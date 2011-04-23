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Любаша Бодя
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Яблочный пирог: простой, проверенный и удачный рецепт

Среда, 05 Апреля 2023 г. 09:56 + в цитатник

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Сочная яблочная начинка в лёгком и нежном бисквите! Готовится очень просто.

 

Для теста:
5 яиц
Соль (щепотка)
Сахар 150 г
Ванильный сахар 8 г или 1 г ванилина
120 мл. растительного масла
50 мл. молока
250 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
 
Яблочная начинка:
(+/-) 8 яблок (некрупных)
2-3 ст. л. сахара
1 ч. л. корицы (по желанию)
1 ч. л. крахмала кукурузного
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 Начинаем с приготовления начинки, ее можно заменить готовым яблочным пюре, но у меня  домашние яблоки среднего размера, беру 8 шт., кожуру не снимаю.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблокамиВ последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Натираю их сразу в сковороду на крупной тёрке, если яблоки сладкие, добавьте к ним 1-2 ч. л. лимонного сока, я не добавляла.

Всыпаем сахар, по вкусу, ставим на плиту и тушим на среднем огне, под закрытой крышкой минут 10, до мягкости, время зависит от сорта яблок.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Когда яблоки мягкие, то добавляем 1 ч. л. крахмала, если жидкости нет совсем - добавьте 2 ст. л. воды, перемешать.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Варить 1 минуту и убрать с огня начинка готова.

 

Готовим тесто, в последнее время, когда готовлю выпечку на растительном масле, сначала готовлю эмульсию из масла и 1 яйца. Так наверняка в готовом пироге не будет запаха растительного масла.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

В масло отправить яйцо, погружным блендером придавить желток ко дну чаши и включить блендер, от дна его не поднимать, пока не получится эмульсия. Готовится как домашний майонез.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Оставшиеся 4 яйца отправить в глубокую миску, добавить щепотку соли, сахар.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Ванилин или ванильный сахар, перемешать, лучше миксером.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Добавляем молоко.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Эмульсию из масла и яйца, перемешать.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Просеять всю муку с разрыхлителем, замесить среднее по густоте тесто.

 

Начинаем выпекать. Форму (размер 27х21 см) застелить бумагой для выпечки.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

В форму вылить половину теста и отправить в духовку, выпекать основу при 180 градусах 15-18 минут.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Далее на горячую основу распределяю начинку.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Сверху оставшееся тесто.

Пирог выпекать при 180 градусов, ещё 30-35 минут. Время выпечки и температура зависят от особенностей Вашей духовки.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Благодаря бумаге для выпечки пирог легко извлекается из формы, правда края получились не особо ровные из-за бумаги.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

А сам пирог очень вкусный. Для домашнего чаепития-то, что нужно.

В последнее время готовлю яблочный пирог, вместо шарлотки. Простой, проверенный и удачный рецепт выпечки с яблоками

Продукты доступны каждому, готовится легко и просто.
P.S: Такой пирог можно приготовить с начинкой из любого фруктового пюре... и не только.

Источник: dzen.ru/krasilovanataly

 

ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Шарлотки, Пироги с фруктами и ягодами


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