Таким способом любая рыба получается сочная и очень вкусная. Готовлю так минтай, треску, хек, камбалу, скумбрию и горбушу. Готовится она очень просто и быстро, предварительно обжаривать или отваривать ничего не надо. Добавляю любимые овощи, специи и через 25 минут вкуснейшее блюдо готово.

750 г треска (5 кусков)

3 шт. помидоры (небольшие)

2 шт. перец (сладкий средний)

1 шт. репчатый лук

1/2 шт. морковь

7 зубчиков чеснок

70 г сливочное масло

1 ст.л. растительное масло

по вкусу специи

по вкусу соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Лук нарезаем полукольцами или перьями, как у меня. Зубчики чеснока просто давим ножом. Отправляем все в сковороду в масло (1 ст. л.), немного солим и посыпаем любимыми специями (у меня сухая смесь аджика, в ней разный перец, кориандр, сушеная зелень, хмели-сунели).

2. Морковь нарезаем тонкими кружочками и распределяем на луке с чесноком.

3. Помидоры измельчаем кружочками, добавляем на морковь, посыпаем солью и смесью аджика. Эта смесь отлично подходит и к рыбе, и к мясу.

4. Сладкий перец нарезаем на средние кубики и выкладываем в сковороду. Снова немного соли и специй.

5. Для блюда подходит любая рыба. У меня замороженные стейки трески. Рыбу немного размораживаем, удаляем все, что не нравится, промываем и выкладываем на овощную подушку.

6. Сверху рыбу посыпаем солью, специями. Добавляем кусочки сливочного масла на рыбу и еще немного масла на овощи. Накрываем крышкой, ставим на медленный огонь и после того, как снизу начнется шипение, готовим 25 минут. Воду в сковороду не добавляем.

7. От овощей и рыбы выделяется сок, который превращается во вкуснейший бульон. Блюдо пахнет замечательно.

8. Готовую рыбу посыпаем петрушкой и сразу подаем на стол с любимым гарниром. Рыба пропитывается соками от овощей, вкусом овощей, сливочного масла и получается сочная, нежная и невероятно вкусная.