Кексы в силиконовых формочках готовятся очень быстро: 20 минут на выпечку и минут 10 на тесто! Банановые маффины очень ароматные и мягкие, с пористым мякишем и слегка хрустящей корочкой после выпечки в духовке. Такой десерт остается вкусным на второй, третий день (конечно, если не съедите сразу), отлично подойдет к завтраку с кофе или молоком.

На 14-15 штук:

Сливочное масло – 75 г.,

сахар – 150 г.,

соль – 1 щепотка,

яйцо – 2 шт.,

бананы – 2 шт. (250 г.),

мука – 250 г.,

разрыхлитель – 10 г.







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Не слишком мягкое масло взбиваем около 2 минут с солью и сахаром, добавляем по одному яйца и перемешиваем миксером или вилкой после каждого.

2. Натираем в тесто на крупной терке два спелых банана и слегка размешиваем. Вес бананов указан в граммах ниже (там список всех продуктов для рецепта).

3. Добавляем в тесто муку, обязательно просеивая вместе с разрыхлителем. Если тесто получится слишком жидким, то кексы опадут после выпечки, а если крутым, то структура выпечки будет более плотная.

4. Раскладываем ложкой по силиконовым или бумажным формам, заполняя их на 2/3 высоты, и сразу ставим в заранее разогретую духовку, дверцу не открываем во время выпечки, чтобы тесто не осело.

5. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут до характерного цвета. Если силиконовых формочек нет, то можно испечь большой кекс, но температура выпечки меньше и время выпечки увеличивается.

6. Кексы очень мягкие, ароматные и пористые. Готовятся невероятно быстро и просто.

https://dzen.ru/a/ZD_feK8dEzhGDk5_

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ