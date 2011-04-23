Нежные, вкусные кексы с запеченной творожной шапочкой. Очень просты в приготовлении.

На ~10 штук (~650г)

Начинка:

- 220г творога

- 60г сахарной пудры

- 1 желток

- 1 ч.л. муки

- 1 ч.л. крахмала

Тесто:

- 2 яйца

- 90г сахара

- 40 мл молока

- 130г муки

- 20г крахмала

- 50 мл растительного масла

- 1 ч.л разрыхлителя

- соль, ванилин по щепотке







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Сначала приготовим начинку. Для начинки все ингредиенты нужно смешать до однородной массы, все переложить в кондитерский мешок с насадкой закрытая, закрученная звезда. Отложить пока в холодильник.

2. Для теста в миске смешиваю яйца, сахар, соль и ванилин. Все взбиваю миксером. Затем влить растительное масло и молоко, перемешать. Добавить немного муки и разрыхлитель, перемешать.

3. Всыпать остальную муку и замесить тесто. В бумажные формочки наливать тесто на 1/2 формы. Затем творожным кремом сделать шапочку.

4. Выпекать в хорошо разогретой до 200°C духовке ~10 минут, затем температуру снизить до 180°С и выпекать еще ~ 10 минут.

Источник: prostorecepty.com

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!