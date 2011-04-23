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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Ароматный, очень нежный пирог с кремом:

Понедельник, 16 Января 2023 г. 10:05 + в цитатник

Это очень вкусно!

Не просто рецепт, а выручалочка - готовится легко, быстро, из простых продуктов.

 

Яйца – 2 шт
Ванилин – 10 гр
Сахар – 100 гр
Подсолнечное масло – 50 мл
Мягкое сливочное масло – 50 гр
Разрыхлитель – 10 гр
Мука – 340 гр
 
Крем:
Молоко – 400 мл
Желток – 1 шт
Ванилин – 10 гр
Желток – 1 шт
Сахар – 60 грамм
Кукурузный крахмал – 2 ст.л
Сливки – 200 мл
 
Персики* в сиропе – 250 гр
Миндальные лепестки
* (любые консервированные фрукты)
 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В яйца добавляем сахар, подсолнечное масло смешиваем венчиком.

«Даже не думала, что получится настолько нежно»: ароматный пирог с нежным кремом (не просто рецепт, а выручалочка)

Выкладываем мягкое сливочное масло и смешиваем.

«Даже не думала, что получится настолько нежно»: ароматный пирог с нежным кремом (не просто рецепт, а выручалочка)

Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и смешиваем руками. Открываем небольшой кусок, заворачиваем в пакет и ставим в морозилку на 20 мин.

«Даже не думала, что получится настолько нежно»: ароматный пирог с нежным кремом (не просто рецепт, а выручалочка)

Второй кусок выкладываем в форму 24 см, формируем бортики и убираем в холодильник на пару минут.

«Даже не думала, что получится настолько нежно»: ароматный пирог с нежным кремом (не просто рецепт, а выручалочка)

В сотейник наливаем молоко, добавляем желток, сахар, ванилин, кукурузный крахмал и перемешиваем.

«Даже не думала, что получится настолько нежно»: ароматный пирог с нежным кремом (не просто рецепт, а выручалочка)

Ставим на огонь и доводим до кипения.

«Даже не думала, что получится настолько нежно»: ароматный пирог с нежным кремом (не просто рецепт, а выручалочка)

Наливаем подслащенные сливки и перемешиваем.

«Даже не думала, что получится настолько нежно»: ароматный пирог с нежным кремом (не просто рецепт, а выручалочка)

Вкладываем фрукты в сиропе (мелко нарезанные) и перемешиваем.

«Даже не думала, что получится настолько нежно»: ароматный пирог с нежным кремом (не просто рецепт, а выручалочка)

Выкладываем массу в форму и слегка загибаем бортики.

«Даже не думала, что получится настолько нежно»: ароматный пирог с нежным кремом (не просто рецепт, а выручалочка)

Натираем на крупной тёрке маленький кусок теста и посыпаем лепестками миндаля.

Выпекаем 25 мин, при 180 градус.

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ


Процитировано 18 раз
Понравилось: 10 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 17 Января 2023 г. 17:03 (ссылка)
Прекрасно! Благодарю! Приятного вечера!
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