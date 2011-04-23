|
Котлеты в перцах и соусе, приготовленные на плите или в духовке:
В этом блюде все прекрасно: и очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус. И котлеты с перцем, которые под соусом становятся невероятно сочными, нежными и вкусными. И способ приготовления очень простой (готовить можно на плите или в духовке). Это блюдо готовится в сезон овоща, а еще делается как полуфабрикат и замораживается. Поэтому в любое время года на столе вкуснейшие котлеты в перцах.
500 г мясного фарша
4 шт. сладких перцев
3 шт. репчатого лука
1 морковь (большая)
2 зубчика чеснока
3 ломтика батона (мякиш)
4 ст. л. сметаны
1 ст. л. без горки муки
4 ч. л. томатной пасты
20 г сливочного масла
3 ст. л. растительного масла
по вкусу молотый перец и соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Лук (2 шт., 200 г) нарезаем полукольцами, морковь (200 г) измельчаем на терке соломкой. Обжариваем на растительном масле не до полной готовности. Добавляем соль, молотый перец, муку, сметану, томатную пасту и мелко нарезанный чеснок.
2. Вливаем воду (400 мл), нагреваем до кипения и соус готов.
3. Мясной фарш (у меня свинина и говядина) дополняем крупно натертым луком (1 шт., 120 г), размоченным в воде батоном (мякиш), солью, перцем и перемешиваем.
4. Перцы среднего размера (у меня грунтовые) разрезаем вдоль пополам и удаляем семена с мембранами.
5. Смазываем половинки внутри размягченным сливочным маслом.
6. Из подготовленного фарша формуем котлеты (8 шт.) и размещаем в половинках перцев. Такие заготовки можно замораживать.
7. Перекладываем в форму (размер 22 х 30 см).
8. Закрываем котлеты в перцах соусом и запекаем в разогретой духовке при 180 градусах 45 минут. Если готовим блюдо на плите, то в соус муку не добавляем, заливаем соусом фаршированные перцы и тушим на плите около 40 минут.
9. Вот такая красота получается. Аромат у блюда просто замечательный. Сверху оно зарумянивается, на дне образуется густой соус.
10. Готовые перцы перекладываем на тарелку и подаем с любимым гарниром (мне нравится с запеченным картофелем или картофельным пюре). Котлета внутри получается очень сочная и мягкая. Блюдо красивое, сытное, ароматное, сочное, нежное и очень-очень вкусное.
https://dzen.ru/a/ZMs10Rlx-A3Ltt_y
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
|Рубрики:
|= К У Л И Н А Р И Я =/Овощи
= К У Л И Н А Р И Я =/Мясо и фарш
= К У Л И Н А Р И Я =/Заготовки ВПРОК (ПОЛУФАБРИКАТЫ)
= К У Л И Н А Р И Я =/Быстрый и Вкусный ОБЕД или УЖИН
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]