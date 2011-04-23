Для начала - выверенный до грамма рецепт пельменного теста. Подходит для пельменей, вареников, мант и т.д. Затем - рецепт сочного фарша для пельменей (подойдет и для котлет, беляшей, чебуреков...), ну и мастер-класс лепки пельменей в три движения!

ТЕСТО:

- Мука 1250 гр.

- Вода 500 гр.

- Яйцо 3 шт. (1 категория)

- Соль 10 гр.







ФАРШ:

- Говядина 500 гр.

- Свинина 500 гр.

- Лук 200 - 300 гр.

- Чеснок 50 гр.

- Соль 15 - 20 гр.

- Перец 3 - 5 гр.

- Вода 150 - 200 гр.







СЕКРЕТЫ ЛЕПКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ В ТРИ ДВИЖЕНИЯ:

Именно техникой в три движения можно выйти на 8 кг. пельменей в час. Никаких ложечек с фаршем, никаких пельменниц, только Ваши золотые ручки!

1) Берем сочень (кругляш из теста) с фаршем в руки на указательные и средние пальцы. 2) Большими пальцами вдавливаем фарш в тесто. 3) Как только большими пальцами вдавили фарш, средними пальцами подтягиваем нижний край к верхнему и одновременно слепливаем шестью пальцами края получаем полумесяц. И соединяем края пельменя. Всё пельмешка готова! Вес пельменя 10-12 грамм.







Источник: zen.yandex.ru

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