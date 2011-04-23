ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Слоеное тесто необходимо разделить на длинные полоски толщиной 3 см. Застилаем противень пергаментом, выкладываем нарезанные полоски теста. Выпекаем полоски теста в духовке при 220 градусах около 15 минут.
В сотейнике разогреваем воду с добавлением сахарного песка и ванилина. Ожидаем, пока сахар полностью растворится в воде. Очищаем в это время мандарины и опускаем в сахарную кипящую жидкость. Варим мандарины минуту, покрываем сахарной глазурью.
В таре соединяем творожный сыр и сахарную пудру. Взбиваем миксером компоненты до состояния крема. На пищевую пленку выкладываем охлажденные сдобные полоски максимально близко друг к другу.
Покрываем сдобные полоски кремом, создаем толстый слой. Нанизываем мандарины на шпажки, не протыкая плоть цитрусового фрукта.
Мандариновую шпажку кладем вдоль кремового пласта и заворачиваем в рулет. Десерт необходимо плотно обмотать пленкой и закрепить со всех сторон. Предварительно торцы с апельсинами смазываем кремом.
Дробим в мелкую крошку остатки сдобных полосок. Отправляем рулет в холодильник до полной пропитки и затвердевания на пару часов.
Сахарным сиропом поливаем полученный рулет и посыпаем сдобной крошкой.
В разрезе десерт получается очень красивым, на вкус довольно сладким.