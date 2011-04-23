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Курица по-еврейски:
Это блюдо получило свое название не потому, что оно относится к традиционной еврейской кухне, а из-за того, что, используя, минимум ингредиентов мы получаем великолепную, сочную и нежную курочку.
Все это благодаря секретному ингредиенту - соде. Когда мы добавляем ее к луку, то он начинает пускать сок и получается луковый соус, в котором готовится курица. Рецепт простой и легкий, а результат - потрясающий.
Курица
Лук
Сода
Соль, перец
Растительное масло - для жарки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарезаем лук п/кольцами.
В кастрюлю с толстым дном наливаем немного растительного масла и выкладываем лук. Жарим его около 1 минуты на большом огне, добавляем соду и немного соли, перемешиваем.
Лук сразу начнет менять цвет и даст сок, уменьшаем огонь.
Продолжаем тушить лук, периодически помешивая, лук будет менять свой цвет на желто-оранжевый.
Тушим 5-6 минут.
Теперь самое время добавить курицу, это могут быть любые ее части.
Добавляем соль, перец, перемешиваем и оставляем тушиться под крышкой 40 минут, переворачивая через 20 минут, чтобы курица пропиталась луковым соусом со всех сторон.
Лук будет приобретать еще более яркий цвет.
Подаем курицу по-еврейски вместе с луковым соусом. Гарнир может быть любой.
Источник: zen.yandex.ru
КУРОЧКА ПОЛУЧАЕТСЯ СУПЕР !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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