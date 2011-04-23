Источник: zen.yandex.ru

--- 2 ---

4 яйца

1,5 стакана йогурта 10% (350 г)

Сахар - 3 ст.л.

Крахмал - 3 ст.л.

Сахарная пудра для присыпки

Разрыхлитель для теста







ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Яичные желтки - 4 шт. и сахар - 3 ст.л. хорошо взбить миксером.

2. Пока взбиваются желтки с сахаром, белки поместите в холодильник.

4 яичных белка и щепотку соли взбивать миксером 5-6 минут.

3. Добавьте к желтковой массе й огурт (10% греческий) - 350 - 400 г + к рахмал - 3 ст.л. и разрыхлитель для теста. Это тоже х орошо взбить миксером.

4. Выложите к массе взбитые белки.

5. Оберните форму пергаментной бумагой. Выложите тесто в форму.

6. Поставьте форму в духовку. Выпекайте при 160°C 30 минут, и 10 минут при 140°С .

* Для тех,кто собирается печь делюсь своим опытом:

Первый раз при 160°С в вентилируемой духовке понадобилось 35 минут.

Пирог хорошо поднялся и замечательный на вкус!

Во второй раз готовила без вентиляции при 160°С и понадобилось времени вдвое больше и на 40-й минуте готовки я увеличила температуру до 170°С, т.к. был бледным, при этом пирог немного осел, но красиво зарумянился и такой же хороший получился и по структуре и вкусу.

Вывод: Буду готовить в режиме вентиляции.

У кого духовка без этого режима пирог получается тоже хорошо, только изначально увеличьте температуру до 170°С .

7. Дать остыть пирогу в духовке 10 минут.