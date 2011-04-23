|
Пирог из быстрого вкусного теста: начинка может быть любой
Тесто просто замечательное, замешивается быстро и очень просто. Получается мягкое и очень вкусное. Можно готовить пироги и пирожки с любыми несладкими начинками. Если в тесто добавить больше сахара, то оно прекрасно подходит для сочников, ватрушек, булочек и пирогов со сладкими начинками. Тесто замешиваю на небольшом количестве молока и сливочного масла. Начинка тоже быстрая. У меня сегодня мясная.
Для теста:
250 г муки (высший сорт)
90 мл молока
25 г сливочного масла
1 шт. куриного яйца (небольшое)
1 ч. л. сахара
1/2 ч. л. соли
1/2 ч. л. пищевой соды
на кончике ножа лимонной кислоты
Для начинки:
350 г мясного фарша
1 шт. репчатого лука (средний)
1 шт. картофеля (средний)
по вкусу молотый перец
по вкусу соль
Для пирога:
1 шт. куриного яйца (небольшое)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. В миске смешиваем сыпучие продукты (мука, соль, сахар, сода и лимонная кислота). Вливаем молоко и разбиваем небольшое яйцо. Лимонная кислота нужна, чтобы в тесте не чувствовалась сода.
2. Немного перемешиваем ложкой и вливаем растопленное масло. Перемешиваем сначала ложкой. Потом собираем тесто рукой.
3. Тесто не липнет ни к миске, ни к руке. Формуем шар, перекладываем в пакет и охлаждаем, пока готовим мясную начинку. Для сладкой выпечки в тесто добавляю 1,5 ст. ложки сахара.
4. В миске смешиваем фарш (у меня из свинины и говядины), мелко нарезанные лук и картофель. Добавляем по вкусу молотый перец и соль.
5. Тесто присыпаем небольшим количеством муки и тонко раскатываем. Перекладываем на противень (у меня с пергаментом).
6. Распределяем подготовленную начинку из фарша (отступаем от краев и занимаем чуть больше половины теста).
7. Накрываем начинку тестом.
8. Защипываем края, пирог придавливаем руками, чтобы равномерно легла начинка и тесто было тонкое.
9. Посередине пирога делаем отверстие и смазываем взбитым яйцом. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах около 30 минут.
10. Как только пирог хорошо зарумянится, вынимаем. Он красивый и аромат у него прекрасный. Чтобы тесто сверху стало мягким, его сразу смазываем сливочным маслом или просто накрываем полотенцем и остужаем.
11. Мясной начинки у пирога много, она сочная и очень вкусная. Тесто несладкое, тонкое и мягкое (в нем нет вкуса соды). Пирог с замечательным вкусом и ароматом.
https://dzen.ru/a/YxeIHYdqIlXGxsCn
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
|Рубрики:
|= В Ы П Е Ч К А и Ж А Р К А =/Пироги
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]