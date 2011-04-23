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Все секреты пельменей от Любови Сазоновой:
Для начала - выверенный до грамма рецепт пельменного теста. Подходит для пельменей, вареников, мант и т.д. Затем - рецепт сочного фарша для пельменей (подойдет и для котлет, беляшей, чебуреков...), ну и мастер-класс лепки пельменей в три движения!
ФАРШ:
- Говядина 500 гр.
- Свинина 500 гр.
1) Берем сочень (кругляш из теста) с фаршем в руки на указательные и средние пальцы.
2) Большими пальцами вдавливаем фарш в тесто.
3) Как только большими пальцами вдавили фарш, средними пальцами подтягиваем нижний край к верхнему и одновременно слепливаем шестью пальцами края получаем полумесяц.
И соединяем края пельменя.
Всё пельмешка готова!
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|= К У Л И Н А Р И Я =/Вареники, пельмени, хинкали, манты и т.д.
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