Невероятно вкусно! Любовь с первых кусочков обеспечена.

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Тесто для этого пирога - песочное, потребуется где-то 500-600 гр в зависимости от размера формы. У меня была диаметром 24 см.

Для теста:

180 гр сливочного масла

100 гр сахара

3 желтка

350 гр муки

1 ч/л разрыхлителя

ванилин.

Для начинки:

300-400 гр очищенных и без сердцевины яблок

50 гр сахара

1 ч/л кукурузного крахмала

1 ч/л корицы

Для безе:

3-4 белка

100 гр сахара

ванилин.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мягкое масло растереть с сахаром, добавить желтки, просеять сухие ингредиенты. Замесить тесто, но не усердствуйте с замесом.

Охлаждаем тесто в холодильнике в течение двух или более часов. Затем раскатываем в пласт толщиной 3-5 мм, выкладываем в форму, накалываем вилкой и выпекаем в течение 15-20 минут при 180 градусах.

Чтобы основа вышла ровной и не вздулась, насыпьте на лист пергаментной бумаги фасоль и выложите на дно поверх теста, или же также на лист бумаги поставьте форму меньшего размера. Так делаю я.

Пока выпекается песочная основа, готовим начинку. Натираем яблоки на крупной тёрке, добавляем корицу, сахар смешиваем с крахмалом и "дождиком" всыпаем к яблокам. Всё перемешиваем.

Для безе белки взбиваем с сахаром и ванилином до устойчивых (!) пиков.

На готовую основу выкладываем яблоки, а сверху - шапочку белков.

Выпекаем весь пирог теперь при температуре 150 градусов 20 минут. Остужаем в духовке с приоткрытой дверцей, а затем наслаждаемся.

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Яблочный пирог с мягким безе "Настоящий восторг" Для теста: 2 ст. муки 200 гр. маргарина 0,5 ч.л. разрыхлителя 3 желтка 3/4 стакана сахара ⠀ Для начинки: 2-3 крупных яблока ⠀ Для безе: 3 белка 3/4 ст. сахарной пудры ⠀ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Форму желательно использовать разъемную. Желтки не сильно взбиваем с сахаром. Маргарин рубим маленькими кусочками. К нему добавляем муку, разрыхлитель и желтки. Все перемешиваем. Руками распределяем на смазанной маслом форме. Яблоки трем на крупной терке и выкладываем поверх теста. Ставим в духовку на 10-15 минут. В это время готовим безе. Холодные белки взбиваем миксером и постепенно добавляем сахарную пудру. Взбиваем минут 10, до острых пиков. Достаем форму из духовки и выкладываем лопаткой безе. Разравниваем. Ставим в духовку до тех пор, пока безе не потемнеет. (У меня минут 15 стоял в духовке). Даем немного остыть не вытаскивая из духовки. После этого ножиком проводим между коржом и формой,чтобы пирог не развалился при открытии формы. Убираем бока формы, режем и кушаем.

Источник: vk.com/desserrer

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ