Сливочное масло (мягкое) – 200 г

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 ч.л. (5 г)

соль – 1/3 ч.л. (1-2 г)

яйцо – 3 шт.

пшеничная мука – 200 г

разрыхлитель для теста – 2 ч.л. (8-10 г)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Мягкое сливочное масло (комнатной температуры, но не жидкое), сахар, ванильный сахар и соль разбиваем миксером в течение 2-3 минут.

2. Затем разбиваем яйца, правильнее добавлять по одному, перемешивая после каждого. Но если и все три сразу не страшно, но мало может слегка отслоиться. Размешиваем миксером минуту.

3. Просеиваем муку с разрыхлителем и снова перемешаем до однородной, мягкой и кремовой структуры. Тесто готово, можно печь или жарить вафли!

4. Разогреваем электровафельницу, смажем перед первой партией растительным маслом и распределяем тесто по форме, закрываем крышку и буквально 2-3 минуты – вафли румяные готовы!

5. Складываем ломкие и нежные вафли на ровную поверхность, чтобы при остывании они приняли не кривую форму и поливаем топпингами! Приятного аппетита.

Источник: edanalyuboivkus.ru