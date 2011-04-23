Записи Друзья Комментарии
Любаша Бодя
Аватар Любаша_Бодя

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любаша_Бодя

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.04.2011
Записей: 13301
Комментариев: 7524
Написано: 29138


Тесто на “скорую руку” и пирожки с разной начинкой:

Среда, 08 Февраля 2023 г. 13:12 + в цитатник

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

 Не всегда есть время, чтобы поставить дрожжевое тесто, а хочется чего-то вкусного на ужин. Всего один стакан йогурта и гора вкусных пирожков с начинкой у Вас на столе.

 

Для теста:
• Йогурт - 250 мл
• Яйца - 2 шт
• Сахар - 100 г
• Разрыхлитель - 8 г
• Мука - 600 г
• Масло растительное - 50 мл
 
Начинка:
• Фарш - 350 г
• Картофель - 350 г
• Масло сливочное - 30 г
• Зелень - 1/2 пучка
 
Смазывать:
• Желток - 1 шт
• Молоко - 10 мл
• Масло растительное - 10 л
• Кунжутные семечки
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сначала приготовим тесто. В миску наливаем йогурт пожирнее (у меня в холодильнике был питьевой и ещё 5%), растительное масло и яйца. Всё хорошо перемешиваем.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Далее добавляем сухие ингредиенты (мука, сахар, разрыхлитель).

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Вымешиваем очень мягкое тесто. Накрываем пищевой плёнкой и убираем на 30 минут.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

 

Начинка может быть разной, кто, что любит... Я буду делать пирожки с картофельной начинкой и куриным фаршем.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Картофель очищаем, отвариваем и делаем из него пюре.

Репчатый лук и зелень (петрушка) мелко измельчаем.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Лук пассируем на сливочном масле.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Далее обжаренный лук и зелень делим на две части. Одну половину добавляем в картофельное пюре. Вторую половину в куриный фарш. Каждую начинку перемешиваем в однородную массу.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Когда всё готово: тесто и начинка.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

 

Приступаем к приготовлению пирожков. Тесто делим на кусочки, у меня получилось 12 кусочков. Каждый кусочек теста надо скатать в колобок. Накрываем салфеткой и оставляем 15- 20 минут.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Далее раскатываем в лепёшку, делаем надрез до середины лепёшки. Кладём начинку.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Сворачиваем лепёшку по кругу, виде трюфеля.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Донышко обязательно защипываем.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Заготовку пирожка обмазываем яичным желтком с молоком и растительным маслом.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Посыпаем кунжутными семечками. Если у вас будут сладкие пирожки, то можно посыпать сахаром.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Все пирожки перекладываем на противень и ставим выпекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

Как только пирожки хорошо зарумянятся, значит они готовы. У меня пирожки выпекались 20 минут.

Всего один стакан йогурта и гора вот таких вкусных пирожков с начинкой . . . . . .

 
 
ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = В Ы П Е Ч К А и Ж А Р К А =/ТЕСТО
= В Ы П Е Ч К А и Ж А Р К А =/Пирожки и Самса


Процитировано 14 раз
Понравилось: 12 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте