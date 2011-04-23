Мариновать его не надо. Просто заворачиваю в пергамент и запекаю в духовке. Так можно готовить любое мясо на кости или мякоть, дополнять его можно разными специями и травами. Уже не раз показывала этот отличный способ запекания.

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Свинина с зернистой горчицей

Мясо сочное, невероятно ароматное с замечательным вкусом. Трачу всего 10 минут времени и получается невероятно сочное и нежное мясо.

700 г свинины (на кости)

1 шт. репчатого лука

2 зубчика чеснока

2 ч. л. горчицы (зернистая)

1 шт. лаврового листа

4 ст. л. растительного масла

по вкусу молотый перец

по вкусу соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Для приготовления можно брать свинину на кости или мякоть (у меня на кости). По выбору свинины. Всегда беру мясо ярко-красного цвета (проверено годами), оно не будет сухое. Мясо посыпаем солью и молотым перцем. 2. Большой кусок пергамента размещаем в форме и смазываем маслом (2 ст. л.). 3. На середину выкладываем нарезанный лук (1/2 шт.), будет еще больше сока. Готовить можно и без лука, мясо при запекании к бумаге не прилипает. 4. Размещаем на луке кусок свинины. 5. Смазываем свинину зернистой горчицей (1 ч. л.). Можно брать и обычную острую горчицу. 6. Размещаем сверху нарезанный чеснок (1 зубчик) и половину лаврового листа. 7. С двух сторон закрываем мясо бумагой, а края бумаги скручиваем. Заворачиваем 2 кусок, ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Если куски меньше по весу, то и время уменьшаем. 8. Через 40 минут получается невероятно ароматное и сочное мясо. Оно именно запеченное, а не вареное, как в фольге. Если хотите, его можно минут за 10 открыть и подрумянить, но я этого не делаю. Мясо можно дополнить только веточками трав (розмарин, тимьян, петрушка, укроп) или сушеной смесью трав, да любыми специями по вкусу. 9. За счет того, что мясо готовится в собственном соку, оно получается невероятно нежное, просто тает во рту. Свинина сочная, ароматная с прекрасным вкусом.

https://dzen.ru/a/YpnPMtSJWjX6khZC

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Свинина с чесноком

Мясо получается очень сочное и вкусное, так ка к готовится в собственном соку (без масла и жира). В бумаге мясо становится румяным и без открытого запекания. Дополнять мясо можно любыми приправами, специями и травами по вкусу. Просто, быстро, очень сочно и вкусно.

900 г свинины

4 зубчика чеснока

по вкусу молотый перец

по вкусу соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. От пергамента для выпечки отрезаем большой кусок, складываем его пополам и размещаем в форме (размер 26 х 35 см). Бумага с силиконовым покрытием. 2. Свинину нарезаем на средние не очень толстые куски. Мясо лучше брать с прожилками сала. 3. Размещаем кусочки на пергаменте. 4. Посыпаем мясо солью и молотым перцем. 5. Чеснок мелко нарезаем и посыпаем куски (1/2 часть чеснока). 6. Затем мясо переворачиваем, снова посыпаем солью, перцем и чесноком. Масло не используем. Специи и травы можно брать любые по вкусу. 7. Закрываем свинину пергаментом, края бумаги подворачиваем. При таком запекании мясо будет и парится, и жарится. По вкусу получается почти как жареное мясо, но без масла. 8. Запекаем в разогретой духовке при 180 градусах 35 минут. Кусочки небольшие, поэтому этого времени будет достаточно. 9. Вот такое мясо получается. Оно румяное, невероятно сочное и вкусное. При закрытом запекании чеснок не успевает подгореть, дает отличный вкус и аромат. 10. Запеченную свинину сразу подаем на стол с любимым гарниром. Мясо сочное, нежное, ароматное с прекрасным вкусом. https://dzen.ru/a/YsgF8WBgvXp1Edlo

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ