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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Написано: 28264


Нежный йогуртовый пирог:

Четверг, 14 Апреля 2022 г. 12:08 + в цитатник

Потрясающий вкус и аромат!

Я его просто обожаю! Приготовление очень быстрое, простое, и готовится всего из нескольких ингредиентов. Получается влажный, нежный и очень вкусный!

 

--- 1 ---

Йогурт с сахаром – 400 грамм
Яйца – 4 штуки
Кукурузный крахмал – 40 грамм
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В большую миску вливаем йогурт сладкий (если вы используете простой йогурт, то добавьте сладости, например, кленового сиропа или сиропа агавы (около 3-х столовых ложек), или любой другой сладости, которая есть у Вас дома). Затем вливаем яйца и хорошенько взбиваем венчиком до однородности.

Нежный йогуртовый пирог всего из трёх ингредиентов (приготовление очень простое и быстрое)

Постепенно всыпаем кукурузный крахмал, помешивая венчиком.

Нежный йогуртовый пирог всего из трёх ингредиентов (приготовление очень простое и быстрое)

Круглую форму для запекания (16 сантиметров) сбрызгиваем немного водой и застилаем пергаментном.

Нежный йогуртовый пирог всего из трёх ингредиентов (приготовление очень простое и быстрое)

Вливаем тесто и выпекаем 50-60 минут, при температуре 180 градусов.

Нежный йогуртовый пирог всего из трёх ингредиентов (приготовление очень простое и быстрое)

Затем пирог полностью остужаем и убираем в холодильник на два часа.

Желаю Вам удачного приготовления и приятного аппетита!

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  ВКУСНЯШКОЙ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Из Яиц : блюда, омлеты, бризоли и т.д.
= С Л А Д Е Н Ь К О Е =/ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ
= К У Л И Н А Р И Я =/Быстрый и Вкусный ЗАВТРАК
= К У Л И Н А Р И Я =/Запеканка


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