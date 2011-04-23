Самое удивительное, что при красивом внешнем виде этого десерта готовится всё просто быстро практически за несколько минут. Продукты для такого десерта потребуются самые простые. А в результате Вы и Ваша семья смогут насладиться прекрасным вкусом и неимоверной красотой этой сладости.

Слоеное тесто - 450 гр;

Творожный сыр - 470 гр;

Пудра - 60 гр;

Мандарины - 5 шт;

Для сиропа:

Вода - 1 стакан*;

Сахар - 2 стакана*;

Ванилин на кончике ножа.

* Стакан - 170 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Слоеное тесто необходимо разделить на длинные полоски толщиной 3 см. Застилаем противень пергаментом, выкладываем нарезанные полоски теста. Выпекаем полоски теста в духовке при 220 градусах около 15 минут.

В сотейнике разогреваем воду с добавлением сахарного песка и ванилина. Ожидаем, пока сахар полностью растворится в воде. Очищаем в это время мандарины и опускаем в сахарную кипящую жидкость. Варим мандарины минуту, покрываем сахарной глазурью.

В таре соединяем творожный сыр и сахарную пудру. Взбиваем миксером компоненты до состояния крема. На пищевую пленку выкладываем охлажденные сдобные полоски максимально близко друг к другу.

Покрываем сдобные полоски кремом, создаем толстый слой. Нанизываем мандарины на шпажки, не протыкая плоть цитрусового фрукта.

Мандариновую шпажку кладем вдоль кремового пласта и заворачиваем в рулет. Десерт необходимо плотно обмотать пленкой и закрепить со всех сторон. Предварительно торцы с апельсинами смазываем кремом.

Дробим в мелкую крошку остатки сдобных полосок. Отправляем рулет в холодильник до полной пропитки и затвердевания на пару часов.

Сахарным сиропом поливаем полученный рулет и посыпаем сдобной крошкой.