Сахарная пудра - 100 г

Сок лимона +/- 2 ст. л. (от 1/2 лимона)

Форма диаметром 23 см. с отверстием внутри.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Миксером взбить яйца, сахар, ванильный сахар, соль, до пышной, кремообразной массы.

Затем добавить растительное масло (подсолнечное без запаха) и молоко.

Добавить цедру от одного лимона и сок от половинки лимона. Хорошо все перемешать.

Смешать муку и разрыхлитель.

Добавляем мучную смесь и тщательно всё перемешиваем ложкой. Тесто однородное, по консистенции как густая сметана.

Форму смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Выкладываем тесто в форму, разравниваем. Выпекать кекс в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов примерно 40-50 минут.

Проверяем готовность кекса деревянной палочкой.

Оставляем кекс на 10 минут, затем достаем из формы и оставляем на решетке до полного остывания.

Приготовим глазурь. Сахарную пудры смешиваем с соком лимона. Сок добавляйте по чуть-чуть, и перемешивайте, если густо добавляйте ещё, разводите до желаемой консистенции крема.

Кекс украшаем лимонной глазурью.

Лимонный кекс готов!