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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Написано: 27636


Курица по-еврейски:

Четверг, 11 Ноября 2021 г. 14:58 + в цитатник

Это блюдо получило свое название не потому, что оно относится к традиционной еврейской кухне, а из-за того, что, используя, минимум ингредиентов мы получаем великолепную, сочную и нежную курочку.

Все это благодаря секретному ингредиенту - соде. Когда мы добавляем ее к луку, то он начинает пускать сок и получается луковый соус, в котором готовится курица. Рецепт простой и легкий, а результат - потрясающий. 

Курица

Лук

Сода

Соль, перец

Растительное масло - для жарки



 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Нарезаем лук п/кольцами.

лук на сковороде

В кастрюлю с толстым дном наливаем немного растительного масла и выкладываем лук. Жарим его около 1 минуты на большом огне, добавляем соду и немного соли, перемешиваем.

Лук сразу начнет менять цвет и даст сок, уменьшаем огонь.

Продолжаем тушить лук, периодически помешивая, лук будет менять свой цвет на желто-оранжевый.

карамелизированный лук

Тушим 5-6 минут.

Теперь самое время добавить курицу, это могут быть любые ее части.

Курица по-еврейски

Добавляем соль, перец, перемешиваем и оставляем тушиться под крышкой 40 минут, переворачивая через 20 минут, чтобы курица пропиталась луковым соусом со всех сторон.

Лук будет приобретать еще более яркий цвет.

Подаем курицу по-еврейски вместе с луковым соусом. Гарнир может быть любой.

курица на сковороде

Источник: zen.yandex.ru

 

 

КУРОЧКА  ПОЛУЧАЕТСЯ  СУПЕР !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Курочка-ряба


Процитировано 28 раз
Понравилось: 15 пользователям
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TatiAnna_Z   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 21:05 (ссылка)
Спасибо.
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Fayina   обратиться по имени Пятница, 12 Ноября 2021 г. 23:09 (ссылка)
Простите за такой комментарий, но "по-еврейски" - это не про эту курицу! Потому что "по-еврейски" - это потушить много лука до светло-коричневого цвета, а потом к нему выложить мясо или курицу, дать протушиться и чуть поджариться. А соду придумали нерадивые хозяйки, которым лень сделать правильно. Правильно - это действительно получается долго, зато очень вкусно!
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