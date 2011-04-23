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Любаша Бодя
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СМЕТАННИК С КУРАГОЙ И ОРЕХАМИ:

Четверг, 02 Февраля 2023 г. 07:36 + в цитатник

Вкусный и простой десерт: нежная запеканка без муки!

 

Курага 100-130 гр
Орехи грецкие (обжарить) 100 гр
Сметана (у меня 15%) 500 гр
Сахар (у меня коричневый) 120 гр (6 ст.л без горки)
Соль 1 щепотка
Кукурузный крахмал 60 гр (2 ст.л с большой горкой)
Лаваш 50 гр



 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Чтобы курага стала мягкой, нужно замочить ее в кипятке на 15 минут. Затем мягкую курагу мы нарезаем на небольшие кусочки.
 
Орехи нужно порубить ножом, но не особо мелко. В миску к сметане высыпаем сахарный песок, соль и кукурузный крахмал. Венчиком хорошо взбиваем сыпучие компоненты в сметане.
 
Лаваш нарезаем маленькими прямоугольниками 5х2 см. Выкладываем измельченный лаваш, орехи и курагу в сметанную массу, перемешиваем.
 
Застилаем дно и бортики формы для выпечки пергаментом, выкладываем на дно сметанную смесь. Равномерно распределяем массу, греем духовой шкаф до 180 градусов.
Выпекаем торт в течение 45 минут.  
Данный торт готовится без добавления муки, с минимальной затратой энергии.
Для большей сладости поверхность торта советуем покрыть сахарной пудрой.
Источник:  souspark.ru
 
 
ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
 
Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Манники, Творожники, Сметанники
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Шарлотки, Пироги с фруктами и ягодами


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