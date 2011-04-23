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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Вкуснейшие НЕЖНЫЕ Маффины с НАЧИНКОЙ:

Четверг, 20 Апреля 2023 г. 10:59 + в цитатник

Нежные, вкусные кексы с запеченной творожной шапочкой. Очень просты в приготовлении.

 

На ~10 штук (~650г)
Начинка:
- 220г творога
- 60г сахарной пудры
- 1 желток
- 1 ч.л. муки
- 1 ч.л. крахмала
 
Тесто:
- 2 яйца
- 90г сахара
- 40 мл молока
- 130г муки
- 20г крахмала
- 50 мл растительного масла
- 1 ч.л разрыхлителя 
- соль, ванилин по щепотке


 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Сначала приготовим начинку. Для начинки все ингредиенты нужно смешать до однородной массы, все переложить в кондитерский мешок с насадкой закрытая, закрученная звезда. Отложить пока в холодильник.
 
2. Для теста в миске смешиваю яйца, сахар, соль и ванилин. Все взбиваю миксером. Затем влить растительное масло и молоко, перемешать. Добавить немного муки и разрыхлитель, перемешать.
 
3. Всыпать остальную муку и замесить тесто. В бумажные формочки наливать тесто на 1/2 формы. Затем творожным кремом сделать шапочку.
 
4. Выпекать в хорошо разогретой до 200°C духовке ~10 минут, затем температуру снизить до 180°С и выпекать еще ~ 10 минут.
Источник: prostorecepty.com
 
 
ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Кексы, маффины, капкейки


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