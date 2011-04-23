Не просто рецепт, а выручалочка - готовится легко, быстро, из простых продуктов.

Яйца – 2 шт

Ванилин – 10 гр

Сахар – 100 гр

Подсолнечное масло – 50 мл

Мягкое сливочное масло – 50 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Мука – 340 гр

Крем:

Молоко – 400 мл

Желток – 1 шт

Ванилин – 10 гр

Желток – 1 шт

Сахар – 60 грамм

Кукурузный крахмал – 2 ст.л

Сливки – 200 мл

Персики* в сиропе – 250 гр

Миндальные лепестки

* (любые консервированные фрукты)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В яйца добавляем сахар, подсолнечное масло смешиваем венчиком.

Выкладываем мягкое сливочное масло и смешиваем.

Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и смешиваем руками. Открываем небольшой кусок, заворачиваем в пакет и ставим в морозилку на 20 мин.

Второй кусок выкладываем в форму 24 см, формируем бортики и убираем в холодильник на пару минут.

В сотейник наливаем молоко, добавляем желток, сахар, ванилин, кукурузный крахмал и перемешиваем.

Ставим на огонь и доводим до кипения.

Наливаем подслащенные сливки и перемешиваем.

Вкладываем фрукты в сиропе (мелко нарезанные) и перемешиваем.

Выкладываем массу в форму и слегка загибаем бортики.

Натираем на крупной тёрке маленький кусок теста и посыпаем лепестками миндаля.