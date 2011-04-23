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Ароматный, очень нежный пирог с кремом:
Не просто рецепт, а выручалочка - готовится легко, быстро, из простых продуктов.
В яйца добавляем сахар, подсолнечное масло смешиваем венчиком.
Выкладываем мягкое сливочное масло и смешиваем.
Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и смешиваем руками. Открываем небольшой кусок, заворачиваем в пакет и ставим в морозилку на 20 мин.
Второй кусок выкладываем в форму 24 см, формируем бортики и убираем в холодильник на пару минут.
В сотейник наливаем молоко, добавляем желток, сахар, ванилин, кукурузный крахмал и перемешиваем.
Ставим на огонь и доводим до кипения.
Наливаем подслащенные сливки и перемешиваем.
Вкладываем фрукты в сиропе (мелко нарезанные) и перемешиваем.
Выкладываем массу в форму и слегка загибаем бортики.
Натираем на крупной тёрке маленький кусок теста и посыпаем лепестками миндаля.
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