Воскресенье, 19 Марта 2023 г. 06:24
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"Гнезда" из фарша с грибами и сыром в духовке:
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Сегодня у нас замечательная альтернатива уже привычным котлетам или зразам. Это мясные гнезда из фарша, которые готовятся ни чуть не сложнее.
Их делают в форме птичьего домика. А во внутрь кладут вкусную начинку, которую засыпают сверху сыром. Такое блюдо подойдет как для повседневного обеденного стола или ужина, так и на праздничном столе в качестве мясной закуски будет великолепно смотреться. Готовятся они в духовке без предварительного обжаривания. Получаются очень сочные, сытные и безумно вкусные.
Фарш — 500 гр
Яйцо — 1 шт.
Соль — 1/2 чайной ложки
Сухой чеснок, перец — по вкусу
Сладкая паприка — по вкусу
Шампиньоны (или другие грибы) — 300 гр
Сыр твердый — 100 гр
Лук — 1 шт.
Сметана — 2 столовые ложки
Зелень
Растительное и сливочное масло (для жарки)
Запекать при 180 градусах полчаса.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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