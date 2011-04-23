Очень вкусная и простая выпечка к чаю. Готовится очень быстро и просто. Я очень люблю творожное тесто, потому что с ним очень легко работать, не нужно...

Творожное тесто:

Творог 5% - 200 г

Сахар - 40 г

Ванильный сахар - 10 г

Соль - щепотка

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 60 г

Мука - около 180 г + для раскатки теста

Разрыхлитель - 5 г

Начинка:

Сливочное масло - 50 г

Сахар - 70 г

Корица - 15 г (по вкусу, если корица горчит, то уменьшайте ее количество)

Сахарная пудра для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Смешать творог с сахаром, ванильным сахаром, яйцом, щепоткой соли, растительным маслом. Перемешать до однородности.

2. Перемешать муку с разрыхлителем, добавить к жидким ингредиентам, замесить мягкое тесто.

3. Раскатать прямоугольник размером около 30 см на 40 см. Смазать сливочным маслом, посыпать сахаром и корицей. Свернуть в рулет с узкой стороны. Разрезать рулет вдоль, не доходя до края 2 см. Сформировать косичку.

4. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой по желанию.

Источник: vk.com

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!