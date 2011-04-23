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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Написано: 26267



Сладкие венские вафли:

Четверг, 01 Октября 2020 г. 06:50 + в цитатник
Эти вафли очень вкусные и подаются к чаю. Очень простые рецепты и в качестве начинки можно использовать все что угодно. Их можно поливать шоколадом, сгущенкой, медом и так далее, просто посыпать сахарной пудрой, но и без этого дополнения выпечка съедается с удовольствием! Если вдруг у вас не оказалось электрической вафельницы – не беда, испеките в духовке, делая небольшой слой из теста, или запеките в форме кексов! Они мягкие, но в тоже время немного хрустящие и поэтому такие вкусные.
 
--- 1 ---
Сливочное масло (мягкое) – 200 г
сахар – 150 г
ванильный сахар – 1 ч.л. (5 г)
соль – 1/3 ч.л. (1-2 г)
яйцо – 3 шт.
пшеничная мука – 200 г
разрыхлитель для теста – 2 ч.л. (8-10 г)


 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Мягкое сливочное масло (комнатной температуры, но не жидкое), сахар, ванильный сахар и соль разбиваем миксером в течение 2-3 минут.

2. Затем разбиваем яйца, правильнее добавлять по одному, перемешивая после каждого. Но если и все три сразу не страшно, но мало может слегка отслоиться. Размешиваем миксером минуту.

3. Просеиваем муку с разрыхлителем и снова перемешаем до однородной, мягкой и кремовой структуры. Тесто готово, можно печь или жарить вафли!

4. Разогреваем электровафельницу, смажем перед первой партией растительным маслом и распределяем тесто по форме, закрываем крышку и буквально 2-3 минуты – вафли румяные готовы!

5. Складываем ломкие и нежные вафли на ровную поверхность, чтобы при остывании они приняли не кривую форму и поливаем топпингами! Приятного аппетита.

Источник: edanalyuboivkus.ru

 

 

--- 2 ---
125 гр сливочного масла 
3 яйца 
100 грамм сахара
250 мл  молока 
200 гр муки
50 гр крахмал кукуруз. 
10 гр разрыхлителя 
ванилин


 
 
 
--- 3 ---
Вафли ШИКАРНОЕ УТРО
Очень вкусные вафли с начинкой. Снаружи хрустящие, внутри мягенькие. Я готовлю вафли с начинкой – никаких тортиков не нужно! 
• Молоко - 200 мл
• Мука - 300 г
• Сахар - 100 г
• Яйца - 3 шт.
• Масло сливочное - 200 г
• Разрыхлитель - 2 ч.л.
• Варенье
• Сливочный крем
 
РЕЦЕПТ КРЕМА:


• Масло сливочное – 250 г
• Сахарная пудра – 200 г
• Молоко кипяченое – 60 мл
• Ванилин – 1 г
* Масло должно быть размягченное, но не подтаявшее (хорошего качества, не спред)!
 
* Молоко кипяченое комнатной температуры! Взбивать крем нужно на высокой скорости миксера не менее пяти минут. Если у вас не слишком мощный миксер – взбивайте дольше, пока крем не станет гладким и воздушным. Если вдруг у вас крем расслоился (такое бывает из-за разницы температур) – поставьте чашу с кремом в емкость с теплой водой и продолжайте взбивать. Все получится! 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАФЕЛЬ:


 
 
 
ПРИЯТНОГО  ЧАЕПИТИЯ !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
 
 
Рубрики:  = С Л А Д Е Н Ь К О Е =/Вафли


Процитировано 23 раз
Понравилось: 16 пользователям
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ALBENS   обратиться по имени Четверг, 01 Октября 2020 г. 06:54 (ссылка)
Спасибо!!!
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valyakarhenko   обратиться по имени Пятница, 02 Октября 2020 г. 17:13 (ссылка)
Благодарю!
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mimozochka   обратиться по имени Пятница, 02 Октября 2020 г. 22:20 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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