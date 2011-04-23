Очень простой способ приготовления куриных крылышек в духовке. После него ни духовку, ни форму отмывать не надо. Все очень просто и легко. Крылышки запекаю закрытым способом, за счет этого нет жирных брызг и они получаются очень сочными. Еще покажу простой прием, как сделать их румяными. Крылышки очень-очень вкусные. Минимум продуктов и максимум вкуса.

Порции - 20 штук.

Время подготовки - 1 час 15 минут. Время приготовления - 40 минут.

10 шт. куриных крылышек (850 г)

2 шт. репчатого лука

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. смеси перцев

1 ч. л. сладкой паприки

2 щепотки соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Лук нарезаем тонкими полукольцами или перьями. Выкладываем в миску и жмем рукой до выделения сока.

2. Куриные крылышки разрезаем по фалангам (первую фалангу не используем) и отправляем в миску с луком. Добавляем соль и смесь перцев. Специи можно брать любые по вкусу.

3. Хорошо все перемешиваем, миску накрываем и оставляем на столе минимум на 1 час (можно оставить и на ночь, тогда убираем в холодильник).

4. От пергамента (ширина 38 см, с силиконовым покрытием) отрезаем большой кусок и половину размещаем в форме (26 х 35 см). Крылышки освобождаем от лука и выкладываем в форму с пергаментом.

5. Чтобы под пергаментом они получились румяными и красивыми, обязательно дополняем сладкой паприкой и растительным маслом.

6. Перемешиваем и размещаем крылышки рядом друг с другом (большие фаланги размещаем с одной стороны, небольшие с другой).

7. Накрываем второй половиной пергамента в контакт (бумага должна прилегать к крылышкам) и подворачиваем края бумаги. Запекаем в разогретой духовке при 200 градусах 40 минут.

8. Через 40 минут вынимаем. Аромат потрясающий. За счет запекания в пергаменте нет жирных брызг, духовку отмывать не надо, а форму надо просто протереть (все чистое).

9. Вот такими румяными они получаются, снизу крылышки поджариваются лучше. Они не прилипаю к пергаменту и свободно отходят от бумаги.

10. Перекладываем крылышки на тарелку и подаем на стол с гарниром или просто с легким овощным салатом. За счет закрытого запекания крылышки получаются невероятно сочными и нежными (мясо легко отходит от косточек). Они румяные, аппетитные с замечательным вкусом.

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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ