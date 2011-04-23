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Яблочный пирог: простой, проверенный и удачный рецепт
Сочная яблочная начинка в лёгком и нежном бисквите! Готовится очень просто.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Начинаем с приготовления начинки, ее можно заменить готовым яблочным пюре, но у меня домашние яблоки среднего размера, беру 8 шт., кожуру не снимаю.
Натираю их сразу в сковороду на крупной тёрке, если яблоки сладкие, добавьте к ним 1-2 ч. л. лимонного сока, я не добавляла.
Всыпаем сахар, по вкусу, ставим на плиту и тушим на среднем огне, под закрытой крышкой минут 10, до мягкости, время зависит от сорта яблок.
Когда яблоки мягкие, то добавляем 1 ч. л. крахмала, если жидкости нет совсем - добавьте 2 ст. л. воды, перемешать.
Варить 1 минуту и убрать с огня начинка готова.
Готовим тесто, в последнее время, когда готовлю выпечку на растительном масле, сначала готовлю эмульсию из масла и 1 яйца. Так наверняка в готовом пироге не будет запаха растительного масла.
В масло отправить яйцо, погружным блендером придавить желток ко дну чаши и включить блендер, от дна его не поднимать, пока не получится эмульсия. Готовится как домашний майонез.
Оставшиеся 4 яйца отправить в глубокую миску, добавить щепотку соли, сахар.
Ванилин или ванильный сахар, перемешать, лучше миксером.
Добавляем молоко.
Эмульсию из масла и яйца, перемешать.
Просеять всю муку с разрыхлителем, замесить среднее по густоте тесто.
Начинаем выпекать. Форму (размер 27х21 см) застелить бумагой для выпечки.
В форму вылить половину теста и отправить в духовку, выпекать основу при 180 градусах 15-18 минут.
Далее на горячую основу распределяю начинку.
Сверху оставшееся тесто.
Пирог выпекать при 180 градусов, ещё 30-35 минут. Время выпечки и температура зависят от особенностей Вашей духовки.
Благодаря бумаге для выпечки пирог легко извлекается из формы, правда края получились не особо ровные из-за бумаги.
А сам пирог очень вкусный. Для домашнего чаепития-то, что нужно.
Продукты доступны каждому, готовится легко и просто.
P.S: Такой пирог можно приготовить с начинкой из любого фруктового пюре... и не только.
Источник: dzen.ru/krasilovanataly
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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