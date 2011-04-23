Записи Друзья Комментарии
Любаша Бодя
Аватар Любаша_Бодя

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любаша_Бодя

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.04.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 28498


Универсальная заправка ко многим блюдам:

Пятница, 22 Июля 2022 г. 11:09 + в цитатник
Чаще всего готовлю с ней салаты по-корейски. Но также добавляю в супы, в соусы, в маринады для мяса и рыбы. Такая заготовка и время экономит, и блюда с ней получаются вкусными! Не обязательно тратить много времени и денег чтобы готовить вкусно.
 
• Чеснок - 7-8 зуб.
• Кориандр горошком (Kamis) - 1 ч.л.
• Перец черный молотый (Kamis) - 1 ч.л.
• Перец красный острый (Kamis) - 2 ч.л.
• Паприка - 2 ст.л.
• Сахар - 1 ст.л.
• Соль - 1 ст.л.
• Масло растительное - 4 ст.л.
*** На 800-900 г овощей - 1 ч.л. такой заправки!


 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Вначале измельчают чеснок. Можно использовать терку или пресс для чеснока - как удобнее. Чеснока беру целую головку. Это примерно 7-8 зубчиков. Добавляю 1 ст.л. соли с горкой и перемешиваю с чесноком.

Универсальная заправка ко многим блюдам. Она всегда есть в моем холодильнике

Теперь кориандр. Я использую целый (примерно 1 ч.л.). Измельчаю его в ступке. Добавляю измельченный кориандр к чесноку.

Универсальная заправка ко многим блюдам. Она всегда есть в моем холодильнике

Сюда же 2 ст.л. паприки, 1 ч.л. черного молотого перца, 2 ч.л. красного острого перца и 1 ст.л. сахара.

Универсальная заправка ко многим блюдам. Она всегда есть в моем холодильнике

Перемешиваю все хорошенько и добавляю горячее растительное масло (примерно 4 ст.л.). Еще раз перемешиваю и перекладываю в подходящую стеклянную ёмкость. У меня баночка 130 мл. Как раз на такую порцию.

Универсальная заправка ко многим блюдам. Она всегда есть в моем холодильнике

Закрываю и храню в холодильнике. Хранить можно 4-5 месяцев, но у нас так надолго редко остается. Чаще всего использую ее для салата по-корейски.

Универсальная заправка ко многим блюдам. Она всегда есть в моем холодильнике

Беру примерно 1 ч.л. этой заправки, добавляю 1 ч.л. яблочного уксуса, 1 ст.л. растительного масла, соль по вкусу (только учитывайте, что в заправке соль тоже есть) и наливаю примерно 2 ст.л. воды. Все перемешиваю хорошо и добавляю к нарезанным овощам.

Универсальная заправка ко многим блюдам. Она всегда есть в моем холодильнике

Сегодня у меня морковь. Добавляю заправку, перемешиваю и через 2-3 часа салатик готов. Можно, конечно, и сразу пробовать, но вкуснее, когда настоится.

Универсальная заправка ко многим блюдам. Она всегда есть в моем холодильнике

А еще мы очень любим намазать такую заправку на хлеб, сверху несколько ломтиков сала и...

Универсальная заправка ко многим блюдам. Она всегда есть в моем холодильнике

Отличная закусочка. Еще мне нравится мясо мариновать в этой заправке - особенно, курочка получается вкусно. 

Универсальная заправка ко многим блюдам. Она всегда есть в моем холодильнике

Источник: zen.yandex.ru/minutka

 
 
ОСТРЕНЬКО,  ОДНАКО !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Соусы, Маринады, Заправки, Подливы


Процитировано 17 раз
Понравилось: 15 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте