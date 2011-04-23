Нежные, вкусные кексы с запеченной творожной шапочкой. Очень просты в приготовлении.
На ~10 штук (~650г)
Начинка:
- 220г творога
- 60г сахарной пудры
- 1 желток
- 1 ч.л. муки
- 1 ч.л. крахмала
Тесто:
- 2 яйца
- 90г сахара
- 40 мл молока
- 130г муки
- 20г крахмала
- 50 мл растительного масла
- 1 ч.л разрыхлителя
- соль, ванилин по щепотке
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Сначала приготовим начинку. Для начинки все ингредиенты нужно смешать до однородной массы, все переложить в кондитерский мешок с насадкой закрытая, закрученная звезда. Отложить пока в холодильник.
2. Для теста в миске смешиваю яйца, сахар, соль и ванилин. Все взбиваю миксером. Затем влить растительное масло и молоко, перемешать. Добавить немного муки и разрыхлитель, перемешать.
3. Всыпать остальную муку и замесить тесто. В бумажные формочки наливать тесто на 1/2 формы. Затем творожным кремом сделать шапочку.
4. Выпекать в хорошо разогретой до 200°C духовке ~10 минут, затем температуру снизить до 180°С и выпекать еще ~ 10 минут. Источник: prostorecepty.com