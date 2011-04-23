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Любаша Бодя
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Как приготовить печень быстрее, дешевле и проще:

Воскресенье, 14 Мая 2023 г. 06:37 + в цитатник
Блюда из этого субпродукта получаются нежными, сочными, мягкими и очень вкусными, без неприятного привкуса.
 
1. У печени нужно удалить пленки и прожилки, а затем нарезать на небольшие кусочки и выложить в подходящую по размеру миску. Можно печень не резать, но процесс нарезки ускорит время подготовки субпродукта к термической обработке.
 
2. Затем в теплой воде (комнатная температура) следует растворить соль и сахар. На 1 литр воды вполне достаточно 1 ложки столовой с горкой сахара и столько же соли.
На 800 - 1000 грамм печени достаточно 500 мл воды.
 
3. Залить сахарно-солевым раствором кусочки печени и оставить на 45 минут (на вымачивание в молоке потребуется не менее 2 часов, да и молоко значительно дороже, чем вода),
если печень нарезана мелко, то вымачивать достаточно минут 25 - 30, если печень говяжья или свиная цельным куском, то около часа - полутора.
За время вымачивания происходит диффузия, денатурация белков, клетки печени насыщаются рассолом, благодаря чему печень получается очень мягкая и сочная. Без горечи и неприятного привкуса.
 
4. После замачивания кусочки печени промывать совсем не обязательно. Просто откинуть на дуршлаг, дать стечь и готовить по любому из рецептов (жарить, запекать, тушить и т.д.).
 
5. После подобной "экзекуции" печень получается мягкая, сочная, ароматная и очень вкусная.
Потрясающе вкусно!

Источник: dzen.ru/cookingptu
 
 
ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Готовим СУБПРОДУКТЫ (язык, печень, сердце и т.д.)
= К У Л И Н А Р И Я =/Быстрый и Вкусный ОБЕД или УЖИН


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желла   обратиться по имени Воскресенье, 14 Мая 2023 г. 07:31 (ссылка)
благодарю....
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