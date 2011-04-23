Суббота, 05 Октября 2024 г. 09:25
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ВОСХИТИТЕЛЬНО вкусная творожная косичка с корицей:
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Очень вкусная и простая выпечка к чаю. Готовится очень быстро и просто. Я очень люблю творожное тесто, потому что с ним очень легко работать, не нужно...
Творожное тесто:
Творог 5% - 200 г
Сахар - 40 г
Ванильный сахар - 10 г
Соль - щепотка
Яйцо - 1 шт.
Растительное масло - 60 г
Мука - около 180 г + для раскатки теста
Разрыхлитель - 5 г
Начинка:
Сливочное масло - 50 г
Сахар - 70 г
Корица - 15 г (по вкусу, если корица горчит, то уменьшайте ее количество)
Сахарная пудра для украшения
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Смешать творог с сахаром, ванильным сахаром, яйцом, щепоткой соли, растительным маслом. Перемешать до однородности.
2. Перемешать муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам, замесить мягкое тесто.
3. Раскатать прямоугольник размером около 30 см на 40 см. Смазать сливочным маслом, посыпать сахаром и корицей. Свернуть в рулет с узкой стороны. Разрезать рулет вдоль, не доходя до края 2 см. Сформировать косичку.
4. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой по желанию.
Источник: vk.com
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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