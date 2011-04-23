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Любаша Бодя
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Мясо с овощами и черносливом в "рукаве": готовим на праздник

Вторник, 17 Января 2023 г. 06:44 + в цитатник

Шикарно получилось! Без жарки и возни! Все в аромате чернослива! 

 



 

Готовила из:
1 кг мякоти свинины,
1,2 кг картофеля мелкого,
200 гр мясистого чернослива (дополнительно не обрабатывала),
2 крупных яблочка зелёных сортов типа "семеринка",
4 луковицы (размер с некрупное яйцо),
1 ст.л. соли,
1 ч.л. черного молотого перца,
1 ст.л. (без горки) копченой паприки,
щепотка прованских трав,
5 ст.л. оливковое масла.

Смешала в миске с заправкой сначала лук, потом чернослив и яблоки, потом мясо потом с картофелем - и в рукав все. Рукав лучше проткнуть зубочисткой, чтобы выходил пар.

На 250 градусов  разогретая духовка.  Через мин 30 повысила температуру на единицу, еще через мин 30 разрезала пакет сверху и 20 мин подрумянивалось.

Получилось очень вкусно, красиво и сытно. 

 

Р.S: Я ещё морковь ломтиками кладу она там тоже не мешает.
Можно сделать с куриными ножками, вместо яблок айву положить или груши осенних сортов (не мягкие).
Рёбрышки с прослойкой, утка тоже с этим составом продуктов просто КЛАСС!

Чтобы не трясти пакет, я сразу в чашке всё перемешиваю, а потом уже наполняю рукав, потому что может попасть некачественный рукав и он во время тряски лопнет (у меня такой случай был). 

 

 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Мясо и фарш
= К У Л И Н А Р И Я =/Готовим в "рукаве", фольге и т. д.
= К У Л И Н А Р И Я =/Готовим к ПРАЗДНИКУ, ФУРШЕТУ и т.д.


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