Блюда из этого субпродукта получаются нежными, сочными, мягкими и очень вкусными, без неприятного привкуса.

1. У печени нужно удалить пленки и прожилки, а затем нарезать на небольшие кусочки и выложить в подходящую по размеру миску. Можно печень не резать, но процесс нарезки ускорит время подготовки субпродукта к термической обработке.

2. Затем в теплой воде (комнатная температура) следует растворить соль и сахар. На 1 литр воды вполне достаточно 1 ложки столовой с горкой сахара и столько же соли.

На 800 - 1000 грамм печени достаточно 500 мл воды.

3. Залить сахарно-солевым раствором кусочки печени и оставить на 45 минут (на вымачивание в молоке потребуется не менее 2 часов, да и молоко значительно дороже, чем вода),

если печень нарезана мелко, то вымачивать достаточно минут 25 - 30, если печень говяжья или свиная цельным куском, то около часа - полутора.

За время вымачивания происходит диффузия, денатурация белков, клетки печени насыщаются рассолом, благодаря чему печень получается очень мягкая и сочная. Без горечи и неприятного привкуса.

4. После замачивания кусочки печени промывать совсем не обязательно. Просто откинуть на дуршлаг, дать стечь и готовить по любому из рецептов (жарить, запекать, тушить и т.д.) .

5. После подобной "экзекуции" печень получается мягкая, сочная, ароматная и очень вкусная.

Потрясающе вкусно!



Источник: dzen.ru/cookingptu

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!