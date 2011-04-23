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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Запекаем мясо в пергаменте:

Воскресенье, 02 Апреля 2023 г. 05:00 + в цитатник

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

 Мариновать его не надо. Просто заворачиваю в пергамент и запекаю в духовке. Так можно готовить любое мясо на кости или мякоть, дополнять его можно разными специями и травами. Уже не раз показывала этот отличный способ запекания. 

 

---1---
Свинина с зернистой горчицей
Мясо сочное, невероятно ароматное с замечательным вкусом. Трачу всего 10 минут времени и получается невероятно сочное и нежное мясо.
700 г свинины (на кости)
1 шт. репчатого лука
2 зубчика чеснока
2 ч. л. горчицы (зернистая)
1 шт. лаврового листа
4 ст. л. растительного масла
по вкусу молотый перец
по вкусу соль
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Для приготовления можно брать свинину на кости или мякоть (у меня на кости). По выбору свинины. Всегда беру мясо ярко-красного цвета (проверено годами), оно не будет сухое. Мясо посыпаем солью и молотым перцем.

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)

2. Большой кусок пергамента размещаем в форме и смазываем маслом (2 ст. л.).

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)

3. На середину выкладываем нарезанный лук (1/2 шт.), будет еще больше сока. Готовить можно и без лука, мясо при запекании к бумаге не прилипает.

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)

4. Размещаем на луке кусок свинины.

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)

5. Смазываем свинину зернистой горчицей (1 ч. л.). Можно брать и обычную острую горчицу.

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)

6. Размещаем сверху нарезанный чеснок (1 зубчик) и половину лаврового листа.

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)

7. С двух сторон закрываем мясо бумагой, а края бумаги скручиваем. Заворачиваем 2 кусок, ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Если куски меньше по весу, то и время уменьшаем.

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)

8. Через 40 минут получается невероятно ароматное и сочное мясо. Оно именно запеченное, а не вареное, как в фольге. Если хотите, его можно минут за 10 открыть и подрумянить, но я этого не делаю. Мясо можно дополнить только веточками трав (розмарин, тимьян, петрушка, укроп) или сушеной смесью трав, да любыми специями по вкусу.

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)

9. За счет того, что мясо готовится в собственном соку, оно получается невероятно нежное, просто тает во рту. Свинина сочная, ароматная с прекрасным вкусом.

Просто заворачиваю мясо в пергамент и запекаю (ну очень нежное мясо получается)

https://dzen.ru/a/YpnPMtSJWjX6khZC

 

 

---2---
Свинина с чесноком
Мясо получается очень сочное и вкусное, так ка к готовится в собственном соку (без масла и жира). В бумаге мясо становится румяным и без открытого запекания. Дополнять мясо можно любыми приправами, специями и травами по вкусу. Просто, быстро, очень сочно и вкусно.

900 г свинины
4 зубчика чеснока
по вкусу молотый перец
по вкусу соль
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. От пергамента для выпечки отрезаем большой кусок, складываем его пополам и размещаем в форме (размер 26 х 35 см). Бумага с силиконовым покрытием.

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

2. Свинину нарезаем на средние не очень толстые куски. Мясо лучше брать с прожилками сала.

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

3. Размещаем кусочки на пергаменте.

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

4. Посыпаем мясо солью и молотым перцем.

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

5. Чеснок мелко нарезаем и посыпаем куски (1/2 часть чеснока).

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

6. Затем мясо переворачиваем, снова посыпаем солью, перцем и чесноком. Масло не используем. Специи и травы можно брать любые по вкусу.

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

7. Закрываем свинину пергаментом, края бумаги подворачиваем. При таком запекании мясо будет и парится, и жарится. По вкусу получается почти как жареное мясо, но без масла.

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

8. Запекаем в разогретой духовке при 180 градусах 35 минут. Кусочки небольшие, поэтому этого времени будет достаточно.

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

9. Вот такое мясо получается. Оно румяное, невероятно сочное и вкусное. При закрытом запекании чеснок не успевает подгореть, дает отличный вкус и аромат.

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

10. Запеченную свинину сразу подаем на стол с любимым гарниром. Мясо сочное, нежное, ароматное с прекрасным вкусом.

Готовлю сочное мясо в духовке без предварительного маринования и жирных брызг (простой и быстрый способ)

https://dzen.ru/a/YsgF8WBgvXp1Edlo

 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Мясо и фарш
= К У Л И Н А Р И Я =/Готовим в "рукаве", фольге и т. д.
= К У Л И Н А Р И Я =/Быстрый и Вкусный ОБЕД или УЖИН


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желла   обратиться по имени Воскресенье, 02 Апреля 2023 г. 09:18 (ссылка)
Благодарю !!!!
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