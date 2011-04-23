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Любаша Бодя
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Рыба на овощной подушке за 25 минут: и полезно, и очень вкусно

Четверг, 06 Апреля 2023 г. 04:50 + в цитатник

Рыба на овощной подушке за 25 минут (и полезно, и очень вкусно)

Таким способом любая рыба получается сочная и очень вкусная. Готовлю так минтай, треску, хек, камбалу, скумбрию и горбушу. Готовится она очень просто и быстро, предварительно обжаривать или отваривать ничего не надо. Добавляю любимые овощи, специи и через 25 минут вкуснейшее блюдо готово.

 

750 г треска (5 кусков)
3 шт. помидоры (небольшие)
2 шт. перец (сладкий средний)
1 шт. репчатый лук
1/2 шт. морковь
7 зубчиков чеснок
70 г сливочное масло
1 ст.л. растительное масло
по вкусу специи
по вкусу соль
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Лук нарезаем полукольцами или перьями, как у меня. Зубчики чеснока просто давим ножом. Отправляем все в сковороду в масло (1 ст. л.), немного солим и посыпаем любимыми специями (у меня сухая смесь аджика, в ней разный перец, кориандр, сушеная зелень, хмели-сунели).

Рыба на овощной подушке за 25 минут (и полезно, и очень вкусно)

2. Морковь нарезаем тонкими кружочками и распределяем на луке с чесноком.

Рыба на овощной подушке за 25 минут (и полезно, и очень вкусно)

3. Помидоры измельчаем кружочками, добавляем на морковь, посыпаем солью и смесью аджика. Эта смесь отлично подходит и к рыбе, и к мясу.

Рыба на овощной подушке за 25 минут (и полезно, и очень вкусно)

4. Сладкий перец нарезаем на средние кубики и выкладываем в сковороду. Снова немного соли и специй.

Рыба на овощной подушке за 25 минут (и полезно, и очень вкусно)

5. Для блюда подходит любая рыба. У меня замороженные стейки трески. Рыбу немного размораживаем, удаляем все, что не нравится, промываем и выкладываем на овощную подушку.

Рыба на овощной подушке за 25 минут (и полезно, и очень вкусно)

6. Сверху рыбу посыпаем солью, специями. Добавляем кусочки сливочного масла на рыбу и еще немного масла на овощи. Накрываем крышкой, ставим на медленный огонь и после того, как снизу начнется шипение, готовим 25 минут. Воду в сковороду не добавляем.

Рыба на овощной подушке за 25 минут (и полезно, и очень вкусно)

7. От овощей и рыбы выделяется сок, который превращается во вкуснейший бульон. Блюдо пахнет замечательно.

Рыба на овощной подушке за 25 минут (и полезно, и очень вкусно)

8. Готовую рыбу посыпаем петрушкой и сразу подаем на стол с любимым гарниром. Рыба пропитывается соками от овощей, вкусом овощей, сливочного масла и получается сочная, нежная и невероятно вкусная.

Рыба на овощной подушке за 25 минут (и полезно, и очень вкусно)

https://dzen.ru/a/YSfWs1Wu43ZnULej

 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Золотая рыбка
= К У Л И Н А Р И Я =/Быстрый и Вкусный ОБЕД или УЖИН


Процитировано 10 раз
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Ильина_Тоня   обратиться по имени Четверг, 06 Апреля 2023 г. 05:48 (ссылка)
Спасибо
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Вересковый_ветер   обратиться по имени Пятница, 07 Апреля 2023 г. 09:48 (ссылка)
Спасибо
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dobryakova   обратиться по имени Пятница, 07 Апреля 2023 г. 11:24 (ссылка)
Спасибо
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Mjja   обратиться по имени Пятница, 07 Апреля 2023 г. 11:30 (ссылка)
БлагоДарю.
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Пятница, 07 Апреля 2023 г. 11:39 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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