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Любаша Бодя
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"Гнезда" из фарша с грибами и сыром в духовке:

Воскресенье, 19 Марта 2023 г. 06:24 + в цитатник
Сегодня у нас замечательная альтернатива уже привычным котлетам или зразам. Это мясные гнезда из фарша, которые готовятся ни чуть не сложнее.
Их делают в форме птичьего домика. А во внутрь кладут вкусную начинку, которую засыпают сверху сыром. Такое блюдо подойдет как для повседневного обеденного стола или ужина, так и на праздничном столе в качестве мясной закуски будет великолепно смотреться. Готовятся они в духовке без предварительного обжаривания. Получаются очень сочные, сытные и безумно вкусные.
 
Фарш — 500 гр
Яйцо — 1 шт.
Соль — 1/2 чайной ложки
Сухой чеснок, перец — по вкусу
Сладкая паприка — по вкусу
Шампиньоны (или другие грибы) — 300 гр
Сыр твердый — 100 гр
Лук — 1 шт.
Сметана — 2 столовые ложки
Зелень
Растительное и сливочное масло (для жарки)
Запекать при 180 градусах полчаса.


 
 
ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Мясо и фарш
= К У Л И Н А Р И Я =/Готовим с ГРИБАМИ
= К У Л И Н А Р И Я =/Быстрый и Вкусный ОБЕД или УЖИН


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Ильина_Тоня   обратиться по имени Воскресенье, 19 Марта 2023 г. 07:48 (ссылка)
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