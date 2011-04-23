В этом блюде все прекрасно: и очень вкусный соус, который готовится из простых продуктов и дает блюду просто замечательный вкус. И котлеты с перцем, которые под соусом становятся невероятно сочными, нежными и вкусными. И способ приготовления очень простой (готовить можно на плите или в духовке). Это блюдо готовится в сезон овоща, а еще делается как полуфабрикат и замораживается. Поэтому в любое время года на столе вкуснейшие котлеты в перцах.

500 г мясного фарша

4 шт. сладких перцев

3 шт. репчатого лука

1 морковь (большая)

2 зубчика чеснока

3 ломтика батона (мякиш)

4 ст. л. сметаны

1 ст. л. без горки муки

4 ч. л. томатной пасты

20 г сливочного масла

3 ст. л. растительного масла

по вкусу молотый перец и соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Лук (2 шт., 200 г) нарезаем полукольцами, морковь (200 г) измельчаем на терке соломкой. Обжариваем на растительном масле не до полной готовности. Добавляем соль, молотый перец, муку, сметану, томатную пасту и мелко нарезанный чеснок.

2. Вливаем воду (400 мл), нагреваем до кипения и соус готов.

3. Мясной фарш (у меня свинина и говядина) дополняем крупно натертым луком (1 шт., 120 г), размоченным в воде батоном (мякиш), солью, перцем и перемешиваем.

4. Перцы среднего размера (у меня грунтовые) разрезаем вдоль пополам и удаляем семена с мембранами.

5. Смазываем половинки внутри размягченным сливочным маслом.

6. Из подготовленного фарша формуем котлеты (8 шт.) и размещаем в половинках перцев. Такие заготовки можно замораживать.

7. Перекладываем в форму (размер 22 х 30 см).

8. Закрываем котлеты в перцах соусом и запекаем в разогретой духовке при 180 градусах 45 минут. Если готовим блюдо на плите, то в соус муку не добавляем, заливаем соусом фаршированные перцы и тушим на плите около 40 минут.

9. Вот такая красота получается. Аромат у блюда просто замечательный. Сверху оно зарумянивается, на дне образуется густой соус.

10. Готовые перцы перекладываем на тарелку и подаем с любимым гарниром (мне нравится с запеченным картофелем или картофельным пюре). Котлета внутри получается очень сочная и мягкая. Блюдо красивое, сытное, ароматное, сочное, нежное и очень-очень вкусное.

https://dzen.ru/a/ZMs10Rlx-A3Ltt_y

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ