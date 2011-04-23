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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Кексы, которые даже на второй день очень вкусные:

Среда, 26 Апреля 2023 г. 14:05 + в цитатник

И на второй день они очень вкусные. Самые быстрые кексы к чаю (приготовит даже ребенок)

Кексы в силиконовых формочках готовятся очень быстро: 20 минут на выпечку и минут 10 на тесто! Банановые маффины очень ароматные и мягкие, с пористым мякишем и слегка хрустящей корочкой после выпечки в духовке. Такой десерт остается вкусным на второй, третий день (конечно, если не съедите сразу), отлично подойдет к завтраку с кофе или молоком.

 

На 14-15 штук:
Сливочное масло – 75 г.,
сахар – 150 г.,
соль – 1 щепотка,
яйцо – 2 шт.,
бананы – 2 шт. (250 г.),
мука – 250 г.,
разрыхлитель – 10 г.



 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Не слишком мягкое масло взбиваем около 2 минут с солью и сахаром, добавляем по одному яйца и перемешиваем миксером или вилкой после каждого.

И на второй день они очень вкусные. Самые быстрые кексы к чаю (приготовит даже ребенок)

2. Натираем в тесто на крупной терке два спелых банана и слегка размешиваем. Вес бананов указан в граммах ниже (там список всех продуктов для рецепта).

И на второй день они очень вкусные. Самые быстрые кексы к чаю (приготовит даже ребенок)

3. Добавляем в тесто муку, обязательно просеивая вместе с разрыхлителем. Если тесто получится слишком жидким, то кексы опадут после выпечки, а если крутым, то структура выпечки будет более плотная.

И на второй день они очень вкусные. Самые быстрые кексы к чаю (приготовит даже ребенок)

4. Раскладываем ложкой по силиконовым или бумажным формам, заполняя их на 2/3 высоты, и сразу ставим в заранее разогретую духовку, дверцу не открываем во время выпечки, чтобы тесто не осело.

И на второй день они очень вкусные. Самые быстрые кексы к чаю (приготовит даже ребенок)

5. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут до характерного цвета. Если силиконовых формочек нет, то можно испечь большой кекс, но температура выпечки меньше и время выпечки увеличивается.

И на второй день они очень вкусные. Самые быстрые кексы к чаю (приготовит даже ребенок)

6. Кексы очень мягкие, ароматные и пористые. Готовятся невероятно быстро и просто.

И на второй день они очень вкусные. Самые быстрые кексы к чаю (приготовит даже ребенок)

https://dzen.ru/a/ZD_feK8dEzhGDk5_

 

ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Кексы, маффины, капкейки


Процитировано 8 раз
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