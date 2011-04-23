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Тесто на “скорую руку” и пирожки с разной начинкой:
Не всегда есть время, чтобы поставить дрожжевое тесто, а хочется чего-то вкусного на ужин. Всего один стакан йогурта и гора вкусных пирожков с начинкой у Вас на столе.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сначала приготовим тесто. В миску наливаем йогурт пожирнее (у меня в холодильнике был питьевой и ещё 5%), растительное масло и яйца. Всё хорошо перемешиваем.
Далее добавляем сухие ингредиенты (мука, сахар, разрыхлитель).
Вымешиваем очень мягкое тесто. Накрываем пищевой плёнкой и убираем на 30 минут.
Начинка может быть разной, кто, что любит... Я буду делать пирожки с картофельной начинкой и куриным фаршем.
Картофель очищаем, отвариваем и делаем из него пюре.
Репчатый лук и зелень (петрушка) мелко измельчаем.
Лук пассируем на сливочном масле.
Далее обжаренный лук и зелень делим на две части. Одну половину добавляем в картофельное пюре. Вторую половину в куриный фарш. Каждую начинку перемешиваем в однородную массу.
Когда всё готово: тесто и начинка.
Приступаем к приготовлению пирожков. Тесто делим на кусочки, у меня получилось 12 кусочков. Каждый кусочек теста надо скатать в колобок. Накрываем салфеткой и оставляем 15- 20 минут.
Далее раскатываем в лепёшку, делаем надрез до середины лепёшки. Кладём начинку.
Сворачиваем лепёшку по кругу, виде трюфеля.
Донышко обязательно защипываем.
Заготовку пирожка обмазываем яичным желтком с молоком и растительным маслом.
Посыпаем кунжутными семечками. Если у вас будут сладкие пирожки, то можно посыпать сахаром.
Все пирожки перекладываем на противень и ставим выпекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут.
Как только пирожки хорошо зарумянятся, значит они готовы. У меня пирожки выпекались 20 минут.
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|= В Ы П Е Ч К А и Ж А Р К А =/ТЕСТО
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