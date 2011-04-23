Записи Друзья Комментарии
Любаша Бодя
Аватар Любаша_Бодя

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любаша_Бодя

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.04.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 29160


Пирог из быстрого вкусного теста: начинка может быть любой

Четверг, 16 Февраля 2023 г. 10:27 + в цитатник

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

Тесто просто замечательное, замешивается быстро и очень просто. Получается мягкое и очень вкусное. Можно готовить пироги и пирожки с любыми несладкими начинками. Если в тесто добавить больше сахара, то оно прекрасно подходит для сочников, ватрушек, булочек и пирогов со сладкими начинками. Тесто замешиваю на небольшом количестве молока и сливочного масла. Начинка тоже быстрая. У меня сегодня мясная.

 

Для теста:

250 г муки (высший сорт)
90 мл молока
25 г сливочного масла
1 шт. куриного яйца (небольшое)
1 ч. л. сахара
1/2 ч. л. соли
1/2 ч. л. пищевой соды
на кончике ножа лимонной кислоты

 

Для начинки:

350 г мясного фарша
1 шт. репчатого лука (средний)
1 шт. картофеля (средний)
по вкусу молотый перец
по вкусу соль

 

Для пирога:

1 шт. куриного яйца (небольшое)

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. В миске смешиваем сыпучие продукты (мука, соль, сахар, сода и лимонная кислота). Вливаем молоко и разбиваем небольшое яйцо. Лимонная кислота нужна, чтобы в тесте не чувствовалась сода.

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

2. Немного перемешиваем ложкой и вливаем растопленное масло. Перемешиваем сначала ложкой. Потом собираем тесто рукой.

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

3. Тесто не липнет ни к миске, ни к руке. Формуем шар, перекладываем в пакет и охлаждаем, пока готовим мясную начинку. Для сладкой выпечки в тесто добавляю 1,5 ст. ложки сахара.

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

4. В миске смешиваем фарш (у меня из свинины и говядины), мелко нарезанные лук и картофель. Добавляем по вкусу молотый перец и соль.

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

5. Тесто присыпаем небольшим количеством муки и тонко раскатываем. Перекладываем на противень (у меня с пергаментом).

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

6. Распределяем подготовленную начинку из фарша (отступаем от краев и занимаем чуть больше половины теста).

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

7. Накрываем начинку тестом.

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

8. Защипываем края, пирог придавливаем руками, чтобы равномерно легла начинка и тесто было тонкое.

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

9. Посередине пирога делаем отверстие и смазываем взбитым яйцом. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах около 30 минут.

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

10. Как только пирог хорошо зарумянится, вынимаем. Он красивый и аромат у него прекрасный. Чтобы тесто сверху стало мягким, его сразу смазываем сливочным маслом или просто накрываем полотенцем и остужаем.

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

11. Мясной начинки у пирога много, она сочная и очень вкусная. Тесто несладкое, тонкое и мягкое (в нем нет вкуса соды). Пирог с замечательным вкусом и ароматом.

Мясной пирог из быстрого вкусного теста (начинка может быть любой)

https://dzen.ru/a/YxeIHYdqIlXGxsCn

 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = В Ы П Е Ч К А и Ж А Р К А =/Пироги


Процитировано 14 раз
Понравилось: 13 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте