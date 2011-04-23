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НОВОГОДНИЙ ТОРТИК: без выпечки
Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом лакомства, которое готовлю на каждый Новый год! Приготовить легко, ничего выпекать не нужно, и продукты простые.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Печенье ломаем руками и перемалываем до крошки с помощью кухонного комбайна и насыпаем в миску.
Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем руками.
Насыпаем в форму 20 см и уплотняем. Оставляем в холодильнике на 15 мин.
Желатин заливаем холодной водой и перемешиваем.
Сливочный сыр засыпаем сахаром, наливаем сливки и взбиваем миксером. Выливаем желатин и смешиваем миксером.
Перекладываем в форму и оставляем в холодильнике на 30 мин.
Из мандаринов делаем пюре с помощью блендера и процеживаем через сито.
Сок переливаем в кастрюлю, добавляем сахар, доводим до кипения (перемешивая), снимаем с плиты и даем остыть.
Желатин заливаем холодной водой, перемешиваем.
Выливаем в мандариновый сок и перемешиваем. Выливаем в форму и оставляем в холодильнике на 4 часа.
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|= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Без ВЫПЕЧКИ
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