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Любаша Бодя
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Создан: 23.04.2011
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Написано: 26023



Все секреты пельменей от Любови Сазоновой:

Четверг, 13 Августа 2020 г. 06:23 + в цитатник

Для начала - выверенный до грамма рецепт пельменного теста. Подходит для пельменей, вареников, мант и т.д. Затем - рецепт сочного фарша для пельменей (подойдет и для котлет, беляшей, чебуреков...), ну и мастер-класс лепки пельменей в три движения!

 

ТЕСТО:
- Мука 1250 гр.
- Вода 500 гр.
- Яйцо 3 шт. (1 категория)
- Соль 10 гр.



 

ФАРШ:

- Говядина 500 гр.

- Свинина 500 гр.

- Лук 200 - 300 гр.
- Чеснок 50 гр.
- Соль 15 - 20 гр.
- Перец 3 - 5 гр.
- Вода 150 - 200 гр.


 
 
СЕКРЕТЫ ЛЕПКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ В ТРИ ДВИЖЕНИЯ:
Именно техникой в три движения можно выйти на 8 кг. пельменей в час. Никаких ложечек с фаршем, никаких пельменниц, только Ваши золотые ручки! 

1) Берем сочень (кругляш из теста) с фаршем в руки на указательные и средние пальцы.

2) Большими пальцами вдавливаем фарш в тесто.

3) Как только большими пальцами вдавили фарш, средними пальцами подтягиваем нижний край к верхнему и одновременно слепливаем шестью пальцами края получаем полумесяц.

И соединяем края пельменя.

Всё пельмешка готова!

Вес пельменя 10-12 грамм. 


Источник: zen.yandex.ru
 
 
 
 
ВСЁ  В  НАШИХ  РУКАХ !!!
Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ
Рубрики:  = К У Л И Н А Р И Я =/Вареники, пельмени, хинкали, манты и т.д.


Процитировано 46 раз
Понравилось: 21 пользователям
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Ленушка-   обратиться по имени Пятница, 14 Августа 2020 г. 07:13 (ссылка)
Великолепная мастерица!!!Профи с Большой буквы
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Terrasa   обратиться по имени Пятница, 14 Августа 2020 г. 07:23 (ссылка)
Спасибо!
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olga_nezinska   обратиться по имени Пятница, 14 Августа 2020 г. 08:57 (ссылка)
Спасибо!
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V-8-ivat   обратиться по имени Пятница, 14 Августа 2020 г. 11:47 (ссылка)
Начинку такую же делаю.
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Ella_123   обратиться по имени Пятница, 14 Августа 2020 г. 17:09 (ссылка)
Спасибо!!!
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Blagoda   обратиться по имени Суббота, 15 Августа 2020 г. 19:56 (ссылка)
Спасибо))
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Limoniha   обратиться по имени Воскресенье, 16 Августа 2020 г. 15:25 (ссылка)
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