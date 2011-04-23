Сегодня у нас замечательная альтернатива уже привычным котлетам или зразам. Это мясные гнезда из фарша, которые готовятся ни чуть не сложнее.

Их делают в форме птичьего домика. А во внутрь кладут вкусную начинку, которую засыпают сверху сыром. Такое блюдо подойдет как для повседневного обеденного стола или ужина, так и на праздничном столе в качестве мясной закуски будет великолепно смотреться. Готовятся они в духовке без предварительного обжаривания. Получаются очень сочные, сытные и безумно вкусные.

Фарш — 500 гр

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1/2 чайной ложки

Сухой чеснок, перец — по вкусу

Сладкая паприка — по вкусу

Шампиньоны (или другие грибы) — 300 гр

Сыр твердый — 100 гр

Лук — 1 шт.

Сметана — 2 столовые ложки

Зелень

Растительное и сливочное масло (для жарки)

Запекать при 180 градусах полчаса.







ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!