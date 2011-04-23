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Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка:

Суббота, 01 Апреля 2023 г. 11:11 + в цитатник

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Эти блюда Русской кухни под названием солянка совершенно разные по вкусу, виду, подаче и способу приготовления. Покажу, как я готовлю эти блюда, и какие варианты еще есть. Все знают суп солянка, но вот другое блюдо под этим же названием незаслуженно забыто. При том его можно подавать как основное блюдо с гарниром или как холодную закуску, но тоже есть нюансы в приготовлении.

 

Солянка - суп
 Покажу ресторанный способ приготовления (давно его знаю и готовлю суп только так). Сначала готовим брез — основа супа. В кастрюлю (объем 3 литра), в которой будем варить суп, выкладываем мелко нарезанный лук (1 шт.), крупно натертые соленые огурцы (5 шт.), томатную пасту (3 ч. л.) и сахар (1 щепотка).

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Вливаем 1 литр жидкости. Это может быть только вода, только мясной бульон или все то же самое, но с добавлением огуречного рассола (около 200 мл). Это зависит от того, что есть. У меня вода с рассолом.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Варим на слабом огне 30-40 минут. Огурцы и лук должны стать мягкими. Брез готов и на его основе солянку можно готовить с любым мясом, копченостями, колбасными изделиями, рыбой или грибами.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

У меня 300 г копченой свинины и 100 г копчено-вареной колбасы. Все нарезаем соломкой, обжариваем в масле (2 ст. л.) и выкладываем в кастрюлю.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Вливаем почти до краев кастрюли воду (или мясной бульон), солим, перчим, добавляем лавровый лист и варим 5 минут. Затем дополняем суп маслинами (1 банка) и каперсами (если есть).

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Добавляем мелко нарезанную зелень (зеленый лук, укроп) и снимаем с огня.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Готовую солянку разливаем по тарелкам, дополняем ломтиками лимона, сметаной и наслаждаемся вкусом. Это очень сытный, ароматный и вкусный суп.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

 

Солянка - второе блюдо или закуска
У нее тоже есть множество вариантов приготовления. Сегодня блюдо готовлю с мясом. Любое мясо (у меня свинина 300 г), нарезаем на кусочки и обжариваем в масле, пока не зарумянятся.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Затем добавляем лук с морковью и еще недолго готовим. Дополняем мясо с овощами томатной пастой (1 ст. л.), перемешиваем и обжариваем 2 минуты.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Солянку готовят из квашеной капусты с рассолом или из свежей капусты с солеными огурцами и рассолом. У меня второй вариант. Капусту (500 г) нарезаем соломкой, мнем руками и выкладываем в мясо. Добавляем нарезанные большие соленые огурцы (2 шт.).

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Дополняем все любимыми специями (у меня черный перец, сладкая паприка и лавровый лист) и перемешиваем. Вливаем огуречный рассол (150 мл), воду (100 мл), накрываем крышкой и готовим на слабом огне 1 час.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

В конце приготовления добавляем мелко нарезанный чеснок (2 зубчика) и укроп. Перемешиваем, пару минут нагреваем и солянка готова. По вкусу как будто она приготовлена из квашеной капусты. Ее еще можно готовить только из капусты и других овощей, с колбасными изделиями, со свежими, солеными или маринованными грибами. Вкус у всех блюд отличный.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

Мясную солянку подаем как основное блюдо с гарниром (отварной картофель или пюре из него). Вкус и аромат у нее замечательный. Солянку без мяса в холодном виде еще подаю как закуску.

Два совершенно разных блюда, но название одно - Солянка (рецепты этих блюд)

https://dzen.ru/a/Yn6mHHfWsmkyfsw1

 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Быстрый и Вкусный ОБЕД или УЖИН


Процитировано 5 раз
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alexarh   обратиться по имени Суббота, 01 Апреля 2023 г. 11:45 (ссылка)
Любаша, огромная благодарность за рецепты! С детства обожаю эти блюда, но готовили их нечасто, а суп по праздникам... Удачи Вам и Здоровья!
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