Шикарно получилось! Без жарки и возни! Все в аромате чернослива!







Готовила из:

1 кг мякоти свинины,

1,2 кг картофеля мелкого,

200 гр мясистого чернослива (дополнительно не обрабатывала),

2 крупных яблочка зелёных сортов типа "семеринка",

4 луковицы (размер с некрупное яйцо),

1 ст.л. соли,

1 ч.л. черного молотого перца,

1 ст.л. (без горки) копченой паприки,

щепотка прованских трав,

5 ст.л. оливковое масла.

Смешала в миске с заправкой сначала лук, потом чернослив и яблоки, потом мясо потом с картофелем - и в рукав все. Рукав лучше проткнуть зубочисткой, чтобы выходил пар.

На 250 градусов разогретая духовка. Через мин 30 повысила температуру на единицу, еще через мин 30 разрезала пакет сверху и 20 мин подрумянивалось.

Получилось очень вкусно, красиво и сытно.

Р.S: Я ещё морковь ломтиками кладу она там тоже не мешает.

Можно сделать с куриными ножками, вместо яблок айву положить или груши осенних сортов (не мягкие).

Рёбрышки с прослойкой, утка тоже с этим составом продуктов просто КЛАСС!

Чтобы не трясти пакет, я сразу в чашке всё перемешиваю, а потом уже наполняю рукав, потому что может попасть некачественный рукав и он во время тряски лопнет (у меня такой случай был).

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ