Если вы хотите сварить рассыпчатый рис, перед приготовлением его нужно промыть под холодной водой. Так вы избавитесь от крахмала, который отвечает за клейкость. Промойте рис около пяти раз или больше, пока вода не станет прозрачной. Удобнее всего выполнять эту процедуру с помощью мелкого сита.

- Рис 1 стакан (200 гр.объем)

- Масло растительное для обжарки

- Масло сливочное 20 гр.

- Соль по вкусу

- Куркума для цвета по желанию.







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Хорошо промываем рис в холодной воде.

На растительном масле обжариваем рис до золотисто - коричневого цвета.

Затем солим и добавляем куркуму.

Далее наливаем горячую воду 2 стакана (стакан объем 200 мл.)

Накрываем крышкой и на очень медленном огне готовим до испарения жидкости.

Затем добавляем сливочное масло и еще немного томим рис под крышкой. Примерно 5-10 минут.

Перемешиваем и вкусный, рассыпчатый рис готов.

Источник: vk.com

ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ !!!