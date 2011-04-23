Пятница, 24 Февраля 2023 г. 06:01
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Вкусный УЖИН без заморочек на капустной "подушке":
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Так можно готовить не только ребра, но и любое мясо, курицу...
---1---
Ребрышки на капустной подушке
-Ребрышки бараньи (свиные или телятины) - 1,5 кг
-лук - 4-5 шт
-соль - 1 ч.л.
-вустерский соус (при наличии) - 1 ст.л.
-кориандр - 1,5 ч.л.
-смесь перцев - 1/2 ч.л.
-майонез - 1,5 ст.л.
-растительное масло - 2 ст.л.
-капустные листья
для листьев-немного соли, базилик сушеный, паприка (по щепотке)
---2---
Капустные стейки с курицей
-Капуста белокочанная - 1 шт
-куриные бедра - 4 шт
-майонез - 1,5 ст.л.
-соевый соус - 2 ст.л.
-чеснок - 3 зубчика
-паприка копченая - 1 ч.л.
-перец черный - 1/3 ч.л.
-аджика - 1/4 ч.л.
-сушеный чеснок - 1/3 ч.л.
-растительное масло - 1-2 ст.л.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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