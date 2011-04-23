Тесто просто замечательное, замешивается быстро и очень просто. Получается мягкое и очень вкусное. Можно готовить пироги и пирожки с любыми несладкими начинками. Если в тесто добавить больше сахара, то оно прекрасно подходит для сочников, ватрушек, булочек и пирогов со сладкими начинками. Тесто замешиваю на небольшом количестве молока и сливочного масла. Начинка тоже быстрая. У меня сегодня мясная.

Для теста:

250 г муки (высший сорт)

90 мл молока

25 г сливочного масла

1 шт. куриного яйца (небольшое)

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. пищевой соды

на кончике ножа лимонной кислоты

Для начинки:

350 г мясного фарша

1 шт. репчатого лука (средний)

1 шт. картофеля (средний)

по вкусу молотый перец

по вкусу соль

Для пирога:

1 шт. куриного яйца (небольшое)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. В миске смешиваем сыпучие продукты (мука, соль, сахар, сода и лимонная кислота). Вливаем молоко и разбиваем небольшое яйцо. Лимонная кислота нужна, чтобы в тесте не чувствовалась сода.

2. Немного перемешиваем ложкой и вливаем растопленное масло. Перемешиваем сначала ложкой. Потом собираем тесто рукой.

3. Тесто не липнет ни к миске, ни к руке. Формуем шар, перекладываем в пакет и охлаждаем, пока готовим мясную начинку. Для сладкой выпечки в тесто добавляю 1,5 ст. ложки сахара.

4. В миске смешиваем фарш (у меня из свинины и говядины), мелко нарезанные лук и картофель. Добавляем по вкусу молотый перец и соль.

5. Тесто присыпаем небольшим количеством муки и тонко раскатываем. Перекладываем на противень (у меня с пергаментом).

6. Распределяем подготовленную начинку из фарша (отступаем от краев и занимаем чуть больше половины теста).

7. Накрываем начинку тестом.

8. Защипываем края, пирог придавливаем руками, чтобы равномерно легла начинка и тесто было тонкое.

9. Посередине пирога делаем отверстие и смазываем взбитым яйцом. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах около 30 минут.

10. Как только пирог хорошо зарумянится, вынимаем. Он красивый и аромат у него прекрасный. Чтобы тесто сверху стало мягким, его сразу смазываем сливочным маслом или просто накрываем полотенцем и остужаем.

11. Мясной начинки у пирога много, она сочная и очень вкусная. Тесто несладкое, тонкое и мягкое (в нем нет вкуса соды). Пирог с замечательным вкусом и ароматом.

https://dzen.ru/a/YxeIHYdqIlXGxsCn

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ