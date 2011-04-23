Печенье Савоярди готовить дома проще простого! Всего-то 15-20 вместе с выпечкой. Только три самых простых ингредиента: мука, яйца и сахар.Бисквитное печенье еще также называют дамские пальчики. Это печенье очень вкусное. Его можно есть просто так или использовать для приготовления известного десерта Тирамису.
Яйца, 2 шт;
сахар, 60 г;
мука, 70 г;
соль, ванилин.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Взбиваем белок с щепоткой соли
ВАЖНО: Не забывайте о том, что для взбивания белков, вся посуда должна быть идеально чистой и сухой, а белок – комнатной температуры.
Когда получится пенная масса, частями всыпаем сахар и ванилин по вкусу.
Взбиваем до стойкой и густой массы, на которой остаются следы от миксера.
Вводим по 1 желтку и быстро перемешиваем каждый раз (по 5 секунд).
Совет: если у вас мощный миксер, яйца можно не разделять, а взбивать белок с желтком.
Муку просеиваем и частями вводим в массу, перемешиваем лопаткой снизу вверх, чтобы не осадить тесто. Перемешивайте сначала венчиком, потом лопаткой.
СОВЕТ: : чтобы печенье было легким и хрустящим, замените 10 г муки на 10 г крахмала.
Противень застилаем пергаментом.
Тесто перекладываем в пакет, отрезаем уголок и выдавливаем тесто в виде полосочек или круглые, как вам нравится.
Посыпаем сахарной пудрой или сахаром.
Выпекаем печенье в течение 12 минут до золотистого цвета. Источник: souspark.ru