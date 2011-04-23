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Нежный кекс в духовке на ряженке с изюмом:
Этот десерт к чаю просто тает во рту и причем готовится без сливочного масла, всего за 15 минут можно неспеша сделать тесто, а духовка остальное сделает за вас. Можно испечь и маленькие кексы в силиконовых формах, тогда в духовке время уменьшается (15-20 минут всего!). Несмотря на свой простой вид, кекс получается с шикарным нежным вкусом, трудно остановиться, когда так вкусно!
1. Яйца разбиваем в миску, добавляем соль и сахар, взбиваем миксером в течении 5 минут до воздушной белой пышной массы.
2. Добавляем растительное масло и ряженку, слегка перемешаем снова. Вместо миксера можно использовать венчик, но только времени уйдет чуть больше.
3. Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем во взбитую массу, перемешивая лопаткой и потом миксером около минуты.
4. Добавляем изюм промытый под горячей водой. Выливаем тесто в форму размером 25х18 см или 20-22 см в диаметре, разравниваем и ставим в заранее разогретую духовку.
5. Выпекаем при температуре 180 градусов в течении 30-45 минут, все зависит от толщины теста и размера формы.
6. По желанию посыпаем пирог пудрой сахарной. Даем пирогу немного остыть и нарезаем.
7. Внутри пирог нежный, влажный и при этом пропеченный, рассыпается и даже тает во рту. Вкусно!!!
Источник: edanalyuboivkus.ru
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
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