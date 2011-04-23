Вкусный и простой десерт: нежная запеканка без муки!
Курага 100-130 гр
Орехи грецкие (обжарить) 100 гр
Сметана (у меня 15%) 500 гр
Сахар (у меня коричневый) 120 гр (6 ст.л без горки)
Соль 1 щепотка
Кукурузный крахмал 60 гр (2 ст.л с большой горкой)
Лаваш 50 гр
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Чтобы курага стала мягкой, нужно замочить ее в кипятке на 15 минут. Затем мягкую курагу мы нарезаем на небольшие кусочки.
Орехи нужно порубить ножом, но не особо мелко. В миску к сметане высыпаем сахарный песок, соль и кукурузный крахмал. Венчиком хорошо взбиваем сыпучие компоненты в сметане.
Лаваш нарезаем маленькими прямоугольниками 5х2 см. Выкладываем измельченный лаваш, орехи и курагу в сметанную массу, перемешиваем.
Застилаем дно и бортики формы для выпечки пергаментом, выкладываем на дно сметанную смесь. Равномерно распределяем массу, греем духовой шкаф до 180 градусов.
Выпекаем торт в течение 45 минут.
Данный торт готовится без добавления муки, с минимальной затратой энергии.
Для большей сладости поверхность торта советуем покрыть сахарной пудрой.
Источник: souspark.ru
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ