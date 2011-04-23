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Нежный йогуртовый пирог:
Я его просто обожаю! Приготовление очень быстрое, простое, и готовится всего из нескольких ингредиентов. Получается влажный, нежный и очень вкусный!
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В большую миску вливаем йогурт сладкий (если вы используете простой йогурт, то добавьте сладости, например, кленового сиропа или сиропа агавы (около 3-х столовых ложек), или любой другой сладости, которая есть у Вас дома). Затем вливаем яйца и хорошенько взбиваем венчиком до однородности.
Постепенно всыпаем кукурузный крахмал, помешивая венчиком.
Круглую форму для запекания (16 сантиметров) сбрызгиваем немного водой и застилаем пергаментном.
Вливаем тесто и выпекаем 50-60 минут, при температуре 180 градусов.
Затем пирог полностью остужаем и убираем в холодильник на два часа.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВКУСНЯШКОЙ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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