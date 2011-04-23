Так можно готовить не только ребра, но и любое мясо, курицу...

---1---

Ребрышки на капустной подушке

-Ребрышки бараньи (свиные или телятины) - 1,5 кг

-лук - 4-5 шт

-соль - 1 ч.л.

-вустерский соус (при наличии) - 1 ст.л.

-кориандр - 1,5 ч.л.

-смесь перцев - 1/2 ч.л.

-майонез - 1,5 ст.л.

-растительное масло - 2 ст.л.

-капустные листья

для листьев-немного соли, базилик сушеный, паприка (по щепотке)







---2---

Капустные стейки с курицей