Этот десерт к чаю просто тает во рту и причем готовится без сливочного масла, всего за 15 минут можно неспеша сделать тесто, а духовка остальное сделает за вас. Можно испечь и маленькие кексы в силиконовых формах, тогда в духовке время уменьшается (15-20 минут всего!). Несмотря на свой простой вид, кекс получается с шикарным нежным вкусом, трудно остановиться, когда так вкусно!

Яйцо – 2 штуки;

соль – 1 щепотка;

сахар – 160 грамм;

масло растительное – 140 грамм;

ряженка 2,5% — 230 грамм;

мука – 250 грамм;

разрыхлитель – 10 грамм;

изюм – 100 грамм.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Яйца разбиваем в миску, добавляем соль и сахар, взбиваем миксером в течении 5 минут до воздушной белой пышной массы.

2. Добавляем растительное масло и ряженку, слегка перемешаем снова. Вместо миксера можно использовать венчик, но только времени уйдет чуть больше.

3. Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем во взбитую массу, перемешивая лопаткой и потом миксером около минуты.

4. Добавляем изюм промытый под горячей водой. Выливаем тесто в форму размером 25х18 см или 20-22 см в диаметре, разравниваем и ставим в заранее разогретую духовку.

5. Выпекаем при температуре 180 градусов в течении 30-45 минут, все зависит от толщины теста и размера формы.

6. По желанию посыпаем пирог пудрой сахарной. Даем пирогу немного остыть и нарезаем.

7. Внутри пирог нежный, влажный и при этом пропеченный, рассыпается и даже тает во рту. Вкусно!!!

Источник: edanalyuboivkus.ru

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ