В приготовлении торта « Птичье молоко» нет ничего сложного, он готовится довольно просто и я постаралась максимально подробно описать каждый процесс добавив к нему фото, чтобы у вас он получился с первого раза.

По этому рецепту торт получается не приторно сладкий, с нежным тающим во рту суфле, и дополняет его вкус шоколадная глазурь с горького шоколада, что в сумме делает торт безумно вкусным.

Рассчитано на форму диаметром 18 см, вес торта - 700 гр.

Корж:

Сливочное масло - 100 гр.

Сахар - 100 гр.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Яйца - 2 шт.

Мука - 140 гр.

Суфле:

Сливочное масло - 100 гр.

Сгущенное молоко - 50 гр.

Белки - 4 шт.

Соль - 1 щепотка

Сахар - 270 гр.

Вода - 100 мл.

Агар-агар - 7 гр.

Глазурь:

Шоколад - 50 гр.

Сливочное масло - 25 гр.







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Для начала нужно в удобной емкости взбить 100 гр мягкого сливочного масла со 100 гр сахара и 1 ч.л. ванильного сахара. Масса должна хорошо увеличиться в объеме и посветлеть.

Шаг 2

Затем по одному нужно ввести яйца комнатной температуры.

После каждого хорошо взбить массу до однородности.

Шаг 3

Затем в конце нужно добавить 140 гр муки и перемешать тесто на маленькой скорости миксера. Должно получится очень нежное кексовое тесто.

Шаг 4

Переливаем готовое тесто в форму диаметром 18 см. Я хочу чтобы у меня корж был только один снизу торта, поэтому я сразу все тесто выливаю в форму. Если вы например хотите чтобы у вас в торте было 2 коржа в прослойке между суфле, тогда поделите тесто на две части и выпекайте их отдельно.

Затем аккуратно выравниваем верхушку у него, и выпекаем корж в хорошо разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.

Шаг 5

Корж получается красивого золотистого цвета.

Если вам не нравится верхушка у коржа, тогда ее можно аккуратно срезать, чтобы корж был идеально ровный.

Шаг 6

Теперь нужно заранее подготовить все для сборки торта. Потому что суфле очень быстро застывает и времени на это потом не будет. Я взяла подложку на которой буду собирать торт, поставила на нее корж, обернула его разъемным кольцом и ацетатной лентой если, что ацетатную ленту можно заменить на полоски из файликов или сделанные из тонких папок.

Шаг 7

Далее займемся приготовлением суфле. Для начала сделаем сливочный крем. Для этого взбиваем на высокой скорости 100 гр мягкого сливочного масла комнатной температуры около 2 минут. А затем не переставая взбивать выливаем к нему тонкой струйкой 50 гр сгущенного молока также комнатной температуры. И взбиваем так около 5 минут. Должен получится воздушный довольно стабильный крем.

Шаг 8

Крем можно отложить пока в сторону. Теперь приготовим сироп на агар-агаре. Для этого в сотейник высыпаем 270 гр сахара, 7 гр агар агара и выливаем сюда 100 мл воды. Перемешиваем их и убираем сотейник на средний огонь.

Шаг 9

Помешивая его, нужно дождаться чтобы сироп закипел. Закипает он довольно долго, поэтому параллельно взбиваем белки.

Шаг 10

Для этого к 4 белкам добавляем щепотку соли и взбиваем их сначала на средней скорости постепенно увеличивая ее до максимальной. Белки нужно взбить до мягких пиков.

Шаг 11

Также не забываем параллельно помешивать сироп, нам нужно довести его до температуры 110 градусов. Но если у вас нет кулинарного термометра, тогда примерно после того как сироп начнет активно кипеть варим его около 7 минут. Ориентироваться на готовность можно по тонкой нити, которая должно непрерывно стекать с лопатки. Или можно поместить каплю сиропа в холодную воду, если с него можно будет скатать мягкий шарик, значит сироп готов.

Шаг 12

Теперь продолжаем взбивать белки на высокой скорости, и непрерывной тонкой струйкой выливаем в них горячий сироп. Тут будьте аккуратны, чтобы сироп не попал на лопасти миксера.

Когда вылили весь сироп продолжаем взбивать еще минутки 2, он очень сильно увеличится в объеме и станет воздушным.

Шаг 13

Теперь опускаем скорость миксера до минимальной. И по одной столовой ложке добавляем сливочный крем, после каждой хорошо перемешиваем миксером. Масса при этом немного уменьшится в объеме это нормально. Тут долго взбивать не нужно, как крем вмешался всё, суфле готово.

Шаг 14

Тут нужно быстро действовать, а то агар-агар начинает застывать уже при 40 градусах. Поэтому быстро переливаем суфле на корж. Можно потрусить форму, чтобы суфле равно легло. И теперь убираем торт в холодильник примерно на часа 2, до стабилизации суфле.

Шаг 15

После того как суфле застыло, можно приготовить шоколадную глазурь наверх торта. Для этого к 25 гр сливочного масла добавляем 50 гр темного шоколада. Их нужно растопить удобным для вас способом. Как по мне удобно это делать в микроволновке маленькими импульсами по 10 секунд. После каждого раза я достаю глазурь, перемешиваю и если шоколад не полностью растаял я ставлю еще на 10 секунд. Тут главное не перегреть его, а то масса может расслоиться.

Шаг 16

Выливаем глазурь на верхушку торта. Выравниваем ее.

И убираем тортик еще раз в холодильник на пару часов. Затем разрезаем его и пробуем.

Торт очень вкусный, он не приторно сладкий, нежный, воздушный и прямо тает во рту. А глазурь именно с темного шоколада идеально его дополняет.

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ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ