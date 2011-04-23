Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом лакомства, которое готовлю на каждый Новый год! Приготовить легко, ничего выпекать не нужно, и продукты простые.

Печенье – 150 гр

Сливочное масло – 80 гр

Сливочный сыр – 400 гр

Сливки 33% – 200 мл

Сахар – 90 гр

Желатин – 9 гр + 70 мл воды

Мандарины – 1 кг

Сахар – 40 гр

Желатин – 9 гр + 60 мл воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Печенье ломаем руками и перемалываем до крошки с помощью кухонного комбайна и насыпаем в миску.

Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем руками.

Насыпаем в форму 20 см и уплотняем. Оставляем в холодильнике на 15 мин.

Желатин заливаем холодной водой и перемешиваем.

Сливочный сыр засыпаем сахаром, наливаем сливки и взбиваем миксером. Выливаем желатин и смешиваем миксером.

Перекладываем в форму и оставляем в холодильнике на 30 мин.

Из мандаринов делаем пюре с помощью блендера и процеживаем через сито.

Сок переливаем в кастрюлю, добавляем сахар, доводим до кипения (перемешивая), снимаем с плиты и даем остыть.

Желатин заливаем холодной водой, перемешиваем.

Выливаем в мандариновый сок и перемешиваем. Выливаем в форму и оставляем в холодильнике на 4 часа.