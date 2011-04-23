Записи Друзья Комментарии
Любаша Бодя
Аватар Любаша_Бодя

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любаша_Бодя

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.04.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 29615


Котлеты в перцах и соусе, приготовленные на плите или в духовке:

Пятница, 08 Сентября 2023 г. 06:53 + в цитатник

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.

В этом блюде все прекрасно: и очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус. И котлеты с перцем, которые под соусом становятся невероятно сочными, нежными и вкусными. И способ приготовления очень простой (готовить можно на плите или в духовке). Это блюдо готовится в сезон овоща, а еще делается как полуфабрикат и замораживается. Поэтому в любое время года на столе вкуснейшие котлеты в перцах.

 

500 г мясного фарша
4 шт. сладких перцев
3 шт. репчатого лука
1 морковь (большая)
2 зубчика чеснока
3 ломтика батона (мякиш)
4 ст. л. сметаны
1 ст. л. без горки муки
4 ч. л. томатной пасты
20 г сливочного масла
3 ст. л. растительного масла
по вкусу молотый перец и соль

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Лук (2 шт., 200 г) нарезаем полукольцами, морковь (200 г) измельчаем на терке соломкой. Обжариваем на растительном масле не до полной готовности. Добавляем соль, молотый перец, муку, сметану, томатную пасту и мелко нарезанный чеснок.

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-2

2. Вливаем воду (400 мл), нагреваем до кипения и соус готов.

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-3

3. Мясной фарш (у меня свинина и говядина) дополняем крупно натертым луком (1 шт., 120 г), размоченным в воде батоном (мякиш), солью, перцем и перемешиваем.

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-4

4. Перцы среднего размера (у меня грунтовые) разрезаем вдоль пополам и удаляем семена с мембранами.

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-5

5. Смазываем половинки внутри размягченным сливочным маслом.

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-6

6. Из подготовленного фарша формуем котлеты (8 шт.) и размещаем в половинках перцев. Такие заготовки можно замораживать.

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-7

7. Перекладываем в форму (размер 22 х 30 см).

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-8

8. Закрываем котлеты в перцах соусом и запекаем в разогретой духовке при 180 градусах 45 минут. Если готовим блюдо на плите, то в соус муку не добавляем, заливаем соусом фаршированные перцы и тушим на плите около 40 минут.

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-9

9. Вот такая красота получается. Аромат у блюда просто замечательный. Сверху оно зарумянивается, на дне образуется густой соус.

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-10

10. Готовые перцы перекладываем на тарелку и подаем с любимым гарниром (мне нравится с запеченным картофелем или картофельным пюре). Котлета внутри получается очень сочная и мягкая. Блюдо красивое, сытное, ароматное, сочное, нежное и очень-очень вкусное.

В этом блюде все прекрасно. И очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус.-11

https://dzen.ru/a/ZMs10Rlx-A3Ltt_y

 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Овощи
= К У Л И Н А Р И Я =/Мясо и фарш
= К У Л И Н А Р И Я =/Заготовки ВПРОК (ПОЛУФАБРИКАТЫ)
= К У Л И Н А Р И Я =/Быстрый и Вкусный ОБЕД или УЖИН


Процитировано 9 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте