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НОВОГОДНИЙ ТОРТИК: без выпечки

Понедельник, 02 Января 2023 г. 17:03 + в цитатник

Вкусно! Попробуйте!

Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом лакомства, которое готовлю на каждый Новый год! Приготовить легко, ничего выпекать не нужно, и продукты простые. 

 

Печенье – 150 гр
Сливочное масло – 80 гр
Сливочный сыр – 400 гр
Сливки 33% – 200 мл
Сахар – 90 гр
Желатин – 9 гр + 70 мл воды
Мандарины – 1 кг
Сахар – 40 гр
Желатин – 9 гр + 60 мл воды

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Печенье ломаем руками и перемалываем до крошки с помощью кухонного комбайна и насыпаем в миску.

«Без этого лакомства у нас не обходится ни один Новый год»: готовится из простых продуктов и без выпечки (буквально за 15 минут)

Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем руками.

«Без этого лакомства у нас не обходится ни один Новый год»: готовится из простых продуктов и без выпечки (буквально за 15 минут)

Насыпаем в форму 20 см и уплотняем. Оставляем в холодильнике на 15 мин.

«Без этого лакомства у нас не обходится ни один Новый год»: готовится из простых продуктов и без выпечки (буквально за 15 минут)

Желатин заливаем холодной водой и перемешиваем.

«Без этого лакомства у нас не обходится ни один Новый год»: готовится из простых продуктов и без выпечки (буквально за 15 минут)

Сливочный сыр засыпаем сахаром, наливаем сливки и взбиваем миксером. Выливаем желатин и смешиваем миксером.

«Без этого лакомства у нас не обходится ни один Новый год»: готовится из простых продуктов и без выпечки (буквально за 15 минут)

Перекладываем в форму и оставляем в холодильнике на 30 мин.

«Без этого лакомства у нас не обходится ни один Новый год»: готовится из простых продуктов и без выпечки (буквально за 15 минут)

Из мандаринов делаем пюре с помощью блендера и процеживаем через сито.

«Без этого лакомства у нас не обходится ни один Новый год»: готовится из простых продуктов и без выпечки (буквально за 15 минут)

Сок переливаем в кастрюлю, добавляем сахар, доводим до кипения (перемешивая), снимаем с плиты и даем остыть.

«Без этого лакомства у нас не обходится ни один Новый год»: готовится из простых продуктов и без выпечки (буквально за 15 минут)

Желатин заливаем холодной водой, перемешиваем.

«Без этого лакомства у нас не обходится ни один Новый год»: готовится из простых продуктов и без выпечки (буквально за 15 минут)

Выливаем в мандариновый сок и перемешиваем. Выливаем в форму и оставляем в холодильнике на 4 часа.

Готовый десерт украшаем тремя мандаринами и розмарином по желанию

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Без ВЫПЕЧКИ
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Чизкейки, Фланы, Тарты


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ЗИТТА   обратиться по имени Четверг, 05 Января 2023 г. 18:09 (ссылка)
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