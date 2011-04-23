Записи Друзья Комментарии
Любаша Бодя
Аватар Любаша_Бодя

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любаша_Бодя

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.04.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 29615


Пошаговый рецепт торта «Птичье молоко»:

Среда, 06 Сентября 2023 г. 08:41 + в цитатник

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.

В приготовлении торта « Птичье молоко» нет ничего сложного, он готовится довольно просто и я постаралась максимально подробно описать каждый процесс добавив к нему фото, чтобы у вас он получился с первого раза.
По этому рецепту торт получается не приторно сладкий, с нежным тающим во рту суфле, и дополняет его вкус шоколадная глазурь с горького шоколада, что в сумме делает торт безумно вкусным.
Рассчитано на форму диаметром 18 см, вес торта - 700 гр.

 

Корж:
Сливочное масло - 100 гр. 
Сахар - 100 гр. 
Ванильный сахар - 1 ч.л.
Яйца - 2 шт. 
Мука - 140 гр. 
 
Суфле:
Сливочное масло - 100 гр. 
Сгущенное молоко - 50 гр. 
Белки - 4 шт. 
Соль - 1 щепотка 
Сахар - 270 гр.
Вода - 100 мл. 
Агар-агар - 7 гр. 
 
Глазурь:
Шоколад - 50 гр. 
Сливочное масло - 25 гр.



 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Для начала нужно в удобной емкости взбить 100 гр мягкого сливочного масла со 100 гр сахара и 1 ч.л. ванильного сахара. Масса должна хорошо увеличиться в объеме и посветлеть.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-2

Шаг 2

Затем по одному нужно ввести яйца комнатной температуры.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-3

После каждого хорошо взбить массу до однородности.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-4

Шаг 3

Затем в конце нужно добавить 140 гр муки и перемешать тесто на маленькой скорости миксера. Должно получится очень нежное кексовое тесто.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-5

Шаг 4

Переливаем готовое тесто в форму диаметром 18 см. Я хочу чтобы у меня корж был только один снизу торта, поэтому я сразу все тесто выливаю в форму. Если вы например хотите чтобы у вас в торте было 2 коржа в прослойке между суфле, тогда поделите тесто на две части и выпекайте их отдельно.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-7

Затем аккуратно выравниваем верхушку у него, и выпекаем корж в хорошо разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-8

Шаг 5

Корж получается красивого золотистого цвета.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-9

Если вам не нравится верхушка у коржа, тогда ее можно аккуратно срезать, чтобы корж был идеально ровный.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-10

Шаг 6

Теперь нужно заранее подготовить все для сборки торта. Потому что суфле очень быстро застывает и времени на это потом не будет. Я взяла подложку на которой буду собирать торт, поставила на нее корж, обернула его разъемным кольцом и ацетатной лентой если, что ацетатную ленту можно заменить на полоски из файликов или сделанные из тонких папок.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-11

Шаг 7

Далее займемся приготовлением суфле. Для начала сделаем сливочный крем. Для этого взбиваем на высокой скорости 100 гр мягкого сливочного масла комнатной температуры около 2 минут. А затем не переставая взбивать выливаем к нему тонкой струйкой 50 гр сгущенного молока также комнатной температуры. И взбиваем так около 5 минут. Должен получится воздушный довольно стабильный крем.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-14

Шаг 8

Крем можно отложить пока в сторону. Теперь приготовим сироп на агар-агаре. Для этого в сотейник высыпаем 270 гр сахара, 7 гр агар агара и выливаем сюда 100 мл воды. Перемешиваем их и убираем сотейник на средний огонь.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-15

Шаг 9

Помешивая его, нужно дождаться чтобы сироп закипел. Закипает он довольно долго, поэтому параллельно взбиваем белки.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-16

Шаг 10

Для этого к 4 белкам добавляем щепотку соли и взбиваем их сначала на средней скорости постепенно увеличивая ее до максимальной. Белки нужно взбить до мягких пиков.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-17

Шаг 11

Также не забываем параллельно помешивать сироп, нам нужно довести его до температуры 110 градусов. Но если у вас нет кулинарного термометра, тогда примерно после того как сироп начнет активно кипеть варим его около 7 минут. Ориентироваться на готовность можно по тонкой нити, которая должно непрерывно стекать с лопатки. Или можно поместить каплю сиропа в холодную воду, если с него можно будет скатать мягкий шарик, значит сироп готов.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-18

Шаг 12

Теперь продолжаем взбивать белки на высокой скорости, и непрерывной тонкой струйкой выливаем в них горячий сироп. Тут будьте аккуратны, чтобы сироп не попал на лопасти миксера.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-19

Когда вылили весь сироп продолжаем взбивать еще минутки 2, он очень сильно увеличится в объеме и станет воздушным.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-20

Шаг 13

Теперь опускаем скорость миксера до минимальной. И по одной столовой ложке добавляем сливочный крем, после каждой хорошо перемешиваем миксером. Масса при этом немного уменьшится в объеме это нормально. Тут долго взбивать не нужно, как крем вмешался всё, суфле готово.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-22

Шаг 14

Тут нужно быстро действовать, а то агар-агар начинает застывать уже при 40 градусах. Поэтому быстро переливаем суфле на корж. Можно потрусить форму, чтобы суфле равно легло. И теперь убираем торт в холодильник примерно на часа 2, до стабилизации суфле.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-23

Шаг 15

После того как суфле застыло, можно приготовить шоколадную глазурь наверх торта. Для этого к 25 гр сливочного масла добавляем 50 гр темного шоколада. Их нужно растопить удобным для вас способом. Как по мне удобно это делать в микроволновке маленькими импульсами по 10 секунд. После каждого раза я достаю глазурь, перемешиваю и если шоколад не полностью растаял я ставлю еще на 10 секунд. Тут главное не перегреть его, а то масса может расслоиться.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-24

Шаг 16

Выливаем глазурь на верхушку торта. Выравниваем ее.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-25

И убираем тортик еще раз в холодильник на пару часов. Затем разрезаем его и пробуем.

Этот знаменитый и довольно популярный по сей день торт готовят многие. Столько появилось разных вариаций его приготовления.-26

Торт очень вкусный, он не приторно сладкий, нежный, воздушный и прямо тает во рту. А глазурь именно с темного шоколада идеально его дополняет.

https://dzen.ru/a/ZHxuzWGeMlzZB6Xh

 

ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ


Процитировано 12 раз
Понравилось: 12 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте