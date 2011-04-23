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Нежный яблочный пирог с заварным кремом:
Получается нежным, влажным, ароматным и очень вкусным! Приготовить его просто и быстро, без возни и заморочек.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В кастрюлю вливаем яйцо, добавляем сахар, ванилин, муку и смешиваем венчиком.
Наливаем молоко, смешиваем и ставим на медленный огонь. Варим до загустения и снимаем с плиты.
Кладём сливочное масло, смешиваем и перекладываем в кондитерский мешок.
В чистую тарелку вливаем яйца, добавляем сахар, молоко, сметану, растительное масло и смешиваем венчиком.
Просеиваем муку, разрыхлитель и смешиваем.
Форму 20 см смазываем маслом, посыпаем мукой и выливаем тесто.
Сверху поливаем кремом.
Выкладываем яблоко нарезанное тонкими дольками и посыпаем изюмом.
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