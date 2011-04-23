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Кексы, которые даже на второй день очень вкусные:
Кексы в силиконовых формочках готовятся очень быстро: 20 минут на выпечку и минут 10 на тесто! Банановые маффины очень ароматные и мягкие, с пористым мякишем и слегка хрустящей корочкой после выпечки в духовке. Такой десерт остается вкусным на второй, третий день (конечно, если не съедите сразу), отлично подойдет к завтраку с кофе или молоком.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Не слишком мягкое масло взбиваем около 2 минут с солью и сахаром, добавляем по одному яйца и перемешиваем миксером или вилкой после каждого.
2. Натираем в тесто на крупной терке два спелых банана и слегка размешиваем. Вес бананов указан в граммах ниже (там список всех продуктов для рецепта).
3. Добавляем в тесто муку, обязательно просеивая вместе с разрыхлителем. Если тесто получится слишком жидким, то кексы опадут после выпечки, а если крутым, то структура выпечки будет более плотная.
4. Раскладываем ложкой по силиконовым или бумажным формам, заполняя их на 2/3 высоты, и сразу ставим в заранее разогретую духовку, дверцу не открываем во время выпечки, чтобы тесто не осело.
5. Выпекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут до характерного цвета. Если силиконовых формочек нет, то можно испечь большой кекс, но температура выпечки меньше и время выпечки увеличивается.
6. Кексы очень мягкие, ароматные и пористые. Готовятся невероятно быстро и просто.
https://dzen.ru/a/ZD_feK8dEzhGDk5_
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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