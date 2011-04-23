Не всегда есть время, чтобы поставить дрожжевое тесто, а хочется чего-то вкусного на ужин. Всего один стакан йогурта и гора вкусных пирожков с начинкой у Вас на столе.

Для теста:

• Йогурт - 250 мл

• Яйца - 2 шт

• Сахар - 100 г

• Разрыхлитель - 8 г

• Мука - 600 г

• Масло растительное - 50 мл

Начинка:

• Фарш - 350 г

• Картофель - 350 г

• Масло сливочное - 30 г

• Зелень - 1/2 пучка

Смазывать:

• Желток - 1 шт

• Молоко - 10 мл

• Масло растительное - 10 л

• Кунжутные семечки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сначала приготовим тесто. В миску наливаем йогурт пожирнее (у меня в холодильнике был питьевой и ещё 5%), растительное масло и яйца. Всё хорошо перемешиваем.

Далее добавляем сухие ингредиенты (мука, сахар, разрыхлитель).

Вымешиваем очень мягкое тесто. Накрываем пищевой плёнкой и убираем на 30 минут.

Начинка может быть разной, кто, что любит... Я буду делать пирожки с картофельной начинкой и куриным фаршем.

Картофель очищаем, отвариваем и делаем из него пюре.

Репчатый лук и зелень (петрушка) мелко измельчаем.

Лук пассируем на сливочном масле.

Далее обжаренный лук и зелень делим на две части. Одну половину добавляем в картофельное пюре. Вторую половину в куриный фарш. Каждую начинку перемешиваем в однородную массу.

Когда всё готово: тесто и начинка.

Приступаем к приготовлению пирожков. Тесто делим на кусочки, у меня получилось 12 кусочков. Каждый кусочек теста надо скатать в колобок. Накрываем салфеткой и оставляем 15- 20 минут.

Далее раскатываем в лепёшку, делаем надрез до середины лепёшки. Кладём начинку.

Сворачиваем лепёшку по кругу, виде трюфеля.

Донышко обязательно защипываем.

Заготовку пирожка обмазываем яичным желтком с молоком и растительным маслом.

Посыпаем кунжутными семечками. Если у вас будут сладкие пирожки, то можно посыпать сахаром.

Все пирожки перекладываем на противень и ставим выпекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут.

Как только пирожки хорошо зарумянятся, значит они готовы. У меня пирожки выпекались 20 минут.