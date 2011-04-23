Печенье получается очень ароматным и вкусным! А готовиться оно быстро и просто.

Для теста:

Творог 200 г ( у меня 9% жирности )

Масло сливочное 60 г

Мука 150-170 г ( количество муки зависит от влажности творога)

Разрыхлитель 5 г (1 ч.л.)

Соль щепотка

Начинка:

Сахар 4-5 ст.л.

Кокосовая стружка 4-5 ст.л.







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В творог добавляю щепочку соли и перетираю с кусочком сливочного масла. По желанию можно добавить ванилин по вкусу.



После того как получила однородную массу добавлю муку. Муку добавлю постепенно. С первой порцией муки добавляю разрыхлитель.

В общем в тесто уходит около 200 граммов муки. Тесто получается мягким и не липким.

Тесто накрываю плёнкой и убираю в холодильник на 10 -15 минут. Теперь включаю разогреваться духовку на 180 градусов. Пока тесто охлаждается духовка как раз разогреется. Также за это время смешаю сахар с кокосовой стружкой.

Тесто я разделю на две части. Так мне удобно будет раскатывать. Стол немного подсыпаю мукой и раскатываю тесто толщиной около 5 мм.

Стаканом или чашкой вырезаю кружочки. Обваливаю с двух сторон в кокосовой стружке с сахаром и складываю. Остатки теста собираю и соединяю с оставшимся кусочком. Снова раскатываю и вырезаю.

Печенье перекладываю на противень застеленный бумагой для выпечки.

Отправляю в хорошо разогретую духовку на 20 минут. Духовки у всех выпекают по-разному, поэтому на время лучше не ориентироваться. Готовое печенье должно подрумянится сверху и снизу.

Также если вы замечали что ваша духовке грешит на 10-20 градусов, делайте изначально температуру чуть ниже, например 170 градусов. Чтобы сахар не горел у вас.

Печенье получается очень, очень ароматным с хрустящей корочкой. А само тесто как будто слоёное...

Источник: zen.yandex.ru

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ