Записи Друзья Комментарии
Любаша Бодя
Аватар Любаша_Бодя

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любаша_Бодя

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.04.2011
Записей: 13217
Комментариев: 7481
Написано: 28969


Торт "Сметанник": Незабываемый вкус детства

Суббота, 24 Декабря 2022 г. 10:23 + в цитатник

Самый простой и очень вкусный домашний торт – это «Сметанник». Все его готовят по-разному, но он всем знаком и любим с детства. В меру сладкий, влажный, мягкий, с лёгкой кислинкой и из очень доступных ингредиентов.

 

Тесто:
• Сметана - 250 г
• сахар - 250 г
• ванильный сахар - 10 г
• масло сливочное - 50 г
• разрыхлитель - 8 г (2 ч.л.)
• мука - 310 г
• какао - 1 ст.л.
 
Крем:
• Сметана - 500 г
• сахар - 150 г
• ванильный сахар - 10 г
• загуститель сметаны - 1 пакетик (16 г)
 
Крем для цветов:
• сливочное масло - 100 г
• сгущённое молоко - 4 ст.л.
 
Декор:
• орехи (арахис) - 30 г
• чернослив - 60 г


 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Начнём приготовление с теста для коржей. К 50 г мягкого сливочного масла добавляем 10 г ванильного сахара и половину от общего количества белого сахара. Взбиваем миксером на умеренной скорости 1 минуту.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Кладём сметану, тоже половину от общего количества и перемешиваем миксером. Добавляем вторую половину сахара и сметаны и снова соединяем всё вместе. Сахара и сметаны берём по 250 г.

Теперь в пышную сливочно-сметанную массу начинаем частями вводить 310 г просеянной муки, а также добавляем 2 ч.л. разрыхлителя. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты вместе при помощи миксера на самой слабой скорости.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

В итоге тесто должно получиться густое и нежное. Перекладываем половину в другую миску, а в эту часть добавляем 1 ст.л. какао с небольшой горкой. Тщательно перемешиваем до однородности. Разделяем шоколадное тесто на 2 части.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Из формы на 23 см достаём дно. 

На пергаментной бумаге обводим дно формы, переворачиваем бумагу и выкладываем половину шоколадного теста. Ложку обмакиваем в воде, чтобы тесто к ней меньше прилипало, и равномерно размазываем тесто по нарисованному кругу. Отправляем корж выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Достаём из духовки и даём остыть. Тоже самое проделываем и с белым тестом, которое также разделяем на 2 части. Выпекаем коржи на обычном режиме верх-низ, без конвекции. Всего должно получиться 4 коржа. Когда коржи полностью остыли, приступаем к приготовлению крема.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

500 г сметаны взбиваем миксером 2 минуты. Затем добавляем 10 г ванильного сахара и 150 г белого сахара и хорошо перемешиваем миксером на умеренной скорости около 3-х минут.

Фото можно листать влево

Чтобы крем не растекался, нужно сметану брать жирную и отвешивать её. Я же иду более лёгким путём – покупаю сметану любой жирности и добавляю в неё пакетик загустителя. Крем получается воздушный, нежный и стабильный.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Для прослойки я беру чернослив и дроблённый арахис, чернослив нарезаю на маленькие кусочки.

Торт будет небольшой в диаметре – 17 см, поэтому берём боковую панель от формы меньшего размера, ставим её на корж и надавливаем.

Фото можно листать влево

А острым ножом для торта обрезаем края у коржа. Тоже самое проделываем и с шоколадными коржами.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

На поворотный столик кладём подложку или тарелку, ставим боковую панель диаметром 17 см (это та самая панель, которой мы обрезали коржи) и вставляем в неё пергаментную бумагу, которую берём чуть выше бортиков формы. На дно кладём первый корж, это шоколадный корж. Промазываем его кремом. На каждый слой берём 4-5 ст.л. сметанного крема.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Теперь равномерно раскладываем кусочки чернослива. Далее кладём светлый корж, промазываем кремом и присыпаем орехами, снова идёт шоколадный корд, крем и чернослив. Последний корж у нас светлый и его кладём нижней частью наверх, чтобы верх торта был ровным. Его также смазываем кремом, чтобы все коржи равномерно были пропитаны.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Накрываем торт пищевой плёнкой. Оставшийся крем перекладываем в меньшую ёмкость, тоже накрываем плёнкой. Торту даём пропитаться несколько часов, но желательно делать его накануне вечером, а на следующий день украшать и подавать к столу. Снимаем боковую панель и бумагу, и обрезки от шоколадных коржей измельчаем в крошку.

Фото можно листать влево

Остатками крема покрываем торт со всех сторон.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Обсыпаем боковую часть торта шоколадной крошкой. На верх торта по центру кладём либо круг, вырезанный из пергаментной бумаги, либо небольшую подложку для пирожного и обсыпаем крошкой края у торта. Убираем с центра трафарет и засыпаем его кокосовой стружкой.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Теперь давайте сделаем крем для цветов. 100 г мягкого сливочного масла взбиваем до пышности и добавляем к нему 4 ст.л. сгущённого молока. Снова взбиваем ещё 2 минуты. Такой простой, нежный, сливочный крем идеален для декора.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Перекладываем его в кондитерский мешок с насадкой номер 40. Отсаживаем крем по меньшему диаметру в виде маленьких цветочков. Торт минималистично украшен, но выглядит эффектно и красиво!

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Вот и всё, вкусный и всеми любимый торт «Сметанник» готов. Он получился нежный, пропитанный и вкуснейший торт.

Незабываемый вкус детства: торт "Сметанник" - самый простой и вкусный домашний торт

Уверена, что такой вариант рецепта вам тоже очень понравится!

https://dzen.ru/a/YkcEbvsDlwAodwZV?share_to=link

 

ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ


Процитировано 9 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится

GalinaAR   обратиться по имени Воскресенье, 25 Декабря 2022 г. 18:33 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте