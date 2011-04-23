Записи Друзья Комментарии
Любаша Бодя
Аватар Любаша_Бодя

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любаша_Бодя

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.04.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 28300


Творожное Печенье с кокосовой стружкой:

Среда, 18 Мая 2022 г. 20:51 + в цитатник

Творожное печенье с кокосовой стружкой. Очень простой рецепт, но печенье очень вкусное.

Печенье получается очень ароматным и вкусным! А готовиться оно быстро и просто.

 

Для теста:
Творог 200 г ( у меня 9% жирности )
Масло сливочное 60 г
Мука 150-170 г ( количество муки зависит от влажности творога)
Разрыхлитель 5 г (1 ч.л.)
Соль щепотка
 
Начинка:
Сахар 4-5 ст.л.
Кокосовая стружка 4-5 ст.л.


 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В творог добавляю щепочку соли и перетираю с кусочком сливочного масла. По желанию можно добавить ванилин по вкусу.
Творожное печенье с кокосовой стружкой. Очень простой рецепт, но печенье очень вкусное.

После того как получила однородную массу добавлю муку. Муку добавлю постепенно. С первой порцией муки добавляю разрыхлитель.

Творожное печенье с кокосовой стружкой. Очень простой рецепт, но печенье очень вкусное.

В общем в тесто уходит около 200 граммов муки. Тесто получается мягким и не липким.

Творожное печенье с кокосовой стружкой. Очень простой рецепт, но печенье очень вкусное.

Тесто накрываю плёнкой и убираю в холодильник на 10 -15 минут. Теперь включаю разогреваться духовку на 180 градусов. Пока тесто охлаждается духовка как раз разогреется. Также за это время смешаю сахар с кокосовой стружкой.

Творожное печенье с кокосовой стружкой. Очень простой рецепт, но печенье очень вкусное.

Тесто я разделю на две части. Так мне удобно будет раскатывать. Стол немного подсыпаю мукой и раскатываю тесто толщиной около 5 мм.

Творожное печенье с кокосовой стружкой. Очень простой рецепт, но печенье очень вкусное.

Стаканом или чашкой вырезаю кружочки. Обваливаю с двух сторон в кокосовой стружке с сахаром и складываю. Остатки теста собираю и соединяю с оставшимся кусочком. Снова раскатываю и вырезаю.

Печенье перекладываю на противень застеленный бумагой для выпечки.

Творожное печенье с кокосовой стружкой. Очень простой рецепт, но печенье очень вкусное.

Отправляю в хорошо разогретую духовку на 20 минут. Духовки у всех выпекают по-разному, поэтому на время лучше не ориентироваться. Готовое печенье должно подрумянится сверху и снизу.

Также если вы замечали что ваша духовке грешит на 10-20 градусов, делайте изначально температуру чуть ниже, например 170 градусов. Чтобы сахар не горел у вас.
Печенье получается очень, очень ароматным с хрустящей корочкой. А само тесто как будто слоёное...

Творожное печенье с кокосовой стружкой. Очень простой рецепт, но печенье очень вкусное.Источник: zen.yandex.ru

 

 

ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Печенье, Пряники, Безе(Меренга), Коржики
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Творим из ТВОРОГА


Процитировано 10 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте