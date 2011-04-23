Удачные БИСКВИТНЫЕ РУЛЕТЫ от "ЭТО ВКУСНЯТИНА" Получается Всегда!

Противень для выпекания рулетов 42х30 см

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Базовый рецепт Легкого рулета

Самый простой бисквитный рулет, по этому рецепту получается у всех.

Очень нежный, пышный, отделять белки от желтков не надо, все очень быстро и вкусно!

Рулет превосходный! С любым вареньем, джемом, повидлом, сгущенкой, кремом - всегда прекрасно!

Яйца 5 шт

Соль щепотка

Сахар 100 гр

Ванильный сахар 20 гр

Масло растительное 100 мл

Мука 100 гр

Разрыхлитель 1 ч. ложка

Абрикосовый джем 8-9 ст. ложек







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Начинаем с включения духовки для разогрева на 200°C. Бисквитное тесто ждать не любит, а замешивается все за считанные минуты.

В миску отправляем яйца и начинаем взбивать, добавляем щепотку соли. Появляется пена, добавляем сахар постепенно, не прекращая взбивать.

Взбиваем 7-8 минут до увеличения в объеме и посветления массы. Вот такая масса получается пышная и воздушная.

Продолжаем взбивать, вливая растительное масло на минимальной скорости.

Муку и разрыхлитель просеиваем и все перемешиваем лопаточкой до однородности достаточно быстро.

Противень застелили заранее бумагой для выпечки, сбрызнув противень чуть водой, чтобы бумага не съезжала.

Если вы не уверены в качестве бумаги, смажьте ее тонким слоем масла.

Выливаем тесто на лист, равномерно распределяем.

Выпекаем в разогретой духовке при 200°C 10 минут, смотрите не передержите. Бисквит получается пышный и высокий. Готовность проверяем зубочисткой, она должна выходить сухой.

Доставать лучше всего на полотенце, бисквит к нему не прилипает и верхняя корочка останется целой.

Переворачиваем бисквит на полотенце вместе с бумагой. Протираем бумагу влажной салфеткой, так бумага проще снимается.

Аккуратно отделяем бумагу. Заворачиваем бисквит вместе с полотенцем в рулет, чтобы он принял свою форму и оставляем остывать, переложив на решетку.

Остывает очень быстро, минут за 10.

Рулет разворачиваем, он очень эластичный, отлично повторяет свою форму.

Смазываем абрикосовым джемом, сворачиваем рулет. Дадим пропитаться минут 20 и можно кушать.

Рулет супер нежный, мягкий и конечно очень вкусный. Начинка подойдет любая.

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Простой рецепт Обалденного бисквитного рулета Такой рулет даже в пропитке не нуждается и займет в общей сложности у вас не более получаса. Очень нежный, пышный, отделять белки от желтков не надо, все очень быстро и вкусно! С любым вареньем, джемом, повидлом, сгущенкой, кремом - всегда прекрасно! Рулет такой очень выручает, когда быстро нужно приготовить что нибудь к чаю. Яйца 3 шт Соль щепотка Сахар 0,5 стакана Ванильный сахар 20 гр Вода 3 ст. ложки Мука 1 стакан Разрыхлитель 1 ч. ложка Стакан 200 мл Крем: Сливки 33% 200 мл Вишня в собственном соку 200 гр Глазурь: Сахарная пудра 2 ст.ложки Вишневый сок 2-3 ч. ложки



ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Начинаем с включения духовки для разогрева на 180°C . Бисквитное тесто ждать не любит, а замешивается все за считанные минуты. В миску разбиваем 3 яйца и, добавляем щепотку соли, пол стакана сахара, ванильный сахар 3 столовые ложки воды. Вода нужна обязательно, чтобы бисквит получился эластичный и легко скручивался. Все должно быть одинаковой комнатной температуры. Начинаем взбивать миксером до значительного увеличения в объеме и посветления массы 10-12 минут. Время взбивания зависит от мощности миксера и может доходить до 15 минут. Секрет пышного и воздушного бисквита заключается в хорошо взбитых яйцах. Очень важный момент, след от смеси, сбежавшей с венчика должен держаться на поверхности около 9-10 секунд. Вот такая масса получается пышная и воздушная. Муку и разрыхлитель просеиваем, разрыхлитель добавляем для большей воздушности бисквита. Хотя если яйца взбиты хорошо это не обязательно. Все аккуратно перемешиваем лопаткой круговыми движениями снизу вверх до однородности достаточно быстро. Миксер использовать нельзя, масса осядет. Противень застелили заранее бумагой для выпечки, сбрызнув противень чуть водой, чтобы бумага не съезжала. Бумагу смазываем тонким слоем рафинированного растительного масла, чтобы бисквит не прилип. Выкладываем тесто на противень, равномерно распределяем. Противень стандартный, размер 30 х 42 Выпекаем в разогретой духовке при 180°C 10 минут. Смотрите не передержите, если пересохнет при сворачивании может потрескаться. Бисквит получается пышный и воздушный. Доставать лучше всего на полотенце, бисквит к нему не прилипает и верхняя корочка останется целой. Переворачиваем бисквит на полотенце вместе с бумагой. Протираем бумагу влажной салфеткой, так бумага проще снимается. Аккуратно отделяем бумагу. Заворачиваем бисквит вместе с полотенцем в рулет, чтобы он принял свою форму и оставляем остывать, переложив на решетку. Остывает очень быстро, минут за 5-10. За это время приготовим крем. Использую вишню в собственном соку без косточек консервированную , можно любое варенье. Сливки достаем из холодильника и взбиваем их миксером. Взбивать можно только жирные сливки не менее 33%, они обязательно должны быть холодные, желательно также охладить емкость для взбивания и венчики миксера. Сливки взбиваем до устойчивого густого состояния, они должны хорошо держать форму. Добавляем в сливки вишневый сироп и перемешаем миксером до однородности. Рулет разворачиваем, благодаря тому, что в тесте была вода он очень эластичный, отлично повторяет свою форму, очень нежный и мягкий. Смазываем бисквит взбитыми сливками, равномерно распределим. Сверху на сливки выкладываем ягоды вишни. Сворачиваем в рулет. Приготовим глазурь. Сахарную пудру 2 столовые ложки соединяем с 2 ч. ложками вишневого сиропа постепенно, перемешиваем. Если глазурь получилась жидковатой, добавьте еще сахарную пудру. Края у рулета срезаем и разрезаем его на пополам. Глазурь кладем в пакет , срезав уголок поливаем рулет. Рулет супер нежный, мягкий и очень вкусный. Такой рулет можно кушать сразу, не ждать пока пропитается. ---3---

Быстрый Медовый рулет Медовый бисквитный рулет очень простой по этому рецепту получается всегда. Отлично сворачивается, не ломается, получается мягкий, пышный, отделять белки от желтков не надо, все очень быстро и вкусно! Сметанный крем отлично сочетается с медовым бисквитом, также можно любым вареньем, джемом, повидлом - всегда прекрасно! Яйца 3 шт Соль щепотка Сахар 100 гр Мед 2 ст. ложки Мука 150 гр Разрыхлитель 1 ч. ложка Крем: Сметана 200 гр Сахарная пудра 2 ст. ложки Глазурь: Сахарная пудра 2 ст. ложки Вода теплая 2-3 ч. ложки



ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Начинаем с включения духовки для разогрева на 180°C. Замешивается тесто за считанные минуты. В миску разбиваем 3 яйца, добавляем щепотку соли, добавляем 100 грамм сахара, кладем 2 ст. ложки меда, его разогреваем до жидкого состояния. Взбиваем миксером 5 минут до увеличения в объеме и посветления массы. Вот такая масса получается пышная и воздушная. Муку и разрыхлитель просеиваем, добавляем муку в два приема и все перемешиваем лопаточкой до однородности достаточно быстро. Противень застелили заранее бумагой для выпечки, сбрызнув противень водой, чтобы бумага не съезжала. Если вы не уверены в качестве бумаги, смажьте тонким слоем масла. Выливаем тесто на лист, равномерно распределяем. Выпекаем в разогретой духовке при 180°C 8-10 минут до румяности, смотрите не передержите. Бисквит получается пышный и высокий. Доставать лучше всего на полотенце, бисквит к нему не прилипает и верхняя корочка останется целой. Переворачиваем бисквит на полотенце вместе с бумагой. Аккуратно отделяем бумагу. Заворачиваем бисквит вместе с полотенцем в рулет, чтобы он принял свою форму и оставляем остывать, переложив на решетку. Остывает очень быстро, минут за 5. Приготовим крем. Сметану жирностью 20% смешаем с двумя столовыми ложками сахарной пудры. Рулет разворачиваем, он очень эластичный, отлично повторяет свою форму. Смазываем бисквит сметанным кремом, сворачиваем рулет. Дадим пропитаться минут 15 в холодильнике. Приготовим глазурь. Сахарную пудру 2 столовые ложки соединяем с 2 ч. ложками теплой воды постепенно, перемешиваем. Если глазурь получилась жидковатой, добавьте еще сахарную пудру. Края у рулета срезаем и разрезаем его на пополам. Глазурь кладем в пакет , срезав уголок поливаем рулет. Рулет супер нежный, мягкий и очень вкусный.

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!