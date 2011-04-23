Печенье Савоярди готовить дома проще простого! Всего-то 15-20 вместе с выпечкой. Только три самых простых ингредиента: мука, яйца и сахар.Бисквитное печенье еще также называют дамские пальчики. Это печенье очень вкусное. Его можно есть просто так или использовать для приготовления известного десерта Тирамису.

Яйца, 2 шт;

сахар, 60 г;

мука, 70 г;

соль, ванилин.







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Духовку разогреваем до 180 градусов.

Взбиваем белок с щепоткой соли

ВАЖНО: Не забывайте о том, что для взбивания белков, вся посуда должна быть идеально чистой и сухой, а белок – комнатной температуры.

Когда получится пенная масса, частями всыпаем сахар и ванилин по вкусу.

Взбиваем до стойкой и густой массы, на которой остаются следы от миксера.

Вводим по 1 желтку и быстро перемешиваем каждый раз (по 5 секунд).

Совет: если у вас мощный миксер, яйца можно не разделять, а взбивать белок с желтком.

Муку просеиваем и частями вводим в массу, перемешиваем лопаткой снизу вверх, чтобы не осадить тесто. Перемешивайте сначала венчиком, потом лопаткой.

СОВЕТ: : чтобы печенье было легким и хрустящим, замените 10 г муки на 10 г крахмала.

Противень застилаем пергаментом.

Тесто перекладываем в пакет, отрезаем уголок и выдавливаем тесто в виде полосочек или круглые, как вам нравится.

Посыпаем сахарной пудрой или сахаром.

Выпекаем печенье в течение 12 минут до золотистого цвета.

Источник: souspark.ru

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!