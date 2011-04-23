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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Вкусшейший РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕСЕРТ:

Четверг, 22 Декабря 2022 г. 04:33 + в цитатник

Самое удивительное, что при красивом внешнем виде этого десерта готовится всё просто быстро практически за несколько минут. Продукты для такого десерта потребуются самые простые. А в результате Вы и Ваша семья смогут насладиться прекрасным вкусом и неимоверной красотой этой сладости. 

 

Слоеное тесто - 450 гр;
Творожный сыр - 470 гр;
Пудра - 60 гр;
Мандарины - 5 шт;
 
Для сиропа:
Вода - 1 стакан*;
Сахар - 2 стакана*;
Ванилин на кончике ножа.
 
* Стакан - 170 мл.


 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Слоеное тесто необходимо разделить на длинные полоски толщиной 3 см. Застилаем противень пергаментом, выкладываем нарезанные полоски теста. Выпекаем полоски теста в духовке при 220 градусах около 15 минут.
 
В сотейнике разогреваем воду с добавлением сахарного песка и ванилина. Ожидаем, пока сахар полностью растворится в воде. Очищаем в это время мандарины и опускаем в сахарную кипящую жидкость. Варим мандарины минуту, покрываем сахарной глазурью.
 
В таре соединяем творожный сыр и сахарную пудру. Взбиваем миксером компоненты до состояния крема. На пищевую пленку выкладываем охлажденные сдобные полоски максимально близко друг к другу.
 
Покрываем сдобные полоски кремом, создаем толстый слой. Нанизываем мандарины на шпажки, не протыкая плоть цитрусового фрукта.
Мандариновую шпажку кладем вдоль кремового пласта и заворачиваем в рулет. Десерт необходимо плотно обмотать пленкой и закрепить со всех сторон. Предварительно торцы с апельсинами смазываем кремом.
 
Дробим в мелкую крошку остатки сдобных полосок. Отправляем рулет в холодильник до полной пропитки и затвердевания на пару часов.
 
Сахарным сиропом поливаем полученный рулет и посыпаем сдобной крошкой.
В разрезе десерт получается очень красивым, на вкус довольно сладким.
Источник: souspark.ru
 
 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  ВКУСНЯШКОЙ !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Из Фруктов и Ягод
= К У Л И Н А Р И Я =/Готовим к ПРАЗДНИКУ, ФУРШЕТУ и т.д.
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Из СЛОЁНОГО теста


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Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Пятница, 23 Декабря 2022 г. 18:37 (ссылка)
Спасибо! С наступающим!
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