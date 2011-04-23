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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Нежный яблочный пирог с заварным кремом:

Вторник, 25 Октября 2022 г. 08:08 + в цитатник

Любимая выпечка в нашей семье!

Получается нежным, влажным, ароматным и очень вкусным! Приготовить его просто и быстро, без возни и заморочек.

 

Заварной крем:
Яйцо – 1 штука
Сахар – 40 грамм
Ванилин – по вкусу
Мука – 1/2 стакана
Молоко – 125 грамм
Сливочное масло – 20 грамм
 
Тесто:
Яйца – 2 штуки
Сахар – 110 грамм
Молоко – 40 грамм
Сметана – 80 грамм
Растительное масло – 80 грамм
Мука – 220 грамм
Разрыхлитель – 8 грамм
Яблоко – 1 штука
Изюм

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В кастрюлю вливаем яйцо, добавляем сахар, ванилин, муку и смешиваем венчиком.

«Приготовила однажды и теперь эта выпечка стала любимой»: нежный яблочный пирог (ну очень легко приготовить)

Наливаем молоко, смешиваем и ставим на медленный огонь. Варим до загустения и снимаем с плиты.

«Приготовила однажды и теперь эта выпечка стала любимой»: нежный яблочный пирог (ну очень легко приготовить)

Кладём сливочное масло, смешиваем и перекладываем в кондитерский мешок.

«Приготовила однажды и теперь эта выпечка стала любимой»: нежный яблочный пирог (ну очень легко приготовить)

В чистую тарелку вливаем яйца, добавляем сахар, молоко, сметану, растительное масло и смешиваем венчиком.

«Приготовила однажды и теперь эта выпечка стала любимой»: нежный яблочный пирог (ну очень легко приготовить)

Просеиваем муку, разрыхлитель и смешиваем.

«Приготовила однажды и теперь эта выпечка стала любимой»: нежный яблочный пирог (ну очень легко приготовить)

Форму 20 см смазываем маслом, посыпаем мукой и выливаем тесто.

«Приготовила однажды и теперь эта выпечка стала любимой»: нежный яблочный пирог (ну очень легко приготовить)

Сверху поливаем кремом.

«Приготовила однажды и теперь эта выпечка стала любимой»: нежный яблочный пирог (ну очень легко приготовить)

Выкладываем яблоко нарезанное тонкими дольками и посыпаем изюмом.

Выпекаем 40-45 мин, при 180 град

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Шарлотки, Пироги с фруктами и ягодами


Процитировано 4 раз
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