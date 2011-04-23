Чаще всего готовлю с ней салаты по-корейски. Но также добавляю в супы, в соусы, в маринады для мяса и рыбы. Такая заготовка и время экономит, и блюда с ней получаются вкусными! Не обязательно тратить много времени и денег чтобы готовить вкусно.

*** На 800-900 г овощей - 1 ч.л. такой заправки!

*** На 800-900 г овощей - 1 ч.л. такой заправки!

Вначале измельчают чеснок. Можно использовать терку или пресс для чеснока - как удобнее. Чеснока беру целую головку. Это примерно 7-8 зубчиков. Добавляю 1 ст.л. соли с горкой и перемешиваю с чесноком.

Теперь кориандр. Я использую целый (примерно 1 ч.л.). Измельчаю его в ступке. Добавляю измельченный кориандр к чесноку.

Сюда же 2 ст.л. паприки, 1 ч.л. черного молотого перца, 2 ч.л. красного острого перца и 1 ст.л. сахара.

Перемешиваю все хорошенько и добавляю горячее растительное масло (примерно 4 ст.л.). Еще раз перемешиваю и перекладываю в подходящую стеклянную ёмкость. У меня баночка 130 мл. Как раз на такую порцию.

Закрываю и храню в холодильнике. Хранить можно 4-5 месяцев, но у нас так надолго редко остается. Чаще всего использую ее для салата по-корейски.

Беру примерно 1 ч.л. этой заправки, добавляю 1 ч.л. яблочного уксуса, 1 ст.л. растительного масла, соль по вкусу (только учитывайте, что в заправке соль тоже есть) и наливаю примерно 2 ст.л. воды. Все перемешиваю хорошо и добавляю к нарезанным овощам.

Сегодня у меня морковь. Добавляю заправку, перемешиваю и через 2-3 часа салатик готов. Можно, конечно, и сразу пробовать, но вкуснее, когда настоится.

А еще мы очень любим намазать такую заправку на хлеб, сверху несколько ломтиков сала и...

Отличная закусочка. Еще мне нравится мясо мариновать в этой заправке - особенно, курочка получается вкусно.

Источник: zen.yandex.ru/minutka