Сочная яблочная начинка в лёгком и нежном бисквите! Готовится очень просто.

Для теста:

5 яиц

Соль (щепотка)

Сахар 150 г

Ванильный сахар 8 г или 1 г ванилина

120 мл. растительного масла

50 мл. молока

250 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

Яблочная начинка:

(+/-) 8 яблок (некрупных)

2-3 ст. л. сахара

1 ч. л. корицы (по желанию)

1 ч. л. крахмала кукурузного

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Начинаем с приготовления начинки, ее можно заменить готовым яблочным пюре, но у меня домашние яблоки среднего размера, беру 8 шт., кожуру не снимаю.

Натираю их сразу в сковороду на крупной тёрке, если яблоки сладкие, добавьте к ним 1-2 ч. л. лимонного сока, я не добавляла.

Всыпаем сахар, по вкусу, ставим на плиту и тушим на среднем огне, под закрытой крышкой минут 10, до мягкости, время зависит от сорта яблок.

Когда яблоки мягкие, то добавляем 1 ч. л. крахмала, если жидкости нет совсем - добавьте 2 ст. л. воды, перемешать.

Варить 1 минуту и убрать с огня начинка готова.

Готовим тесто, в последнее время, когда готовлю выпечку на растительном масле, сначала готовлю эмульсию из масла и 1 яйца. Так наверняка в готовом пироге не будет запаха растительного масла.

В масло отправить яйцо, погружным блендером придавить желток ко дну чаши и включить блендер, от дна его не поднимать, пока не получится эмульсия. Готовится как домашний майонез.

Оставшиеся 4 яйца отправить в глубокую миску, добавить щепотку соли, сахар.

Ванилин или ванильный сахар, перемешать, лучше миксером.

Добавляем молоко.

Эмульсию из масла и яйца, перемешать.

Просеять всю муку с разрыхлителем, замесить среднее по густоте тесто.

Начинаем выпекать. Форму (размер 27х21 см) застелить бумагой для выпечки.

В форму вылить половину теста и отправить в духовку, выпекать основу при 180 градусах 15-18 минут.

Далее на горячую основу распределяю начинку.

Сверху оставшееся тесто.

Пирог выпекать при 180 градусов, ещё 30-35 минут. Время выпечки и температура зависят от особенностей Вашей духовки.

Благодаря бумаге для выпечки пирог легко извлекается из формы, правда края получились не особо ровные из-за бумаги.

А сам пирог очень вкусный. Для домашнего чаепития-то, что нужно.

Продукты доступны каждому, готовится легко и просто.

P.S: Такой пирог можно приготовить с начинкой из любого фруктового пюре... и не только.