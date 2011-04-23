Получается нежным, влажным, ароматным и очень вкусным! Приготовить его просто и быстро, без возни и заморочек.

Заварной крем:

Яйцо – 1 штука

Сахар – 40 грамм

Ванилин – по вкусу

Мука – 1/2 стакана

Молоко – 125 грамм

Сливочное масло – 20 грамм

Тесто:

Яйца – 2 штуки

Сахар – 110 грамм

Молоко – 40 грамм

Сметана – 80 грамм

Растительное масло – 80 грамм

Мука – 220 грамм

Разрыхлитель – 8 грамм

Яблоко – 1 штука

Изюм

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В кастрюлю вливаем яйцо, добавляем сахар, ванилин, муку и смешиваем венчиком.

Наливаем молоко, смешиваем и ставим на медленный огонь. Варим до загустения и снимаем с плиты.

Кладём сливочное масло, смешиваем и перекладываем в кондитерский мешок.

В чистую тарелку вливаем яйца, добавляем сахар, молоко, сметану, растительное масло и смешиваем венчиком.

Просеиваем муку, разрыхлитель и смешиваем.

Форму 20 см смазываем маслом, посыпаем мукой и выливаем тесто.

Сверху поливаем кремом.

Выкладываем яблоко нарезанное тонкими дольками и посыпаем изюмом.