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Творожное Печенье с кокосовой стружкой:
Печенье получается очень ароматным и вкусным! А готовиться оно быстро и просто.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В творог добавляю щепочку соли и перетираю с кусочком сливочного масла. По желанию можно добавить ванилин по вкусу.
После того как получила однородную массу добавлю муку. Муку добавлю постепенно. С первой порцией муки добавляю разрыхлитель.
В общем в тесто уходит около 200 граммов муки. Тесто получается мягким и не липким.
Тесто накрываю плёнкой и убираю в холодильник на 10 -15 минут. Теперь включаю разогреваться духовку на 180 градусов. Пока тесто охлаждается духовка как раз разогреется. Также за это время смешаю сахар с кокосовой стружкой.
Тесто я разделю на две части. Так мне удобно будет раскатывать. Стол немного подсыпаю мукой и раскатываю тесто толщиной около 5 мм.
Стаканом или чашкой вырезаю кружочки. Обваливаю с двух сторон в кокосовой стружке с сахаром и складываю. Остатки теста собираю и соединяю с оставшимся кусочком. Снова раскатываю и вырезаю.
Печенье перекладываю на противень застеленный бумагой для выпечки.
Отправляю в хорошо разогретую духовку на 20 минут. Духовки у всех выпекают по-разному, поэтому на время лучше не ориентироваться. Готовое печенье должно подрумянится сверху и снизу.
Также если вы замечали что ваша духовке грешит на 10-20 градусов, делайте изначально температуру чуть ниже, например 170 градусов. Чтобы сахар не горел у вас.
Печенье получается очень, очень ароматным с хрустящей корочкой. А само тесто как будто слоёное...
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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