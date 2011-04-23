Самый простой и очень вкусный домашний торт – это «Сметанник». Все его готовят по-разному, но он всем знаком и любим с детства. В меру сладкий, влажный, мягкий, с лёгкой кислинкой и из очень доступных ингредиентов.

Тесто:

• Сметана - 250 г

• сахар - 250 г

• ванильный сахар - 10 г

• масло сливочное - 50 г

• разрыхлитель - 8 г (2 ч.л.)

• мука - 310 г

• какао - 1 ст.л.

Крем:

• Сметана - 500 г

• сахар - 150 г

• ванильный сахар - 10 г

• загуститель сметаны - 1 пакетик (16 г)

Крем для цветов:

• сливочное масло - 100 г

• сгущённое молоко - 4 ст.л.

Декор:

• орехи (арахис) - 30 г

• чернослив - 60 г







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Начнём приготовление с теста для коржей. К 50 г мягкого сливочного масла добавляем 10 г ванильного сахара и половину от общего количества белого сахара. Взбиваем миксером на умеренной скорости 1 минуту.

Кладём сметану, тоже половину от общего количества и перемешиваем миксером. Добавляем вторую половину сахара и сметаны и снова соединяем всё вместе. Сахара и сметаны берём по 250 г.

Теперь в пышную сливочно-сметанную массу начинаем частями вводить 310 г просеянной муки, а также добавляем 2 ч.л. разрыхлителя. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты вместе при помощи миксера на самой слабой скорости.

В итоге тесто должно получиться густое и нежное. Перекладываем половину в другую миску, а в эту часть добавляем 1 ст.л. какао с небольшой горкой. Тщательно перемешиваем до однородности. Разделяем шоколадное тесто на 2 части.

Из формы на 23 см достаём дно.

На пергаментной бумаге обводим дно формы, переворачиваем бумагу и выкладываем половину шоколадного теста. Ложку обмакиваем в воде, чтобы тесто к ней меньше прилипало, и равномерно размазываем тесто по нарисованному кругу. Отправляем корж выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Достаём из духовки и даём остыть. Тоже самое проделываем и с белым тестом, которое также разделяем на 2 части. Выпекаем коржи на обычном режиме верх-низ, без конвекции. Всего должно получиться 4 коржа. Когда коржи полностью остыли, приступаем к приготовлению крема.

500 г сметаны взбиваем миксером 2 минуты. Затем добавляем 10 г ванильного сахара и 150 г белого сахара и хорошо перемешиваем миксером на умеренной скорости около 3-х минут.

Чтобы крем не растекался, нужно сметану брать жирную и отвешивать её. Я же иду более лёгким путём – покупаю сметану любой жирности и добавляю в неё пакетик загустителя. Крем получается воздушный, нежный и стабильный.

Для прослойки я беру чернослив и дроблённый арахис, чернослив нарезаю на маленькие кусочки.

Торт будет небольшой в диаметре – 17 см, поэтому берём боковую панель от формы меньшего размера, ставим её на корж и надавливаем.

А острым ножом для торта обрезаем края у коржа. Тоже самое проделываем и с шоколадными коржами.

На поворотный столик кладём подложку или тарелку, ставим боковую панель диаметром 17 см (это та самая панель, которой мы обрезали коржи) и вставляем в неё пергаментную бумагу, которую берём чуть выше бортиков формы. На дно кладём первый корж, это шоколадный корж. Промазываем его кремом. На каждый слой берём 4-5 ст.л. сметанного крема.

Теперь равномерно раскладываем кусочки чернослива. Далее кладём светлый корж, промазываем кремом и присыпаем орехами, снова идёт шоколадный корд, крем и чернослив. Последний корж у нас светлый и его кладём нижней частью наверх, чтобы верх торта был ровным. Его также смазываем кремом, чтобы все коржи равномерно были пропитаны.

Накрываем торт пищевой плёнкой. Оставшийся крем перекладываем в меньшую ёмкость, тоже накрываем плёнкой. Торту даём пропитаться несколько часов, но желательно делать его накануне вечером, а на следующий день украшать и подавать к столу. Снимаем боковую панель и бумагу, и обрезки от шоколадных коржей измельчаем в крошку.

Остатками крема покрываем торт со всех сторон.

Обсыпаем боковую часть торта шоколадной крошкой. На верх торта по центру кладём либо круг, вырезанный из пергаментной бумаги, либо небольшую подложку для пирожного и обсыпаем крошкой края у торта. Убираем с центра трафарет и засыпаем его кокосовой стружкой.

Теперь давайте сделаем крем для цветов. 100 г мягкого сливочного масла взбиваем до пышности и добавляем к нему 4 ст.л. сгущённого молока. Снова взбиваем ещё 2 минуты. Такой простой, нежный, сливочный крем идеален для декора.

Перекладываем его в кондитерский мешок с насадкой номер 40. Отсаживаем крем по меньшему диаметру в виде маленьких цветочков. Торт минималистично украшен, но выглядит эффектно и красиво!

Вот и всё, вкусный и всеми любимый торт «Сметанник» готов. Он получился нежный, пропитанный и вкуснейший торт.

Уверена, что такой вариант рецепта вам тоже очень понравится!

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ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ